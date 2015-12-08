9 декабря: День героев Отечества, коррупция и Иван Сусанин

День героев Отечества

Фотоархив Pravda. Ru

Международный день борьбы с коррупцией

Читайте также:

Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции

Либералы об Улюкаеве: Как жестоко! Могли бы тихонько в отставку...

"Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции

Гидру коррупции штрафы не берут. Проверено

День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ

Православный календарь

Юрьев день. Освещение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1054 году. Древнерусский князь Ярослав Мудрый при крещении получил имя Георгия в честь Георгия Победоносца.

В честь своего ангела-хранителя Ярослав выстроил храм и мужскую обитель в Киеве, который и был освящен 26 ноября 1054 года (2 декабря по новому стилю). По православной традиции 20 века к датам старого стиля, независимо от века, добавляется 13 дней для пересчета на якобы "новый стиль". Поэтому праздник отмечается 9 декабря. Этот праздник вошел в литургическую сокровищницу православия как особый церковный праздник Юрьев день, или "Осенний Георгий".

Народный календарь

Егорий. Егорий Зимний. Егорий Осенний. Егорий потайный. Юрий холодный. Юрьев день. Юрий Зимний. На Руси празднуются два Егория: один холодный, зимний — 9 декабря, другой — голодный, вешний — 6 мая. Юрий Зимний вошел в историю поговоркой: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день", что связано с усилением крепостного права на Руси. В старину крестьяне имели право за неделю до Юрьева дня и в неделю после него свободно перейти от скупого и жестокого помещика к другому, требовалось только рассчитаться "за пожилое". "Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава". Девушки ходили слушать вечером воду в колодце: коли тиха, не волнуется — и зима будет тихая, теплая. А если какое-то журчание слышится — ждать сильных морозов и вьюг.

Волки начинают ходить за добычей. Медведь засыпает в берлоге.

Именинники: Иннокентий, Юрий и Яков.

События

9 декабря 1836 года в петербургском Большом театре прошла премьера оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин").

Читайте также: Иван Сусанин отдал жизнь не за царя

9 декабря 1941 года Совинформбюро сообщило, что дней десять назад группа немецких войск генерала Шмидта, действующая на юго-востоке от Ленинграда, захватила г. Тихвин и близлежащие районы. Немцы ставили себе целью прервать сообщение между Ленинградом и Волховским районом и тем поставить ленинградские войска в критическое положение. В течение 10 дней шла борьба за Тихвин с переменным успехом. 9 декабря, наши войска во главе с генералом армии тов. Мерецковым наголову разбили войска генерала Шмидта и заняли г. Тихвин. В боях за Тихвин разгромлены 12 танковая, 18 моторизованная и 61 пехотная дивизии противника.

Читайте также:

Маршал Мерецков: Честь, не растоптанная дрянью

Мифы и правда о блокадном Ленинграде

Леонид Говоров — маршал, спасший Ленинград

Блокада: Кто идет выручать Ленинград?

70 лет назад Ленинград защитили. А сегодня?

Ольга Берггольц: Стихи рождаются от горя

Подвиг блокадных школьников

Блокаду Ленинграда можно было снять без боя?

27 января — памятный день для Санкт-Петербурга

Засекреченное кровопролитие

Спасла Олега, который был Адольфом

Ленинградская история: сага о грязном сахаре…

Картошку возили на танке

Храбрец с Ханко

9 декабря 1941 года Китай объявил войну Японии, Германии и Италии.

Читайте также: 75 лет великой войне: не повторить ошибку

9 декабря 1942 года в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали вести наступательные действия на прежних направлениях.

Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"

9 декабря 1961 года — разрыв отношений между СССР и Албанией.

Читайте также: Евросоюз: Чем Украина хуже Албании

9 декабря 1992 года Принц Чарльз и принцесса Диана объявили о своем расставании (официально развод будет оформлен в августе 1996 года).

Читайте также:

Чарльз и Диана: "убийственная" любовь

Чарльз и Диана:"убийственная" любовь. Часть 2

Чарльз и Диана: "убийственная" любовь. Часть 3

Чарльз и Диана: "убийственная" любовь — 4

Чарльз и Диана: "убийственная" любовь — 5

Чарльз и Диана: "убийственная" любовь — 6

9 декабря 2008 года по соседству с Голливудом, в Бёрбанке (Калифорния), прошла премьера фильма Клинта Иствуда "Гран Торино" с режиссером в главной роли. В прокате картина заработала свыше четверти миллиарда долларов, став самым успешным коммерческим проектом Иствуда.

