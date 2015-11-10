11 ноября: Стояние на реке Угре, человек-бойкот и Перл-Харбор

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Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День памяти святой преподобной мученицы Анастасии римляныни (III век); преподобного Аврамия затворника (360); преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского.

Святая мученица Анастасия — сирота, была воспитана в монастыре. Во время гонения на христиан ее уговаривали отречься от Христа, однако Анастасия отказалась. После жестоких пыток ей отрезали язык и обезглавили.

Преподобный Авраамий, архимандрит Ростовский, в миру Аверкий, с юных лет уверовал в Христа. Он основал обитель. Многих язычников обратил в христианство. Он много трудился на пользу братии: колол дрова, стирал, носил воду. Умер в 1077 году.

"Приняв иночество, он поселился в Ростове на берегу озера Неро. …Недалеко от кельи его было капище, где язычники поклонялись каменному идолу Велесу. В чудном видении предстал перед Аврамием святой апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым преподобный сокрушил идола. На месте капища Аврамий основал обитель и стал ее настоятелем. Он крестил много язычников. Особенно велико было его влияние на детей: он обучал их грамоте, наставлял в Законе Божием, крестил. Жизнь его была повседневным подвигом молитвы и труда на пользу братии: он колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни. Преставился он в глубокой старости в 10733-1077 гг".

Народный календарь

Аврамий Овчар. Анастасия Овечница. Анастасия Овчарница. Овчарник. День овчаров. Овечницы. Овчарный праздник. Праздник Овчаров. Настасья Стригальница. Настасия Овчарница. День Настасеи Овчарницы. Стригальница. Стригольница. Овчар и овечница.

Аврамий и Анастасия считаются покровителями овчаров и заступниками овец. В этот день пастухи гостили по крестьянским домам. Их благодарили за то, что сберегли овец. Начало стрижки овец.

Именинники: Анастасия, Анна, Клавдий и Мария.

События

11 ноября 1480 года приказом отступить хана Большой Орды Ахмата завершилось длившееся более месяца знаменитое "стояние на реке Угре". Это событие означало окончание двухсотлетнего татаро-монгольского ига на Руси.

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Ничья, равная победе: стояние на Угре

11 ноября 1880 года в Ирландии фермеры начали кампанию против отставного капитана Чарльза Бойкота, агента одного из лендлордов. После на редкость неурожайного предыдущего года фермеров, не имевших возможности внести арендную плату, начали выселять с их участков. По призыву Чарльза Парнеля была развернута агитация против подобного выселения. "Если кто-нибудь берет в аренду участок, с которого фермер был выселен, — заявил в сентябре Парнель, — старайтесь избегать встречи с ним где бы то ни было — на большой дороге, на городских улицах, в лавке, на ярмарке, на рынке и даже в божьем храме. Обрекая его на суровое одиночество, как некогда прокаженных, вы должны показать ему, какое отвращение внушает вам совершенное им преступление. Если хоть в одном ирландском графстве все население будет следовать этой системе, вы добьетесь того, что не найдется ни одного человека, столь опьяненного корыстью, столь лишенного чести, чтобы идти вразрез с общественным мнением всех порядочных людей этого графства и преступить ваш кодекс нравственных правил!". Капитан стал первой жертвой этой кампании, впал в нищету, а его имя стало нарицательным и вошло во все языки для обозначения подобных акций протеста.

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11 ноября 1893 года — первая постановка оперы Чайковского "Иоланта" в Большом театре. Автором либретто был брат Петра Ильича Модест. Премьера оперы прошла в декабре предыдущего года в Мариинском театре.

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11 ноября 1898 года в газете "Киевлянин" начала публиковаться повесть Александра Куприна "Олеся". Она не была замечена критиками и даже встретила неодобрительное отношение А. П. Чехова, который считал, "что загадочное прошлое старухи-колдуньи и таинственное происхождение Олеси прием бульварного романа".

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11 ноября 1909 года началось строительство военно-морской базы США в Перл-Харборе на Гавайях. Выбор места объяснялся тем, что здесь она защищена от любой потенциальной угрозы со стороны японцев.

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11 ноября 1965 года правительство Родезии во главе с премьер-министром Яном Смитом в одностороннем порядке провозгласило независимость страны. Великобритания сразу же ввела экономические санкции против Родезии, а позже ООН ввела полное эмбарго на торговлю с провозгласившим своей государственной политикой расизм страной.

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11 ноября 1974 года в прокат вышел первый фильм Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".

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Неутомленное солнце

11 ноября 1979 года — начало показа на Центральном телевидении 5-серийного фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", в котором главных героев Жеглова и Шарапова сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин, а главаря банды Горбатого — Армен Джигарханян.

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Дни рождения

11 ноября 1493 года родился Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) /Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim), врач.

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11 ноября 1711 года родился Степан Крашенинников, ученый — исследователь Камчатки, академик Петербургской АН (1750).

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11 ноября 1821 года родился Федор Достоевский, писатель.

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11 ноября 1891 года родилась Лиля Брик, муза Владимира Маяковского.

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11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война.

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11 ноября 1920 года родился Джеймс Бонд (James Bond), агент 007.

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11 ноября 1922 года родился Курт Воннегут (Kurt Vonnegut), американский писатель, автор знаменитых романов "Колыбель для кошки" и "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей".

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11 ноября 1945 года, 70 лет назад, родился Даниэль Ортега (Jose Daniel Ortega Saavedra), никарагуанский партизанский лидер, затем президент страны (1985-90). В 1996 и 2001 проигрывал на президентских выборах, но в 2006 вновь стал во главе страны, а в 2011 еще раз выиграл выборы.

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11 ноября 1962 года родилась Деми Мур (Demi Moore /Demetria Gene Guynes), американская киноактриса ("Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн"). Бывшая супруга Брюса Уиллиса, от которого у нее три дочери, носит фамилию своего первого мужа — рок-музыканта Фредди Мура. Была также женой Эмилио Эстевеса, а теперь замужем за актером Эштоном Катчером, который моложе ее на 15 лет.

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11 ноября 1974 года родился Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio), американский киноактер ("Титаник", "Пляж", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор").

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Скорбные даты

11 ноября 1727 года умер Иоганн Андреас Эйзенбарт (Johann Andreas Eisenbarth), немецкий странствующий врач, имя которого в немецком языке стало синонимом шарлатана.

11 ноября 1855 года скончался Сёрен Кьеркегор (Soren Kierkegaard), датский философ.

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11 ноября 1946 года умер Николай Бурденко, хирург.

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11 ноября 1960 года скончался Николай Зубов, океанолог, полярный исследователь, инженер-контр-адмирал. Участник Цусимского сражения в 1932 году на судне "Н. Книпович" первым обогнул с севера Землю Франца-Иосифа, разработал проблему ледовых прогнозов в арктических морях. В его честь названы залив в Антарктиде и два научно-исследовательских судна.

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11 ноября 1983 года умер Арно Бабаджанян, композитор, народный артист Армении и СССР. Его песни "Не спеши", "Лучший город земли", "Загадай желание", "Чертово колесо", "Свадьба" принесли признание и славу певцу Муслиму Магомаеву.

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11 ноября 2004 года умер Ясир Арафат (Yasser Arafat), председатель Организации освобождения Палестины, лауреат Нобелевской премии мира 1994 года.

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11 ноября 2012 года скончался Илья Олейников, старший обитатель телевизионного "Городка". Отец Дениса Клявера из дуэта "Чай двоем".

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