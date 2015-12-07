8 декабря: Алые паруса, война с Японией и ликвидация ракет

8 декабря

День образования российского казначейства

Православный календарь

День священномученика Климента, папы Римского. Император Траян изгнал папу в Крым на тяжелые работы в инкерманских каменоломнях недалеко от города Херсонеса. Когда слухи о популярности изгнанника дошли до Траяна, он велел утопить святого. Его утопили в море с якорем на шее.

Народный календарь

Климент. Климентьев день. "Зима клин клином вышибает". "Мороз насыпал белых роз". "Климент морозом у мужика слезу гонит". Обычно большой мороз "заворачивает".

Именинники: Климент и Петр.

События

8 декабря 1920 года, 95 лет назад, Александр Грин прочел в Доме искусств в Петрограде свою повесть "Алые паруса".

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8 декабря 1941 года США объявили войну Японии.

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8 декабря 1942 года наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.

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8 декабря 1961 года в прокате появилась экранизация гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки" режиссера Александра Роу и с такими актерами, как Александр Хвыля, Людмила Хитяева, Сергей Мартинсон.

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8 декабря 1968 года на экраны вышел фильм Михаила Швейцера "Золотой теленок". В лучшей экранизации произведений Ильфа и Петрова блестяще сыграли Сергей Юрский (Остап Бендер), Зиновий Гердт (Паниковский), Леонид Куравлев (Шура Балаганов), Евгений Евстигнеев (Корейко).

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8 декабря 1987 года в Вашингтоне Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев и президент США Р. Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. СССР по договору должен был уничтожить 1752 ракеты, США — 859.

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Герои "холодной войны"

Тефлоновый президент

8 декабря 1987 года — начало интифады (восстания) палестинцев на оккупированной Израилем территории, длившейся несколько лет. Протест палестинцев принимал разнообразные формы: бойкот израильских товаров, нападения на поселенцев, забрасывание камнями военных патрулей, массовые демонстрации в поддержку независимого Палестинского государства.

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8 декабря 1990 года, 25 лет назад, в супермаркете южноафриканского города Норвуд приготовлена самая большая в мире пицца — диаметром 37,4 метра.

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8 декабря 1991 года заключено Беловежское соглашение об образовании Содружества Независимых Государств.

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8 декабря 2010 года, 5 лет назад, американская частная компания SpaceX запустила на околоземную орбиту грузовой корабль Dragon и благополучно вернула его на Землю, пусть и приводнив в океане. Теперь они надеются стать заменой космическим челнокам НАСА и конкурентом российским транспортным "Союзам".

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Юбилеи

8 декабря 1945 года, 70 лет назад, родился Евгений Стеблов, актер театра и кино.

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Дни рождения

8 декабря 1864 года родился Анатолий Дуров, основатель знаменитой цирковой династии.

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8 декабря 1864 года родилась Камилла Клодель (Camille Claudel), скульптор. Ученица и возлюбленная Родена.

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8 декабря 1926 года родился Резо Чхеидзе, грузинский кинорежиссер ("Отец солдата", "Твой сын, земля"), народный артист СССР (1980).

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8 декабря 1934 года родилась Алиса Фрейндлих, актриса, народная артистка СССР.

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8 декабря 1953 года родилась Ким Бэйсингер, американская киноактриса.

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8 декабря 1957 года родилась Марина Голуб, актриса театра и кино.

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8 декабря 1957 года родился Михаил Касьянов, бывший председатель правительства Российской Федерации, прозванный ранее журналистами "Миша — два процента", а ныне выдвигаемый отставной русской демократией на роль вождя.

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8 декабря 1958 года родился Виталий Мутко, министр спорта, туризма и молодежной политики РФ, до недавнего времени возглавлявший и Российский футбольный союз.

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Скорбные даты

8 декабря 1863 года умерла Наталья Пушкина (урожд. Гончарова), жена А. C. Пушкина.

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8 декабря 1937 года скончался Павел Флоренский, ученый, религиозный философ. Погиб в сталинских лагерях. Ранее приводилась другая дата смерти — 15.12.1943.

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8 декабря 1971 года умер Эрнст Кренкель, радист-полярник, Герой Советского Союза, председатель Всесоюзного общества филателистов.

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8 декабря 1979 года скончался Николай Гриценко, актер Театра им. Вахтангова, народный артист СССР.

