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Автор Редакция рубрики "Общество"

28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и "Хоббит"

Общество » День в истории » Ноябрь

Память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского

Листок календаря, 28
Фотоархив Pravda. Ru

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Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских

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День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского(167).

День памяти преподобного Поликарпа Брянского (1620-1621).

День памяти преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V).

День памяти преподобного Александра монаха, начальника обители "Неусыпающих" (около 430).

День памяти блаженной Матроны Московской. Одно из наставлений православной святой: "Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!"

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Великий пост.

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Во время поста не "ешьте" людей

Постимся по-заморски. Или по-нашему, по-сибирски?

Пост и супружеские отношения

Народный календарь

День Поликарпа.

Именинники: Александр, Антонин, Демьян, Иван, Иоанн и Поликарп.

События

28 ноября 1574 года основана Уфа. Столица Башкирии сегодня город-миллионник и в 2015 году примет саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Читайте новости Поволжья

28 ноября 1925 года Сергей Есенин написал стихотворение "Клен ты мой опавший, клен заледенелый…"

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Я ль виноват, что я поэт… — 3 октября 2002 г.

28 ноября 1943 года в Тегеране началась встреча "большой тройки", завершившаяся 1 декабря. Впервые вместе за одним столом встретились лидеры стран антигитлеровской коалиции: глава советского правительства Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и английский премьер Уинстон Черчилль.

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28 ноября 2012 года в столице Новой Зеландии Веллингтоне прошла премьера очередного фильма толкиеновской саги Питера Джексона — "Хоббит: Нежданное путешествие".

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Дни рождения

28 ноября 1820 года родился Фридрих Энгельс (Friedrich Engels), основоположник.

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28 ноября 1838 года родился Александр Опекушин, скульптор, автор памятника А. С. Пушкину в Москве.

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28 ноября 1880 года родился Александр Блок, поэт.

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28 ноября 1881 года родился Стефан Цвейг, австрийский писатель.

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28 ноября 1915 года родился Константин Симонов, писатель, драматург, поэт, военный журналист. Написанное им стихотворение "Жди меня" стало самым знаменитым лирическим произведением военной поры.

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"Жди меня" — о любви и войне в стихах

Истории любви: горькое счастье Симонова

28 ноября 1961 года родился Альфонсо Куарон (Alfonso Cuaron), испанский кинорежиссер ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Дитя человеческое", "Гравитация"), продюсер ("Лабиринт фавна", "Бьютифул", "Гравитация"). В 2014 году был удостоен "Оскара" как лучший режиссер за фильм "Гравитация"/

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28 ноября 1967 года родилась Анна Николь Смит (Вики Линн Хоган/ Anna Nicole Smith), американская фотомодель.

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Скорбные даты

28 ноября 1725 года умер Никита Демидов, родоначальник династии.

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Уральская эпопея рода Демидовых

Откуда есть пошел род Демидовых?

28 ноября 1982 года скончался Александр Беляков, летчик, Герой Советского Союза. В гражданскую войну воевал в 25-й стрелковой дивизии, которой командовал В. И. Чапаев. Потом работал преподавателем, был начальником кафедры Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. После окончания в 1936 году военной школы пилотов стал штурманом экипажа В. П. Чкалова, вместе с которым совершил ряд рекордных перелетов. Участник Великой Отечественной войны (генерал-лейтенант авиации), после ухода в отставку был профессором Московского физико-технического института.

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28 ноября 1985 года умер Сергей Герасимов, советский кинорежиссер, сценарист, актер кино, драматург и педагог, профессор. Член Академии АПН СССР. Народный артист СССР (1948). Лауреат Ленинской (1984), трех Сталинских премий (1941, 1949, 1951) и Государственной премии СССР (1971). Герой Социалистического Труда (1974).

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"Культура" отдает дань Сергею Герасимову

28 ноября 2001 года скончался Игорь Стечкин, конструктор автоматического оружия.

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28 ноября 2006 года умерла Любовь Полищук, актриса театра и кино. Зритель впервые запомнил ее в телевизионной экранизации "12 стульев" Марка Захарова, где она исполнила страстное танго с Андреем Мироновым, а одной из последних работ актрисы стала роль матери героини сериала "Моя прекрасная няня".

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28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и "Хоббит"
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