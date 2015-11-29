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30 ноября: Орден Андрея Первозванного, список Шиндлера и Аввакум

Общество » День в истории » Ноябрь

День святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (270).

Листок календаря, 30
Фотоархив Pravda. Ru

Народный календарь

Григорий Зимоуказатель.

Переход среднесуточной температуры через — 5 С°. Начало устойчивых морозов, снежного покрова.

Именинники: Григорий, Лазарь, Михаил и Никон.

События

30 ноября 1698 года Петром I учреждена первая (и высшая!) награда России — орден Андрея Первозванного. Первым кавалером ордена в следующем году стал боярин Федор Алексеевич Головин (будущий граф и генерал-фельдмаршал).

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30 ноября 1853 года — последнее в истории сражение парусных флотов у турецкого Синопа завершилось блестящей победой русской эскадры под командованием вице-адмирала Павла Нахимова.

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30 ноября 1912 года — первое публичное выступление Владимира Маяковского с чтением своих стихов в артистическом подвале "Бродячая собака" в Петербурге.

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30 ноября 1939 года — начало советско-финляндской войны. Войска Ленинградского военного округа перешли в наступление на Карельском перешейке. Немедленно было образовано правительство Демократической Республики Финляндия во главе с Отто Куусиненом. Но "зимняя война" обернулась тяжелыми потерями для Красной Армии, финская оборона была прорвана лишь к марту. 12 марта был заключен мирный договор, по которому к СССР отошел Карельский перешеек, часть полуостровов Рыбачий и Средний на Севере и сдан на 30 лет в аренду полуостров Ханко. О "правительстве" Куусинена забыли. А Лига наций еще в декабре признала СССР агрессором и исключила его из своего состава.

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30 ноября 1993 года — премьера в Вашингтоне фильма Мартина Скорсезе "Список Шиндлера".

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Дни рождения

30 ноября 1620 года родился Аввакум, протопоп, основатель русского старообрядчества.

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30 ноября 1810 года родился Оливер Фишер Винчестер (Oliver Winchester), американский изобретатель и производитель стрелкового оружия.

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30 ноября 1835 года родился Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс/ Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)), американский писатель.

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30 ноября 1874 года родился Уинстон Черчилль (Winston Spencer Churchill), выдающийся английский политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1953 года "за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности".

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30 ноября 1913 года родился Виктор Драгунский, детский писатель ("Денискины рассказы").

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30 ноября 1934 года родился Виктор Трегубович, кинорежиссер ("На войне как на войне", "Старые стены", "Прохидиада, или Бег на месте").

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30 ноября 1965 года родился Бен Стиллер (Ben Stiller), американский киноактер.

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Скорбные даты

30 ноября 1900 года умер Оскар Уайльд (Oscar Wilde), английский писатель, ирландец по происхождению.

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30 ноября 2009 года умер Милорад Павич, югославский (сербский) писатель ("Хазарский словарь", "Последняя любовь в Константинополе", "Пейзаж, нарисованный чаем").

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30 ноября 2013 года скончался Юрий Яковлев, актер театра и кино, народный артист СССР. С 1952 года его театральная жизнь была связана с вахтанговской сценой, а на экране он сыграл такие яркие роли, как князь Мышкин в экранизации "Идиота", поручика Ржевского в "Гусарской балладе", Стиву Облонского в "Анне Карениной", домоуправа Буншу и Ивана Грозного в комедии "Иван Васильевия меняет профессию", Ипполита в "Иронии судьбы, или С легким паром!".

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30 ноября 2015 года умер Эльдар Рязанов, кинорежиссер, народный артист СССР.

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