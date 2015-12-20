21 декабря: "Потемкин", СНГ и календарь майя

День риелтора в РФ

Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День памяти преподобного Патапия (VII век).

Народный календарь

День Потапия.

Именинники: Анфиса, Кирилл и Потап.

События

21 декабря 1902 года Гульельмо Маркони передал из Канады первое трансатлантическое телеграфное сообщение. Получателем был король Англии Эдуард VII.

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21 декабря 1902 года в Берлине появился первый регулировщик автомобильного движения, стоявший на перекрестке улиц Унтер-ден-Линден (Под липами) и Фридрихштрассе.

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21 декабря 1909 года комиссия, созданная Копенгагенским университетом, отвергла претензии полярного исследователя Фредерика Кука как первого покорителя Северного полюса. Слава первопроходца перешла к Роберту Пири, так как документы, представленные Куком, не содержали доказательств, свидетельствующих о достижении им Северного полюса.

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21 декабря 1925 года в Москве в здании Большого театра проведен официальный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". В январе следующего года состоялась его публичная премьера, а затем фильм триумфально прошел по экранам всего мира.

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21 декабря 1937 года в Голливуде прошла премьера первого полнометражного мультипликационного фильма студии Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".

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21 декабря 1942 года наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.

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21 декабря 1958 года президентом Франции избран Шарль де Голль.

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21 декабря 1965 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая вступила в силу 4 января 1969 года.

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21 декабря 1967 года на экран вышел фильм "Выпускник". В главной роли выпускника колледжа Бенджамина Брэддока в нем снялся дебютант — Дастин Хоффман, которому было уже 30 лет. За эту роль он был номирован на приз "Оскар".

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21 декабря 1990 года на экран вышел фильм "Детсадовский полицейский" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

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21 декабря 1991 года в Алма-Ате руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РСФСР, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали Декларацию об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). Столицей Содружества был избран Минск.

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21 декабря 2012 года — последний день календаря майя. Не будь эта индейская цивилизация уничтожена европейцами, они объяснили бы, почему цикличность созданного ими календаря никак не связана с концом света.

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Дни рождения

21 декабря 1879 года родился Иосиф Сталин (Джугашвили), генералиссимус, вождь и учитель.

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21 декабря 1896 года родился Константин Рокоссовский, выдающийся полководец, Маршал Советского Союза, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза.

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21 декабря 1897 года родился Александр Беляков, летчик, Герой Советского Союза.

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21 декабря 1925 года родилась Ольга Аросева, актриса театра и кино, пани Моника из телевизионного "Кабачка "13 стульев".

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21 декабря 1967 года родился Михаил Саакашвили, президент Грузии с 2004 года.

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21 декабря 1977 года родилась Анфиса Чехова, телеведущая передачи "Секс с Анфисой Чеховой".

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Скорбные даты

21 декабря 1610 года умер Лжедмитрий II, самозванец, авантюрист, выдававший себя за русского царя Дмитрия Ивановича, якобы спасшегося в мае 1606 года.

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21 декабря 1940 года скончался Фрэнсис Скотт Фицджеральд (Francis Scott Fitzgerald), американский писатель.

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