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8 декабря 1980 года, 35 лет назад, умер Джон Леннон (John Lennon), английский рок-музыкант.

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8 декабря 1989 года умер Макс Грюндиг (Max Grundig), немецкий изобретатель и организатор производства, создавший в послевоенной Германии современное радиоэлектронное производство. В 1947 году он начинал с 45 служащими, а к концу жизни это уже были 23 завода с почти 20 000 персонала. Грюндиг продал свое детище голландской фирме Philips.

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8 декабря 2005 года, 10 лет назад, скончался Георгий Жжёнов, актер, народный артист СССР (1980).

Мы писали раньше: Георгий Жжёнов — 5 лет со дня смерти

События прямо сегодня, 8 декабря 2015 года

— СФ ФС РФ: Ежегодное совещание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, посвященное приоритетным направлениям законодательной деятельности в 2016 году; парламентские слушания "Региональные системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: лучшие практики субъектов Российской Федерации".

— ОП РФ: Круглый стол "Повышение ответственности застройщиков жилья перед покупателями квартир в новостройках и государством".

— Москва: Заседание Преображенского райсуда по делу футболиста Павла Погребняка, задержанного за вождение в нетрезвом виде.

— Москва: Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с аккредитованными в Москве главами дипломатических представительств государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

— Москва: Конференция "Россия и Совет Европы: реализация закона об альтернативной гражданской службе в свете международных норм".

— Москва: IV Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".

— Москва: Конференция "Печатные СМИ в многополярном мире. Итоги года: тенденции и перспективы".

— Москва: Лекция председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса "Статус члена Совета Федерации ФС РФ. История и современность".

— Москва: 14-я церемония вручения премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше".

— Москва: Научная конференция "Валентин Серов и русская культура ХIХ — начала ХХ века".

— Москва: Круглый стол в ЦЭМИ РАН "Сколько стоит культурное наследие СССР?"

— Москва: Презентация книги Сергея Бабурина "Страж нации. От расстрела парламента — до невооружённого восстания РГТЭУ" ("Библио-Глобус").

— Москва: Презентация книги "Манга в Японии и России".

— Москва: Презентация результатов исследования ВЦИОМ "Изучение передовых технологий электорального прогнозирования".

— Москва: Пресс-конференция, посвященная презентации конкурсов "Крохотки" в объективе" и "Солженицын вслух" (ТАСС).

— Москва: Лекция Посла Швейцарии в России Пьера Хельга "Связи России и Швейцарии на современном этапе" (РГГУ).

— Москва: Лекция Артура Вафина "Идеология, наука, религия и миф — чем они отличаются и в чем совпадают эти феномены?".

— Москва: Лекция Дениса Валькова "Мораль в кино и литературе: ироничная рефлексия на серьезную тему".

— Москва: Встреча с Никой Белоцерковской ("Москва" на Воздвиженке).

— Москва: Встреча-диалог Иваном Бегтиным (Импакт-хаб).

— Москва: Встреча с переводчиком Верой Мильчиной. Презентация книги "Сцены частной и общественной жизни животных" (Библиотека иностранной литературы).

— Москва: Марафон чтений романа Льва Толстого "Война и мир. Читаем роман" (до 11.12).

— Петербург: Рассмотрение судом жалобы бизнесмена и театрального деятеля Владимира Кехмана на решение о признании банкротом его компании по производству, перевозке и импорту фруктов.

— Самара: Заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

— Мурманск: Открытие выставки "Сибелиус 150".

— Казань: Лекция Алексея Бойко "Зачем вам и мне современное искусство? Какое оно? Где с ним встретиться?"

— Минск (Белоруссия): Встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

— Стокгольм (Швеция): Нобелевские лекции лауреатов премии 2015 года по физике, химии и экономике.

— Брюссель (Бельгия): Трехсторонняя встреча Россия — Украина — ЕС на экспертном уровне по ассоциации Украины с Евросоюзом (до 9.12).

— Лондон (Великобритания): Собрание держателей еврооблигаций Киева.

— ОАЭ: Заседание по делу 41 гражданина ОАЭ и Сирии, обвиняемых в причастности к созданию террористической организации, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также снабжении террористических организаций.

— Лозанна (Швейцария): Совещание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (до 10.12).

— Эйндховен (Нидерланды): Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСВ — ЦСКА (Москва).