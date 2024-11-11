12 ноября: Синичкин день, первые шаги группы Queen и лохнесское чудовище

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12 ноября

День работников Сбербанка России

Фото: Pravda.Ru

День специалиста по безопасности в России

Всемирный день борьбы с пневмонией

Синичкин день

Православный календарь

День памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии (285).

Священномученик Зиновий и его сестра Зиновия претерпели мученическую смерть за веру в Христа. Они вели благочестивую, целомудренную жизнь. Зиновий имел дар исцеления различных болезней. Но гонители на веру в Христа отдали их на пытки и мучения на раскаленном одре и в кипящем котле и в конце концов их обезглавили.

Народный календарь

Зиновий и Зиновия. Зиновий-синичник. Зиновей. Зинькин праздник. Праздник синиц. Синичкин день. Синичкин праздник. Юровая. Праздник рыбаков и охотников. Праздник псарных охотников.

"На Зиновию-Зину праздник зинек-синичек". "Невеличка птичка-синичка, а и та свой праздник помнит". "Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной". Прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели и др.

Именинники: Анастасия, Артем, Елена, Зиновий, Зиновия, Марк, Маркиан, Степан и Стефан.

События

12 ноября 1472 года Великий князь Московский Иван III женился на Софье Фоминишне Палеолог.

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12 ноября 1833 года. К этому времени Александр Пушкин завершил в Болдино работу над поэмой "Медный всадник".

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12 ноября 1910 года. Первый кинотрюк - каскадер прыгал в Гудзон из горящего воздушного шара.

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Александр Иншаков: Я за красивый ринг

12 ноября 1912 года поисковая группа обнаружила место последней стоянки английского полярного исследователя Роберта Скотта и его товарищей. Найденный рядом с замерзшими телами дневник Скотта поведал трагическую историю группы, достигшей Южного полюса Земли вслед за экспедицией норвежца Амундсена и не дошедшей на обратном пути до базового лагеря всего 18 километров.

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12 ноября 1933 года чудовище, якобы обитающее в шотландском озере Лох-Несс, первым сфотографировал англичанин Хью Грей. Три горба над водной гладью, видимые на снимках, ничего не доказывали, но полиции было сразу же приказано защищать тварь от возможных охотников.

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Лохнесское чудовище возвращается?

12 ноября 1947 года Ка-8, первый вертолет конструкции Николая Камова с соосной схемой расположения винтов, поднялся в воздух. Управлял им Михаил Гуров. Ка-8 "Иркутянин" (был назван так в честь родины конструктора) имел мотоциклетный двигатель, открытое кресло пилота и был прозван "воздушным мотоциклом".

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12 ноября 1952 года — первый полет стратегического бомбардировщика ТУ-95. Командиром экипажа был летчик-испытатель А. Д. Перелёт.

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12 ноября 1973 года группа Queen начала свое первое турне по Великобритании. Они выступали разогревающей группой перед концертами Mott the Hoople.

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12 ноября 1982 года новым генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Владимирович Андропов.

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Дворцовый переворот

12 ноября 1990 года — официальная коронация императора Японии Акихито.

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Дни рождения

12 ноября 1929 года родился Ролан(д) Анатольевич Быков (1929 — 6.10.1998), актер и кинорежиссер, народный артист СССР.

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12 ноября 1929 года родилась Грейс Келли (Grace Kelly, 1929 — 14.9.1982), киноактриса, княгиня Монако.

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12 ноября 1929 года родился Борис Васильевич Литвинов (1929 — 23.4.2010), физик, Главный конструктор Российского федерального ядерного центра ВНИИ технической физики (г. Снежинск), академик РАН (1997). Его научные разработки связаны с проведением ядерных взрывов для нужд народного хозяйства и созданием программы по защите Земли от опасных космических объектов.

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Сделано в СССР. Как спасали Каспий

12 ноября 1935 родилась Людмила Марковна Гурченко (1935, Харьков — 30.3.2011, Москва), актриса, народная артистка СССР.

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12 ноября 1954 года родился Юрий Викторович Кара, кинорежиссер.

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12 ноября 1954 года родился Юрий Михайлович Поляков, писатель, главный редактор "Литературной газеты".

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Скорбные даты

12 ноября 1675 умерла Феодосия Прокофьевна Морозова (неизв. 1632 — 1675), боярыня, сподвижница протопопа Аввакума.

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12 ноября 2013 года умер Александр Александрович Серебров (15.2.1944 — 2013), летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

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