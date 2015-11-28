29 ноября: День матери, буква "Ё" и Палестина

Международный день солидарности с палестинским народом

Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День апостола и евангелиста Матфея. Был мытарем, то есть сборщиком податей для Рима. Христос и Его ученики не отвергли приглашения Матфея и посетили его дом, где разделили трапезу…

Это событие чрезвычайно поразило фарисеев и книжников, ибо говорить со сборщиком податей считалось грехом, общаться с ним — осквернением, они слыли за предателей и изменников родины и религии. Матфею принадлежит первое Евангелие, написанное через восемь лет после распятия и вознесения Христа.

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Народный календарь

Матвей. Матфей. Матфей Апостол. Матвеев день. Если в этот день веют буйные ветры — быть вьюгам, метелям до Николы зимнего (19 декабря). Может быть оттепель, а может быть и настоящая стужа. "На Матвея зима потеет".

Именинник: Матвей.

События

29 ноября 1783 года на заседании Императорской Российской Академии княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в алфавит букву "Ё". В употребление же эта буква вошла в 1797 году усилиями Н. М. Карамзина.

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Букве "Ё" — 220 лет

29 ноября 1915 года Сергей Есенин заключил соглашение с петербургским издателем М. В. Аверьяновым на издание первой книги своих стихотворений: "Продал Михаилу Васильевичу Аверьянову в полную собственность право первых изданий в количестве трех тысяч экземпляров моей книги стихов "Радуница" за сумму сто двадцать пять рублей и деньги сполна получил. Означенные три тысячи экземпляров М. В. Аверьянов имеет право выпустить в последовательных изданиях. Крестьянин села Константинова Рязанского уезда и Рязанской губернии Кузьминской волости Сергей Александрович Есенин. Петроград. Фонтанка, 149, кв. 9".

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29 ноября 1922 года в Советской России принят первый жезл регулировщика движения - красного цвета с желтой рукояткой и длиной 49 сантиметров.

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29 ноября 1942 года наши войска под Сталинградом, преодолевая сопротивление противника, прорвали его новую линию обороны по восточному берегу Дона. Наши войска заняли укрепленные пункты Вертячий, Песковатка, Сокаревка, Илларионовский. Эти пункты являлись в этой линии обороны основными узлами сопротивления немцев. Юго-западнее Сталинграда наши войска, преследуя противника, заняли населенные пункты Ермохинский, Обильное, Верхне-Курмоярская и станцию Небыковский.

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29 ноября 1945 года провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия.

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29 ноября 1947 года евреи на улицах Тель-Авива ликуют по поводу решения ООН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании на территории Палестины арабского и еврейского государств. Празднование этого события переросло в столкновения между арабами и евреями. В то время в Палестине арабов проживало почти вдвое больше евреев. Конфликт между двумя общинами обострялся из-за предстоящего переселения в Палестину евреев из европейских и других стран. После ухода британских войск с территории Палестины в мае следующего года буквально на следующий день вспыхнула первая арабо-израильская война.

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29 ноября 1963 года в газете "Вечерний Ленинград" появился клеветнический фельетон "Окололитературный трутень" об Иосифе Бродском.

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Иосиф Бродский хотел угнать самолет

29 ноября 1971 года в Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля "Гамлет" в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли.

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Дни рождения

29 ноября 1825 года родился Жан Мартен Шарко (Jean Martin Charcot), французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии. Его сын Жан Батист стал известным океанографом и полярным исследователем и погиб при кораблекрушении.

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29 ноября 1905 года родился Гавриил Троепольский, писатель ("Белый Бим - Черное ухо").

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29 ноября 1910 года родился Константин Бадигин, исследователь Арктики, капитан ледокольного парохода "Георгий Седов", писатель, Герой Советского Союза.

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29 ноября 1920 года родился Егор Лигачёв, бывший член Политбюро, антагонист Бориса Ельцина.

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29 ноября 1930 года родилась Нина Гребешкова, киноактриса, вдова кинорежиссера Леонида Гайдая, прожившая с ним 40 лет.

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29 ноября 1932 года родился Жак Ширак (Jacques Chirac), президент Франции.

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29 ноября 1966 года родился Евгений Миронов, актер театра и кино.

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Скорбные даты

29 ноября 1780 года умерла Мария Терезия (Maria Theresia), австрийская эрцгерцогиня (с 1740), из династии Габсбургов.

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29 ноября 1831 года скончалась Жанетта (Иоанна) Грудзинская, жена цесаревича великого князя Константина Павловича.

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29 ноября 1941 года фашистами казнена Зоя Космодемьянская, первая из женщин, которой в Великую Отечественную войну было присвоено звание Героя Советского Союза (16.2.1942, посмертно).

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29 ноября 1970 года умерла Нина Риччи (Nina Ricci), французский модельер, открывшая в 1932 году вместе с сыном Дом моды Риччи, существующий до сих пор и выпускающий одежду, духи, косметику и модные аксессуары.

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29 ноября 1971 года скончалась Эдит Толкиен (дев. Братт, Брэтт/ Edith Tolkien (Bratt)), жена писателя Джона Толкиена, ставшая прообразом волшебницы Лутиэн из "Сильмариллиона", связавшей свою судьбу с жизнью простого смертного. На ее могиле Толкиен установил плиту с надписью: "Эдит Мэри Толкиен, Лутиэн, 1889-1971".

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29 ноября 1981 года погибла Натали Вуд (Наталья Гурдина/ Natalie Wood), американская киноактриса.

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29 ноября 2001 года умер Виктор Астафьев, писатель.

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29 ноября 2010 года скончалась Белла Ахмадулина, поэт.

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