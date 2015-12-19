День работника органов безопасности РФ
Международный день солидарности людей
Православный календарь
День святителя Амвросия.
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Амвросий. Абросим. С этого дня до 7 января на Руси нет никаких праздников. "Преподобный Абросим сорок праздников отбросил".
Именинники: Абросим, Антон, Иван, Иоанн, Нил и Павел.
20 декабря 1709 года Петр I издал указ: "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство…".
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20 декабря 1730 года Михаил Ломоносов получает в Холмогорской воеводской канцелярии паспорт "к Москве".
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20 декабря 1875 года состоялась первая постановка комедии А.Н. Островского "Волки и овцы".
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20 декабря 1917 года создана ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее первым председателем был назначен польский дворянин и профессиональный революционер с 20-летним опытом подпольной работы 40-летний Феликс Эдмундович Дзержинский.
Мы писали: Праздник наших спецслужб
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20 декабря 1920 года создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР — российская внешняя разведка.
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Джордж Блейк: Масштаб обмана безграничен
20 декабря 1924 года из тюрьмы досрочно вышел Адольф Гитлер, оказавшийся в ней после провала "пивного путча". Будущий фюрер использовал это время для написания "Майн кампф".
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Запад раскрывает все секреты Гитлера
Истории любви: диктатор и блондинка Ева
20 декабря 1935 года открылась гостиница "Москва" - одна из самых больших и известных в российской столице, так как ее изображение красовалось на этикетке водки "Столичная".
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Чиновники выжгли землю в центре Москвы
Реконструкция легендарной гостиницы "Москва" омрачена обысками
20 декабря 1939 года в канун 60-летия И.В. Сталину присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он стал первым в списке героев (прежде существовало звание Герой Труда) и первым, которому была вручена учрежденная годом ранее золотая медаль "Серп и молот".
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Защититься от доллара по-сталински
Человек, который завершил революцию
Надежда Аллилуева: Любовь на службе у вождя
20 декабря 1952 года — свадьба кинорежиссера Роже Вадима и начинающей 18-летней киноактрисы Брижитт Бардо.
Читайте также: Роже Вадим — галантный сердцеед
20 декабря 1958 года в Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому. Демонтирован в 1991-м.
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"Железный Феликс" и Лубянка. 20 лет спустя
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Железный Феликс вернется на Лубянку
20 декабря 1970 года после массовых демонстраций и забастовок в городах на севере Польши и их жестокого подавления ушел в отставку первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка.
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Пражская весна: Вина и ошибки СССР
"Пропагандистский гамбургер" по-польски
В ночь с 19 на 20 декабря 1983 года из штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена "Золотая богиня".
Читайте также: Дворняга Пиклз и Кубок мира по футболу
20 декабря 1990 года подал в отставку министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе, заявивший об угрозе установления реакционной диктатуры.
Мы писали: Сергей Загидуллин: У Шеварнадзе старческий подход в понимании интеграционных процессов
20 декабря 1994 года на полигоне в Плесецке проведен первый испытательный пуск российской межконтинентальной ракеты нового поколения "Тополь-М" (РС-12М2).
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20 декабря 1994 года состоялся дебют дуэта "Чай вдвоем" на открытии питерского филиала радиостанции "Европа плюс" в петербургском Дворце молодежи.
Мы писали: Восьмилетнее чаепитие
20 декабря 2000 года Виктору Черномырдину была вручена высшая награда Международной академии наук — Орден созидания. Бывшего главу российского правительства удостоили этой награды "за большой личный вклад в разработку научных проблем, творчество, духовное, нравственное и физическое оздоровление нации, благотворительную и созидательную деятельность, укрепление дружбы народов". Академия, занимающаяся глобальными проблемами, стоящими перед человечеством, была учреждена в 1980 году дважды нобелевским лауреатом Лайнусом Полингом.
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Дни рождения
20 декабря 1946 года родился Ури Геллер (Uri Geller), израильский маг, гнущий ложки и заводящий часы.
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Скорбные даты
20 декабря 1984 года скончался Дмитрий Устинов, министр обороны.
Читайте также: В кают-компании: "Тайфун" с шагреневой кожей
20 декабря 2008 года скончалась Ольга Лепешинская, балерина, народная артистка СССР.
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Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.