7 декабря: Орден святого Георгия, Перл-Харбор и Ханука

Международный день гражданской авиации

Фотоархив Pravda. Ru

Православный календарь

День памяти великомученицы Екатерины (313 год). За отказ от отречения от христианской веры была приговорена к обезглавливанию. Сама положила голову на плаху.

Народный календарь

Екатерина. Екатеринин день. Катерина Санница. Катеринин день. Катерина мороз. Санница. Женодавица. Катерина считается покровительницей брака и невест. На Екатерину устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. Гадание. Кладут под подушку кусок хлеба, загадывая, какой будет суженый. "С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом".

Именинники: Августа, Екатерина, Порфирий и Симон.

События

7 декабря 1678 года Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

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7 декабря 1732 года в Лондоне открыт Королевский театр, с давних пор более известный как "Ковент-Гарден" по названию располагавшегося поблизости знаменитого рынка.

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7 декабря 1764 года — день рождения Эрмитажа.

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7 декабря 1769 года учреждена высшая воинская награда России — орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

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Повязанные ленточкой

7 декабря 1941 года в результате нападения Японии на военно-морскую базу США в Перл-Харборе были уничтожены главные силы Тихоокеанского флота США, включая 4 линкора и 188 самолетов, тогда как японцы потеряли только 29 самолетов. На следующий день президент США Франклин РУЗВЕЛЬТ объявил войну Японии, на стороне которой выступили Германия с Италией. Ведшаяся с сентября 1939 года война окончательно обрела характер мировой.

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7 декабря 1942 года наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях.

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7 декабря 1949 года Н. С. Хрущев назначен секретарем ЦК КПСС и первым секретарем Московской парторганизации.

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7 декабря 1972 года на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" c Евгением Евстигнеевым и Юрием Никулиным в главных ролях.

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7 декабря 1988 года — землетрясение в Армении. Более 20 тысяч погибших. Был полностью разрушен город Спитак, почти полностью — Ленинакан.

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Дни рождения

7 декабря 1926 года родился Петр Вельяминов, актер. В кино он дебютировал уже в зрелом возрасте в телесериале "Тени исчезают в полдень" (1972) и сразу завоевал любовь зрителей.

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7 декабря 1959 года родился Сергей Мазаев, музыкант, лидер и солист группы "Моральный кодекс".

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7 декабря 1979 года родился Рома Зверь (Роман Билык), вокалист поп-группы "Звери".

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