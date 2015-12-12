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Автор Петр Дерябин

13 декабря: Андрей Первозванный, Новая Зеландия и военное положение в Польше

Общество » День в истории » Декабрь

День святого апостола Андрея Первозванного, брата святого апостола Петра, с которым вместе ранее занимался рыболовством. Первозванным назван потому, что, услышав проповедь Иоанна Предтечи об Иисусе Христе, первый последовал за ним.

Листок календаря, 13
Фотоархив Pravda. Ru

По преданию Андрей с проповедью Евангелия дошел до Киевских гор и водрузил там крест, предсказав распространение там христианства. Далее он дошел до поселений славян. Где был основан Новгород и вернулся во Фракию. В 62 году был казнен.

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Народный календарь

Андрей Первозванный. День Андрея Первозванного. Андрей Осенний. Андрей Первозванный — покровитель морского искусства. В честь Андрея в России назвали высший орден Российского государства. В этот день слушают воду в водоемах: тихая вода — к доброй зиме, шумная — к стужам да метелям. Вечером девушки гадают о своих суженых, молятся Андрею Первозванному о даровании хороших женихов.

День святой Лючии в Италии — праздника света. Позже (24 декабря) следует пришествие Баббо Натале — местного Деда Мороза.

Именинник: Андрей.

События

13 декабря 1577 года английская эскадра во главе с известным пиратом Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута. Первоначальной целью плавания был набег на тихоокеанские берега Испанской Америки. Но несколько неожиданно его путешествие завершилось кругосветным переходом, когда в сентябре 1580 года его корабль "Золотая лань" вернулся в Плимут. Плавание Дрейка стало вторым кругосветным путешествием, и он ставил себе в особенную заслугу то, что он стал первым командиром, начавшим и успешно завершим кругосветку.

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13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман увидел неизвестную ранее землю — так была открыта Новая Зеландия.

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13 декабря 1769 года началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии. Оно продолжалось 15 месяцев.

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13 декабря 1942 года в районе Сталинграда и на Центральном фронте советские войска продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.

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13 декабря 1966 года авиация США впервые бомбила столицу Северного Вьетнама Ханой.

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Никому не нужная война

13 декабря 1981 года президент Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение.

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13 декабря 1989 года служение на политической сцене Владимира Жириновского началось с образования Либерально-демократической партии СССР.

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13 декабря 2001 года в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Рона Ховарда "Игры разумма" (A Beautiful Mind) с Расселом Кроу в главной роли. Прототипом героя стал нобелевский лауреат Джон Нэш, страдающий шизофренией.

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13 декабря 2003 года в Тикрите (Ирак) захвачен скрывавшийся в буквальном смысле в подполье Саддам Хусейн. Об обещанных за его поимку миллионах ничего не говорилось, но вряд ли бывшего диктатора выследили с помощью спутника, когда в безлунный час он неосторожно прикурил любимую кубинскую сигару.

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Дни рождения

13 декабря 1720 года родился Карло Гоцци (Carlo Gozzi), итальянский драматург, создавший жанр театральной сказки (фьябы).

Мы писали: Премьера Гоцци в Вахтанговском театре

13 декабря 1730 года родился Уильям Дуглас Гамильтон (William Douglas Hamilton), британский посланник в Неаполе, муж Эммы.

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13 декабря 1780 года родился Карл Нессельроде, граф, министр иностранных дел России, канцлер (1845-1856).

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13 декабря 1903 года родился Евгений Петров (Катаев), писатель, соавтор Ильи Ильфа.

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13 декабря 1908 года родился Ростислав Плятт, актер Театра им. Моссовета, народный артист СССР (1961), Герой Социалистического Труда (1989). В кино, помимо ярко сыгранных эпизодов, самым заметным стал его пастор Шлаг из сериала "Семнадцать мгновений весны".

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13 декабря 1969 года родился Мурат Насыров, эстрадный певец.

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Скорбные даты

13 декабря 1947 года скончался Николай Рерих (Рйрих), художник, археолог, путешественник и общественный деятель.

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13 декабря 1983 года покончил с собой Николай Щёлоков, министр внутренних дел.

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13 декабря 2002 года скончался Николай Амосов, хирург, академик.

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