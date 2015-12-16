17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис

День Ракетных войск стратегического назначения

Фотоархив Pravda. Ru

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"Надо держать под прицелом территорию США"

Тот, кто создавал ракетно-ядерный щит СССР

День сотрудников фельдъегерской службы

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Международный день защиты секс-работников от насилия

Православный календарь

День памяти святой великомученицы Варвары. За веру в Иисуса Христа была обезглавлена в 306 году. В XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, перевезла мощи святой великомученицы из Константинополя в Киев, где они и покоятся поныне во Владимирском соборе.

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Народный календарь

Варвара. Варварин день. Варвара Муки (мучельница). Варварин день считается бабьим праздником. Варвара почитается беременными женщинами. Она хранительница от внезапной смерти. Праздновали окончание сельских работ, варили пиво. "Варвара ночи урвала. Дня притачала".

Сильные Варваринские морозы. "Трещит Варюха — береги нос да ухо". "Заварварили морозы". "Варвара мостит, Савва (18 декабря) гвозди острит. Никола (19 декабря) прибивает". "Варвара заварварит, Савва засалит, Никола закует".

На день Варвары дома ставят веточку, чтоб к Рождеству распустилась. Вечно зеленое дерево — знак вечной жизни. Укутавшись потеплее, люди выходили взглянуть на дым из трубы: если столбом идет — постоят морозы, если к земле прибивается — скоро оттепель. Еще верная примета — небо на Варварину ночь: звездное — к холодам, слепое — к теплу.

Именинники: Варвара, Иван, Иоанн, Иулиания и Ульяна.

События

17 декабря 63 года второй раз умер Лазарь, житель Вифании, селения близ Иерусалима. В Евангелии от Иоанна рассказывается, как, узнав о смерти любимого им Лазаря, Христос приказал открыть его склеп, на что сестра Лазаря Марфа заметила, что тело брата уже разлагается и смердит. Но Христос вызвал мертвеца словами: "Лазарь! Иди вон". Тот вышел и прожил еще 30 лет в строгом воздержании.

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17 декабря 1538 года папа Павел III отлучил от церкви английского короля Генриха VIII.

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17 декабря 1790 года в Мексике обнаружен камень с ацтекским календарем.

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17 декабря 1903 года — начало авиационной эры. В Китти-Хок (штат Северная Каролина) американские изобретатели братья Уилбер и Орвилл Райт первыми поднялись в воздух на сконструированном ими самолете "Флайер-1".

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17 декабря 1915 года Бенито Муссолини женился на своей бывшей ученице Ракель Гвиди. Они уже более шести лет жили в гражданском браке, и у них росла пятилетняя дочь. Когда очередная любовница Муссолини стала повсюду представляться синьорой Муссолини, он решил положить этому конец и официально зарегистрировал брак с Ракель. Она родила ему еще двух сыновей и вторую дочь, хотя большую часть времени они жили раздельно. Жена знала о похождениях мужа, которого даже в семье называла "дуче", но не подымала скандала и не вмешивалась в государственные дела.

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Пророчество Муссолини начинает сбываться

17 декабря 1918 года — выступление Владимира Маяковского в Петрограде в Матросском театре, бывш. Гвардейского экипажа. Здесь впервые был прочитан "Левый марш", написанный, как впоследствии говорил поэт, специально для этого выступления.

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17 декабря 1919 года сейсмолог и метеоролог из Сан-Франциско Альберт Порта впервые предсказал на этот день конец света в связи с так называемым парадом планет, когда шесть планет Солнечной системы должны были выстроиться по условной прямой линии. Согласно предсказателю, мощный магнитный вихрь должен был вызвать вспышки на Солнце, в пламени которых сгорит все живое на Земле. По всему миру была отмечена массовая истерия и многочисленные самоубийства. С тех пор каждый раз парад планет сопровождается подобными пророчествами.

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Конец света неизбежен. Но когда он наступит?

17 декабря 1920 года в соответствии с постановлением наркомата юстиции от 14 февраля 1919 года произведено публичное вскрытие мощей преподобного Серафима Саровского в Успенском храме городка Сарова неподалеку от Арзамаса.

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Главный человек русской истории. Преподобный Серафим сквозь призму времени

Обнаружена келья преподобного Серафима Саровского

17 декабря 1926 года в Литве совершен государственный переворот: к власти пришел диктаторский режим Антанаса Сметоны.

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17 декабря 1929 года на территории Московского Кремля был разрушен соборный храм Чудова монастыря.

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Чудо, разрушенное большевиками

Святые покровители Москвы

17 декабря 1959 года, после того как двумя днями раньше стала на боевое дежурство первая дивизия межконтинентальных ракет, в СССР образован новый вид Вооруженных Сил — Ракетные войска стратегического назначения. Указом Президента РФ от 10 декабря 1995 года празднуется как День ракетных войск стратегического назначения.

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Ракетные войска РФ усилят "Баргузином"

"Надо держать под прицелом территорию США"

Тот, кто создавал ракетно-ядерный щит СССР

17 декабря 1982 года на экраны США вышел фильм "Тутси" ("Милашка") с Джессикой Лэнг и Дастином Хоффманом в главных ролях.

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17 декабря 1996 года седьмым генеральным секретарем ООН провозглашен Кофи Аннан.

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Дни рождения

17 декабря 1770 года родился Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven), немецкий композитор.

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17 декабря 1874 года родилась Евгения Студенская, поэтесса, переводчица, автор слов песни "Врагу не сдается наш гордый "Варяг".

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17 декабря 1928 года родился Леонид Броневой, актер, народный артист СССР, ныне актер Ленкома. Вряд ли какой иной артист может гордиться созданием образа сугубо отрицательного героя, пользующегося такой огромной популярностью и любовью зрителей, как группенфюрер Мюллер. И до сих пор артист на вопрос о своем любимом анекдоте о Штирлице всегда отвечает одно: "Штирлиц выстрелил в Мюллера, но пуля отскочила. "Броневой" — подумал Штирлиц".

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Верните обаяние "Покровских ворот"!

17 декабря 1974 года родилась Ника Турбина, поэтесса.

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17 декабря 1975 года родилась Мила Йовович (Milla Jovovich), американская киноактриса и модель, родившаяся в Киеве.

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Скорбные даты

17 декабря 1847 года скончалась Мария Луиза (Marie Louise), вторая жена Наполеона I, дочь австрийского императора Франца I, племянница королевы Франции Марии Антуанетты.

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Раскрыта тайна смерти Наполеона

17 декабря 1987 года умер Аркадий Райкин, актер-сатирик, народный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда.

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17 декабря 2011 года скончался Ким Чен Ир, руководитель Корейской Народно-демократической Республики.

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Ким Чен Ир "не докричался" до Обамы

17 декабря 2011 года умерла Сезария Эвора (Cesaria Evora), певица с островов Зеленого Мыса, прозванная "Босоногой дивой". Прежняя португальская колония обрела название Республика Кабо-Верде, а Сезария стала одним из самых ярких ее музыкальных талантов.

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