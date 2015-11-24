25 ноября: Всемирный потоп, динамит и охота на ведьм

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Фотоархив Pravda. Ru

Православный календарь

День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Народный календарь

Иван. День Ивана Милостивого. Если на Ивана Милостивого дождь, то оттепели будут до Введения (4 декабря). На Ивана обычно бывает снег.

Именинники: Иван, Иоанн и Нил.

События

25 ноября 2348 года до нашей эры, по расчетам некоторых исследователей Библии (их немало, у каждого свои доводы и выводы), "разверзлись хляби небесные" — и начался Всемирный потоп.

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25 ноября 1339 года началась закладка дубовых стен Московского Кремля.

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25 ноября 1867 года Альфред Нобель запатентовал изобретенный им динамит.

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25 ноября 1936 года Германия и Япония заключили так называемый Антикоминтерновский пакт, направленный против Советского Союза. Через год к нему присоединится Италия.

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Вторую мировую объявили войной с большевизмом

25 ноября 1947 года, на следующий день после отказа десяти видных голливудских режиссеров и сценаристов дать показания перед комитетом Палаты представителей Конгресса США по антиамериканской деятельности, Американская киноассоциация внесла их имена в "черный список", запретив им заниматься профессиональной деятельностью. Жертвами оказались Альва Бесси, Герберт Биберман, Лестер Коул, Эдвард Дмитрык, Ринг Ларднер-младший, Джон Говард Лоусон, Альберт Мальц, Сэмюэл Орниц, Эдриан Скотт и Далтон Трамбо. Несколько членов голливудской десятки были приговорены позже к различным срокам заключения (от шести месяцев до года) за "неуважение к Конгрессу".

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Несвободные Штаты и свободная Россия

25 ноября 1952 года в Лондоне прошла премьера пьесы "Мышеловка" по Агате Кристи, продолжающая идти на сцене до сих пор.

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25 ноября 1985 года "Зимний вечер в Гаграх" с Евгением Евстигнеевым и Александром Панкратовым-Черным увидели в кинотеатрах первые зрители. Фильм поставил режиссер Карен Шахназаров.

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25 ноября 1992 года на экраны США вышел фильм "Телохранитель" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях.

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Дни рождения

25 ноября 1810 года родился Николай Пирогов, хирург.

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25 ноября 1835 года родился Эндрю Карнеги, американский промышленник и филантроп.

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25 ноября 1844 года родился Карл Фридрих Бенц (Carl Friedrich Benz), немецкий автоинженер.

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25 ноября 1887 года родился Николай Вавилов, генетик.

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25 ноября 1895 года родился Анастас Микоян, государственный и партийный деятель.

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25 ноября 1895 года родился Людвик Свобода, генерал, президент ЧССР.

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25 ноября 1900 года родился Рудольф Франц Хёсс, комендант Освенцима в 19403-1945 годах, когда в концлагере было уничтожено от 1 до 2,5 миллионов узников.

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25 ноября 1915 года родился Аугусто Пиночет Угарте, чилийский диктатор.

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25 ноября 1919 года родился Федор Решетников, физикохимик и металлург, академик РАН (1992).

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25 ноября 1924 года родился Федор Митенков, создатель реакторов на быстрых нейтронах, научный руководитель Опытного конструкторского бюро машиностроения им. И. И. Африкантова (Нижний Новгород), президент Российского ядерного общества, академик (1990).

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25 ноября 1925 года родилась Нонна (Ноябрина) Мордюкова, актриса, народная артистка СССР.

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25 ноября 1968 года родился Эрнест Мацкявичюс, российский тележурналист и телеведущий.

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Скорбные даты

25 ноября 1963 года скончался Александр Маринеско, легендарный подводник, Герой Советского Союза (1990), личный враг Гитлера.

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25 ноября 1984 года умер Сильван Голдман (Sylvan Nathan Goldman), американский торговец, придумавший тележки для покупателей.

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