19 ноября: День артиллерии, Первая Конная и Железная маска

День мужчины

Фотоархив Pravda. Ru

День ракетных войск и артиллерии РФ

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Православный календарь

День памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Павла неоднократно изгоняли из своей страны за борьбу с арианской ересью, которую исповедовал сам римский император Констанций. Последний раз он был сослан в Армению, где, в 350 году, во время исполнения Божественной литургии, его задушили святительским поясом прямо в храме.

День памяти преподобного Варлаама Хутынского, основателя Спасо-Преображенского монастыря, близ Новгорода. Умер 6 ноября (13 ноября по новому стилю) 1192 года. (По православной традиции, независимо от точного исторического пересчета дат старого стиля летоисчисления на новый, к любой дате старого стиля добавляется 13 дней и отмечается в полученный день по новому стилю).

День памяти мучеников Текусы, Матрены и других (III век).

Народный календарь

Матрена. Матрена Ледостав. Павел Исповедник и Варлаам Хутынский — Ледоставы. Павел и Варлаам.

Если день богат снегом, то зима будет снежная. Если лед на реке к этому дню становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко.

Именинники: Александра, Варлам, Герман, Ефросинья, Клавдия, Лука, Матрена и Павел.

События

19 ноября 1703 года в Бастилии скончался узник, вошедший в историю как "человек в железной маске".

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19 ноября 1919 года во время второго похода Антанты, когда главный удар был нанесен на Южном фронте силами Деникина, создана Первая Конная армия. 11 ноября Реввоенсовет Южного фронта постановил образовать конную армию из двух конных корпусов и одной стрелковой дивизии и обратился с просьбой к правительству утвердить это постановление. Реввоенсовет Республики и Реввоенсовет Южного фронта приказами от 17 и 19 ноября оформили создание Первой Конной армии. Командующим армией был назначен С. М. Буденный, членами Реввоенсовета — К. Е. Ворошилов и Е. А. Щаденко. Армия просуществовала до 21 мая 1921 года и сыграла заметную роль в сражениях Гражданской войны.

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19 ноября 1942 года — начало наступления советских войск под Сталинградом. Атаке войск Юго-Западного и Донского фронтов предшествовала 80-минутная артиллерийская подготовка. С 1944 года отмечается как День артиллерии (а с 1964 года — как День ракетных войск и артиллерии).

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19 ноября 1975 года в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла премьера фильма Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" ("Кто-то пролетел над гнездом кукушки"), поставленного по одноименному роману Кена Кизи. На следующий день картина была представлена на кинофестиале в Чикаго. Фильму достались 5 "Оскаров" во всех главных категориях: за лучший сценарий, лучшему режиссеру, исполнителям главных ролей — Джеку Николсону и Луизе Флетчер и как лучшей картине года.

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19-20 ноября 1977 года впервые арабский лидер — президент Египта Анвар Садат — совершил визит в Израиль по приглашению израильского премьер-министра Менахема Бегина. Выступление Садата в израильском кнессете в Иерусалиме положило начало разрядке напряженности в отношениях между Египтом и Израилем и вызвало раскол в арабском мире.

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19 ноября 1985 года в Женеве прошла первая встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

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Тефлоновый президент

Дни рождения

19 ноября 1711 года родился Михаил Ломоносов, ученый, поэт, просветитель.

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19 ноября 1770 года родился Иван Крузенштерн, мореплаватель, адмирал, почетный член Петербургской АН. В 1803-06 годах под его началом была совершена первая русская кругосветная экспедиция.

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19 ноября 1875 года родился Михаил Калинин, государственный и партийный деятель.

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19 ноября 1917 года родилась Индира Ганди (Indira Gandhi), премьер-министр Индии.

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19 ноября 1942 года родился Келвин Кляйн (Calvin Klein), американский законодатель моды.

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19 ноября 1962 года родилась Джоди Фостер (Jodie Foster), американская киноактриса.

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Скорбные даты

19 ноября 1990 года скончался Георгий Флёров, физик, академик, Герой Социалистического Труда.

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19 ноября 1993 года умер Леонид Гайдай, кинорежиссер, народный артист СССР.

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Гайдай Советского Союза

19 ноября 2012 года скончался Борис Стругацкий, писатель, творивший в жанре фантастики вместе со старшим братом Аркадием.

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