27 ноября: День морской пехоты, завещание Нобеля и "Невский экспресс"

День морской пехоты

Фотоархив Pravda. Ru

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27 ноября — День морской пехоты

День оценщика

Православный календарь

День апостола Филиппа (умер в I веке). За проповедь христианства его распяли на кресте. Все присутствующие при его смерти апостолы наложили на себя после его смерти 6-недельный пост, молясь о его душе (так возник Рождественский — Филипповский пост).

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Народный календарь

Филипп. День Филиппа. Если на Филиппа иней — к урожаю овса; дождь — к урожаю пшеницы. Если ворона каркает — это к оттепели. Филиппово заговенье — начало Рождественского "холодного" поста. На этот день принято было выносить во двор закуску домовому, чтобы водился скот. Конец свадебным неделям. Куделица (первая неделя прядения в Филиппов (Рождественский) пост). "У ленивой пряхи и про себя нет рубахи".

Первозимье (с 27 ноября до 23 декабря). Начало зимы.

Именинники: Федора, Филип и Устин.

События

27 ноября 1705 года Петр I издал Указ о формировании первого в России полка морской пехоты в составе 1365 человек. Ныне отмечается как День морской пехоты.

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27 ноября — День морской пехоты

27 ноября 1895 года Альфред Нобель написал в Париже завещание, которое поместил в банк в Стокгольме. Когда спустя год он скончался, оказалось, что изобретатель динамита на заработанные на нем средства учредил премии за достижения в области физики, химии, медицины и физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества.

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27 ноября 1896 года во Франкфурте прошла премьера симфонической премьеры Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра". Произведение сейчас исполняется редко, но тот, кто видел фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея: 2001 год", вряд ли забыл музыку в начале фильма, тем более, если он является к тому же поклонником игры "Что? Где? Когда?".

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27 ноября 1918 года анархист Нестор Махно, создавший "Революционно-повстанческую армию Украины", провозгласил столицей своего войска село Гуляй-Поле Екатеринославской губернии. В зависимости от обстоятельств "батька" заключал самые немыслимые союзы и в разные периоды сражался практически со всеми: австро-германцами, Петлюрой, белыми и красными.

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27 ноября 1942 года в сообщении Совинформбюро "Лживые сообщения немецкого командования о боях в районе Сталинграда" говорилось, что "гитлеровское командование усиленно принялось рассказывать арабские сказки о советских потерях и распространять всякого рода небылицы…

Другой трюк гитлеровских шулеров заключается в том, что они вдруг в десятках радиопередач заговорили о "новом чрезвычайно эффективном вооружении немецкой армии". Это якобы новый танк-огнемет, перебрасывающий пламя через пятиэтажные дома, и электрический пулемет, выпускающий 3.000 пуль в минуту…

Для чего же рассказываются все эти чудеса в решете? Разумеется, гитлеровцы это делают с той целью, чтобы путем беcпардонной лжи удержать немецкие войска, попавшие в тяжелейшее положение, от окончательного разложения и каким угодно способом заставить их сражаться. Эта ложь нужна гитлеровцам также для того, чтобы как-нибудь успокоить немцев в тылу.

Но на арабских сказках далеко не уедешь! Правду не скроешь, она — правда — свое возьмет!"

Под Сталинградом наши войска продолжали наступление и заняли населенные пункты Верхне-Гниловский, Мариновка, Новоаксайский, Заря.

Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"

27 ноября 1967 года на экраны вышел фильм Константина Ершова и Георгия Кропачёва "Вий", в котором главные роли сыграли Леонид Куравлёв и Наталия Варлей.

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"Вий" от Фредди Крюгера

27 ноября 1970 года Александр Солженицын отказался от поездки в Швецию для получения присужденной ему Нобелевской премии по литературе, считая, что советские власти не разрешат ему вернуться на Родину.

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27 ноября 2009 года произошло крушение поезда "Невский экспресс", cледовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Оно привело к гибели 27 человек и впятеро большему числу пострадавших. Причиной схода поезда с рельсов стал теракт, ответственность за который взял на себя Доку Умаров.

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Дни рождения

27 ноября 1701 года родился Андерс Цельсий (Anders Celsius), шведский астроном и физик, предложивший в 1742 году температурную шкалу, названную его именем.

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27 ноября 1918 года родился Борис Патон, ученый-металлург, академик (1962), президент Национальной академии наук Украины, дважды Герой Социалистического Труда. Накануне своего 80-летия первым на Украине был удостоен звания Героя Украины.

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27 ноября 1921 года родился Александр Дубчек (Alexander Dubcek), словацкий политик времен "Пражской весны", первый секретарь компартии Чехословакии с января 1968-го по апрель 1969 года.

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27 ноября 1942 года родился Джими Хендрикс (Jimi Hendrix), гениальный рок-гитарист.

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Пришло время собирать камни

27 ноября 1951 года родилась Кэтрин Бигелоу (Kathryn Bihelow), американский кинорежиссер ("На гребне волны", "К-19", "Повелитель бурь"). Бывшая жена Джеймса Кэмерона в 2010 году удостоилась "Оскара" как лучший режиссер, а ее "Повелитель" был не только признан лучшим фильмом, но заслужил еще четыре "Оскара".

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27 ноября 1953 года родился Борис Гребенщиков, музыкант, лидер "Аквариума".

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27 ноября 1960 года родилась Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина".

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Скорбные даты

27 ноября 1895 года умер Александр Дюма, сын (Alexandre Dumas, fils), французский писатель, незаконнорожденный сын знаменитого писателя и швеи Катрин Лабе. На сюжет его пьесы "Дама с камелиями" на основе одноименного романа написана опера Джузеппе Верди "Травиата".

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27 ноября 1985 года скончался Андре Юнебель (Andre Hunebelle), французский кинорежиссер, поставивший фильмы о похождениях Фантомаса.

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27 ноября 2014 года скончался Станислав Микульский (Stanislaw Mikulski), польский актер. Популярность ему принесла роль капитана Клосса в телесериале "Ставка больше чем жизнь".

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