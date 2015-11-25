26 ноября: День информации, Иоанн Златоуст и розги

Всемирный день информации

Фотоархив Pravda. Ru

Православный календарь

День святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (умер в 407 гооду).

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Вселенский святитель Иоанн Златоуст

Народный календарь

Иоанн Златоуст. "На Златоуста всё поле пусто". "Земля погружается в сон до весны". Заговенье на Рождественский пост (мясоед). Пельменная пора.

Именинники: Антонин, Герман, Иван, Иоанн, Манефа, Никифор.

События

26 ноября 1864 года Чарльз Доджсон послал в качестве рождественского подарка Алисе Лиддел рукопись, озаглавленную "Приключения Алисы в подземелье". Позже под псевдонимом Льюис Кэрролл она будет опубликована в двух частях как "Приключения Алисы в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье", ставшими одними из самых популярных детских книжек.

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26 ноября 1883 года в Дублине 29-летний Оскар Уайльд сделал предложение 25-летней Констанс Ллойд.

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26 ноября 1885 года в Праге впервые сделана фотография падающего метеора.

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Существует ли угроза Земле из космоса?

26 ноября 1894 года в церкви Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце венчались император Николай II и великая княгиня Александра Федоровна (до принятия православия Аликс-Виктория-Елена-Бригитта-Луиза-Беатриса, принцесса Гессенская и Рейнская), ставшая императрицей России.

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26 ноября 1919 года в Грозном в газете "Грозный" напечатан фельетон Михаила Булгакова "Грядущие перспективы". Эта первая публикация писателя хранилась в его альбоме наклеенной лицевой стороной вниз, так как отличалась резко антисоветским характером.

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26 ноября 1924 года провозглашена Монгольская Народная Республика и утверждена ее конституция.

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26 ноября 1924 года 35-летний Чарли Чаплин женился на 16-летней Лите Грей. Первой его жене к моменту свадьбы также было 16 лет, второй — 19, а последней — 18. Счастливым стал только последний брак великого актера.

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26 ноября 1940 года германские оккупационные власти распорядились о концентрации 500 тысяч варшавских евреев в огороженном стеной гетто.

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26 ноября 1942 года наши войска в районе гор. Сталинграда, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях. На северо-западном участке фронта наши войска заняли населенные пункты Красное Село и Генералов. В районе излучины реки Дон наши войска заняли населенные пункты Калачкин, Перепольный, Верхний и Нижний Герасимов, Верхний Акатов, отбросив на этом участке остатки противника на восточный берег реки Дон. К юго-западу от Сталинграда наши войска заняли населенные пункты Ягодный, Скляров, Ляпичев, Нижне-Кумский, Громославка, Генераловский, Дарганов.

Читайте все публикации сюжета "Победе в Сталинградской битве — 72"

26 ноября 1942 года в районе Иваново началось формирование французской авиационной эскадрильи "Нормандия". В апреле следующего года она вступит в бой на советско-германском фронте, превратится в полк и получит название "Нормандия — Неман".

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26 ноября 1944 года в связи с наступлением союзных войск по приказу Гиммлера в концлагерях должны были быть уничтожены газовые камеры и крематории, чтобы скрыть следы нацистских преступлений.

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Богослужения в лагере смерти

26 ноября 1950 года в Корейскую войну вступили китайские добровольцы, сумевшие вместе с частями северокорейской армии остановить наступление войск ООН, а фактически американской армии.

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Американские войска в Корее

26 ноября 1954 года на экраны вышел фильм Владимира Венгерова и Михаила Швейцера "Кортик", поставленный по одноименной повести Анатолия Рыбакова.

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26 ноября 1966 года во Франции президент Шарль де Голль открыл первую в мире приливную электростанцию.

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26 ноября 1971 года в лондонских школах запрещено наказание нерадивых учеников розгами.

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26 ноября 1998 года первым звание Героя Украины присвоено президенту Национальной академии наук, выдающемуся специалисту в области электросварки Борису Патону.

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Дни рождения

26 ноября 1767 года родился Платон Зубов, русский государственный деятель, последний из фаворитов Екатерины II.

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26 ноября 1847 года родилась Мария Федоровна, жена императора Александра III, мать последнего российского императора Николая II.

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26 ноября 1894 года родился Норберт Винер (Norbert Wiener), американский математик, отец кибернетики.

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Учитель машин

26 ноября 1894 года родился Иван Папанин, полярник, дважды Герой Советского Союза.

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26 ноября 1895 года родился Билл (Уильям) Уилсон(Bill (William Griffith) Wilson), американский бизнесмен, один из основателей общества "Анонимные алкоголики".

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26 ноября 1903 года родился Георгий Знаменский, выдающийся бегун на средние и длинные дистанции. Его младший брат Серафим, погибший в Великую Отечественную войну, установил 20 всесоюзных рекордов. В честь братьев в СССР (ныне в России) с 1958 года проводится Международный легкоатлетический мемориал братьев Знаменских.

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26 ноября 1909 года родился Эжен Ионеско (Eugene Ionesco), французский драматург, мастер театра абсурда.

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26 ноября 1910 года родился Николай Щёлоков, министр внутренних дел, генерал армии, Герой Социалистического Труда.

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26 ноября 1920 года родилась Наталья Ковшова, участница Великой Отечественной войны, снайпер, Герой Советского Союза (14.2.1943, посмертно).

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26 ноября 1975 года родился Максим Аверин, актер театра ("Сатирикон") и кино ("Магнитные бури", "Карусель", "Глухарь"). Долго мучавший меня вопрос сходства актера в роли следователя Глухарева с каким-то ранее виденным персонажем благополучно решился, когда заново пересмотрел мультсериал про 38 попугаев: это же вылитый Удав!

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26 ноября 1975 года родился Антон Макарский, актер театра и кино, певец. В его послужном списке главные роли в мюзиклах "Метро", "Нотр-Дам де Пари" и телесериалах "Бедная Настя" и "Пером и шпагой".

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