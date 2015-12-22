23 декабря: Дальняя авиация, ухо Ван Гога и молодой праздник "Новый год"

День дальней авиации ВКС РФ

Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День мучеников Мины, Ермогена и других (313 год).

Именинники: Евграф, Ермоген, Иван, Иоанн, Степан и Фома.

События

23 декабря 1888 года голландский художник Винсент Ван Гог в Арле отрезал себе левое ухо. В октябре к нему приехал Поль Гоген, и они восемь недель работали вместе. Но между художниками стали возникать трения, и во время одной из ссор Ван Гог даже угрожал лезвием Гогену, но друг не пострадал, а ярость художника позже обратилась на самого себя.

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В течение 23 декабря 1942 года наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте вели наступательные бои на прежних направлениях.

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23 декабря 1947 года Указом Президиума ВС СССР 1 января объявлено праздничным днем и выходным.

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23 декабря 1953 года по приговору проходившего с 18 декабря закрытого суда расстреляны маршал Л.П. Берия и его ближайшие приспешники - высшие генералы госбезопасности Л.Е. Влодзимерский, С.А. Гоглидзе, В.Г. Деканозов, Б.З. Кобулов, В.Н. Меркулов, П.Я. Мешик.

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23 декабря 1955 года состоялась свадьба французских актеров Марины Влади и Робера Оссейна.

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23 декабря 1986 года в Москву из горьковской ссылки возвратился академик А. Сахаров.

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Дни рождения

23 декабря 1790 года родился Жан Франсуа Шампольон (Jean-Francois Champollion), французский египтолог, расшифровавший древнеегипетские иероглифы.

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23 декабря 1805 года родился Джозеф Смит (Joseph Smith), американский пророк, основатель религиозной секты мормонов ("святых последнего дня").

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23 декабря 1822 года родился Вильгельм Бауэр (Wilhelm Bauer), немецкий инженер — создатель первых подводных лодок.

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23 декабря 1917 года родилась Валентина Серова (Половикова), киноактриса.

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23 декабря 1931 года родился Лев Дуров, актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР (1990).

23 декабря 1933 года родился Акихито (Akihito), император Японии с 1989 года.

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Банзай, Император! Виват, Король!

23 декабря 1935 года родился Владислав Волков, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

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Скорбные даты

23 декабря 1569 года умер Филипп (до пострижения в монахи в 1537 году — Федор Колычев), русский церковный и политический деятель, митрополит.

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23 декабря 1942 года скончался Константин Бальмонт, поэт, один из зачинателей Серебряного века.

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23 декабря 1953 года расстрелян Лаврентий Берия, Маршал Советского Союза, руководитель атомной программы, палач.

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23 декабря 1998 года умер Анатолий Рыбаков (Аронов), писатель.

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23 декабря 2013 года скончался Михаил Калашников, конструктор оружия, дважды Герой Социалистического Труда, Герой России, генерал-лейтенант.

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