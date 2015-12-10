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Автор Петр Дерябин

11 декабря: Горы, танго и наркоз

Общество » День в истории » Декабрь

Международный день гор

Листок календаря, 11
Фотоархив Pravda. Ru

Международный день танго

Православный календарь

День преподобного мученика и исповедника Стефана Нового (767 год); святителя Феодора, архиепископа Ростовского (1394 год).

Именинники: Василий, Григорий, Иван, Иоанн, Степан, Стефан и Федор.

События

11 декабря 1792 года король Франции Людовик XVI предстал перед судом Конвента.

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11 декабря 1844 года в Бостоне Горас Уэллс впервые использовал в зубоврачебной практике как средство анестезии веселящий газ. Опыт оказался не совсем удачным. Через два года его партнер Уильям Мортон с успехом применит эфир.

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11 декабря 1871 года в Санкт-Петербурге открылась первая передвижная выставка, устроенная группой художников Петербурга и Москвы, входивших в объединение "Toвapищecтвo пepeдвижныx xyдoжecтвeнныx выcтaвoк".

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11 декабря 1888 года крах французской акционерной компании "Панама", созданной для сооружения Панамского канала, привел к разорению десятков тысяч мелких держателей акций.

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11 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола, так как парламент и церковь не одобрили его намерения вступить в брак с дважды разведенной американкой Уоллис Уорфилд-Симпсон. Новым королем стал его младший брат Горг VI, а бывший король получил титул герцога Виндзорского.

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11 декабря 1937 года Италия, ранее признанная агрессором за нападение на Эфиопию, исключена из Лиги наций.

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11 декабря 1941 года Германия, а вслед за ней и Италия, объявили войну США.

Президент Рузвельт, обращаясь по этому поводу к Конгрессу, заявил: "Никогда прежде не было большей угрозы жизни, свободе и цивилизации". Сенат и Палата представителей Конгресса США единодушно проголосовали за объявление войны Германии и Италии, главным союзникам напавшей три дня назад на страну Японии.

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11 декабря 1942 года в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.

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11 декабря 1944 года между СССР и Чили установлены дипломатические отношения. Скоро, с наступлением холодной войны, они были прерваны и восстановлены только в 1964 году.

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11 декабря 1961 года американский авианосец доставил в Сайгон армейские вертолеты - впервые США оказали прямую военную поддержку властям Южного Вьетнама в борьбе с партизанами.

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Никому не нужная война

11 декабря 1968 года в прокат вышли "Новые приключения неуловимых" - продолжение приключений во время Гражданской войны юных героев Валерки, Яшки, Даньки и Ксанки, пришедших к нам двумя годами ранее в фильме Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители".

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11 декабря 1970 года вышла пластинка Джона ЛЕННОНА John Lennon/Plastic Ono Band.

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11 декабря 1994 года на территорию Чечни начался ввод федеральных войск.

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11 декабря 1997 года в Киото (Япония) на 3-й конференции государств, подписавших в 1994 году Рамочную конвенцию ООН по проблеме изменения климата (РКИК), принят протокол об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов. В 2005 году к Киотскому протоколу присоединилась и Россия, но споры вокруг этой проблемы все равно не утихают, так как прямых доказательств, связана ли проблема глобального потепления с выбросом углекислого и прочих газов при промышленном производстве, как не было, так и нет. Потому зачастую все дискуссии из области экологии заменяются политикой.

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11 декабря 2003 года, в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2002 года, этот день провозглашен Международным днем гор.

Читайте также: "Энергетика гор меняет сознание"

11 декабря 2004 года специалисты австрийской клиники "Рудольфинерхаус" заявили, что абсолютно уверены в отравлении диоксинами кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Как-то все не так на Украине: представители спецслужб здесь то главные обвинители, то первые подозреваемые, но все стремятся как можно надежнее скрыться.

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11 декабря 2008 года в США арестован финансист Бернард Мейдофф. Бывший председатель совета директоров фондовой биржи Nasdaq был обвинен в создании финансовой пирамиды и через полгода приговорен к 150 годам тюрьмы.

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Дни рождения

11 декабря 1843 года родился Роберт Кох (Robert Koch), немецкий микробиолог, нобелевский лауреат 1905 года за "исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза", возбудитель которого он открыл в 1882 году.

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11 декабря 1912 года родился Карло Понти (Carlo Ponti), итальянский продюсер. Муж Софии Лорен.

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11 декабря 1913 года родился Жан Марэ (Jean Marais), французский актер.

Читайте также: Жан Марэ — каким его не знали

11 декабря 1918 года родился Александр Солженицын, писатель, нобелевский лауреат 1970 года "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы", академик РАН (1997).

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11 декабря 1941 года родился Виктор Матвеев, физик-теоретик, директор Института ядерных исследований РАН (подмосковный Троицк), академик РАН (1994).

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11 декабря 1943 года родился Джон Керри (John F. Kerry), американский сенатор, ветеран войны во Вьетнаме, кандидат от демократов на президентских выборах 2004 года. В 2013 году стал госсекретарем в администрации Барака Обамы.

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11 декабря 1949 года родился Борис Щербаков, киноактер.

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11 декабря 1953 года родился Андрей Макаревич, лидер "Машины времени" и главный кулинар России.

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Скорбные даты

11 декабря 1880 года умер Оливер Фишер Винчестер (Oliver Fisher Winchester), американский изобретатель и производитель стрелкового оружия.

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11 декабря 1967 года скончался Сидор Ковпак, партизанский руководитель, дважды Герой Советского Союза.

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11 декабря 2012 года умерла Галина Вишневская, певица (сопрано). Жена Мстислава Ростроповича.

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