Читайте также:

Клинт Иствуд: Его путь через тернии к звездам

"Гран Торино": Война Уолта Ковальски

Клинт Иствуд: "Большинство людей страдает от политкорректности"

Дни рождения

9 декабря 1608 года родился Джон Мильтон (John Milton), английский поэт, написавший принесшие ему славу поэмы "Потерянный рай", "Возвращенный рай", "Самсон-борец", когда он ослеп, побывал в тюрьме и был полностью разорен.

Читайте также: "Потерянный рай" — ода сатане или наоборот?

9 декабря 1895 года родилась (Исидора) Долорес Ибаррури (Перес) /Dolores Ibarruri "La Pasionaria", испанская коммунистка, прозванная Пасионарией, т. е. Пламенной. Именно ей принадлежит боевой лозунг бойцов-республиканцев "Но пасаран!" ("Они не пройдут!"), боровшихся с армией генерала Фhfyrj. "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!" - этому принципу она следовала всю жизнь. Вынужденная после победы франкистов жить в эмиграции, она активно участвовала в коммунистическом движении, с 1942-го по 1960 год была генеральным секретарем компартии Испании, а затем до самой смерти оставалась почетным председателем партии. Вернувшаяся на родину после смерти Франко, Ибаррури была избрана в парламент. Из шести ее детей выжили только двое, причем сын Рубен погиб смертью храбрых в боях под Сталинградом и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Характерной чертой внешнего облика Ибаррури была черная одежда, в которой она всегда появлялась на публике.

Читайте также: "Истребим, родная... Истребим во что бы то ни стало"

9 декабря 1936 года родился Александр Иванов, поэт-пародист, превративший рафинированный жанр литературной пародии в эстрадное шоу.

Читайте также: Шутники XX века: До чего досмеялся СССР

9 декабря 1944 года родился Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, член-корреспондент РАН.

Читайте также:

Чемпионат мира несет угрозу Эрмитажу

ФСБ обогатила коллекцию Эрмитажа

Пиотровский скрылся от прессы

Санкт-Петербург: самый ценный экспонат из Эрмитажа уже возвращен

Болдырев знает механизмы хищения в Эрмитаже

Скандал в Эрмитаже: подлинники или копии?

"Эрмитаж: хроника подвига"

Ничего мы не украли!

9 декабря 1952 года родился Анатолий Вассерман, одесский программист-эрудит, ныне московский журналист.

Читайте также:

Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков

Анатолий Вассерман: Нацизм для англосаксов - родная идеология

Анатолий Вассерман: "Гайдаровцы" ничего не забыли и ничему не научились"

Россия не борется с врагами - она их пожирает

Анатолий Вассерман: Надеюсь, люди понимают, во что их втянули

9 декабря 1953 года родился Джон Малкович (John Malkovich), американский киноактер.

Читайте также:

"Рэд-2": О шпионах с большим юмором

Джон Малкович — сотрудник спецслужб

9 декабря 1963 года родился Зураб Жвания, премьер-министр Грузии. Обстоятельства смерти политика из-за отравления угарным газом породили большие сомнения в достоверности официальной версии его гибели.

Читайте также: Кому выгодна смерть Зураба Жвания?

Скорбные даты

9 декабря 1814 года умер Джозеф Брама (Joseph Bramah), английский изобретатель. Профессиональный столяр-краснодеревщик увлекся задачей создания замка, который невозможно вскрыть отмычками, и в 1784 году выставил в витрине своего магазина сконструированный им замок с обещанием выплатить награду в 200 гиней тому, кто сумеет его открыть. В течение 67 лет никому не удавалось этого добиться, пока наконец один механик-умелец сумел справиться с этой задачей, потратив на взлом 51 час. Даже сегодня представители правоохранительных органов успевают за это время приехать на место преступления. Брама добился этого успеха благодаря созданию ряда сложных высокоточных инструментов, которые послужили началу бурного развития машиностроительного производства в Англии XIX века. Брама также изобрел гидравлический пресс, машину для нумерации банкнот и многое другое.

Читайте также: Суперхобби: локпикеры — белые медвежатники

9 декабря 2005 года скончался Роберт Шекли (Robert Sheckley), американский писатель-фантаст, произведения которого полны юмора.

Читайте также:

Шекли мечтал умереть на Украине

Роберт Шекли между жизнью и смертью