15 октября: "Великий диктатор", Карибский кризис и воздушный терроризм

Международный день "Белой трости"

Фотоархив Pravda. Ru

Международный день сельских женщин

Всемирный день мытья рук

Международный день кредитных союзов

Православный календарь

День памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

Святой Киприан был язычником. Иустина — христианской. По просьбе юноши Аглаида Киприан прилагал чародейства, чтобы склонить Иустину выйти замуж за Аглаида. Но Иустина была непреклонна и оставалась верна Христу. Киприан понял ее веру и принял крещение.

Стал служителем церкви и добился сана епископа. Святая Иустина удалилась в монастырь и стала игуменьей. При гонении на христиан они были схвачены и казнены (304).

"Святой Киприан …был посвящен в жрецы; обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил полк бесов в услужение. Многие людские души сгубил он потом, обучая их чародейству и служению бесам. …Душе его открылась наконец вся глубина его падения, и он отринул диавола, которому служил, а когда тот, разъяренный, набросился на жреца и стал бить и душить, оградился Крестным знамением и именем Христовым.

…Христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого Киприана в борьбе с нечистыми духами".

Народный календарь

Киприан и Устинья. Киприан и Устинья считаются в народе защитниками от наваждений нечистой силы.

"Девушки продолжают ходить на вечерки, но в будни не играют, не веселятся. Сидят с прялкой или шитьем, за работой часто поют проголосные песни".

Начало подсезона "Глубокая осень" (8 дней с 15 до 23 октября). Первые заморозки в воздухе ниже -5 градусов Цельсия. Ранний переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов Цельсия. Конец листопада большинства древесных пород.

Конец посадкам черенков смородины, малины. Прикрывают травой, компостом, соломой и т. п. пионы, розы.

15 октября — 20 ноября — сроки подзимнего посева моркови, свеклы, петрушки. Салата, шпината, укропа, пастернака, чеснока. Лука-порея, щавеля.

Именинники: Андрей, Анна, Давид, Касьян, Куприян, Константин, Устинья и Феоктист.

События

15 октября 1582 года католическая Европа проснулась с новым календарем (см. 4 октября).

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15 октября 1738 года Михаил Ломоносов направил из Марбурга в Петербург свое первое ученое сочинение ("Образчик знания") "О превращении твердого тела в жидкое".

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15 октября 1906 года наследница промышленной империи Круппов 20-летняя Берта вышла замуж. Ее избранником стал прусский дипломат Густав фон Болен унд Гальбах. Указом императора Вильгельма II он также стал носить фамилию Крупп. Новоиспеченный Крупп вооружил Германию к первой мировой войне (одна из пушек, стрелявшая на 120 километров, была названа им "Большая Берта"), после поражения в ней активно участвовал в тайной ремилитаризации страны, поддержал нацистов после их прихода к власти и должен был быть привлечен к суду как военный преступник, но избежал Нюрнбергского трибунала из-за состояния своего здоровья.

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15 октября 1937 года издан роман Эрнеста Хемингуэя "Иметь или не иметь".

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Секретные материалы Хемингуэя

15 октября 1940 года в США на экраны вышел фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор" - злая сатира на нацистский режим в Германии.

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Греховодник Чарли Чаплин

15 октября 1948 года 35-летний Джеральд Форд, будущий 38-й президент США, женился на 30-летней Бетти (Элизабет) Блумер.

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15 октября 1962 года, пролетая над Кубой, американский самолет-разведчик У-2 сфотографировал советские баллистические ракеты. То ли пальмы оказались короткими, то ли ракеты слишком большими, но мир потряс Карибский кризис.

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15 октября 1965 года чем шире становилось вмешательство США в дела Вьетнама, тем громче звучали голоса протеста в самой Америке. В этот день в антивоенных демонстрациях с призывом объявить мораторий войне, приняли участие 100 тысяч человек в 40 городах страны. В Нью-Йорке 22-летний Дэвид Миллер первым публично сжег свою повестку о призыве в армию. Его приговорят к двум с половиной годам тюрьмы, но почин будет подхвачен и станет массовым: таким же образом поступят более девяти тысяч человек. Потом возвратившиеся из Вьетнама ветераны станут швырять свои боевые награды к стенам Капитолия.

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15 октября 1968 года в Университете города Суррей состоялось первое выступление английской рок-группы Led Zeppelin.

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"Led Zeppelin": время повернулось назад

15 октября 1970 года — первый и самый громкий акт воздушного терроризма в СССР, когда преступники Бразинскасы захватили самолет АН-24, убив стюардессу и ранив трех членов экипажа.

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15 октября 1973 года Великобритания и Исландия прекратили "тресковую войну", которая началась в сентябре 1972 года после того, как Исландия в одностороннем порядке расширила прибрежную рыболовную зону с 12 до 50 миль. Дело доходило до столкновений военных кораблей.

15 октября 1975 года — возобновление "тресковой войны". Исландия вновь расширила свою рыболовную зону — с 80 до 320 километров. В результате жертвами исландских катеров береговой охраны стали западногерманские траулеры.

Позже мы писали: Исландский бунт: осмысленный и беспощадный

15 октября 1990 года Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира.

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Обиды дорогого Михаила Сергеевича

15 октября 1995 года в условиях свободного волеизъявления президентом Ирака переизбран Саддам Хусейн.

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15 октября 2003 года третьей страной, запустившей в космическое пространство корабль с человеком на борту, стал Китай. К советским/российским космонавтам и американским астронавтам добавился первый тайконавт — подполковник ЯН ЛИВЭЙ, совершивший на корабле "Шэньчжоу-5" ("Священный челн") 14 витков вокруг Земли.

Читайте также: Китай откопал топор войны в космосе

15 октября 2003 года на выборах президента Азербайджана победу одержал сын прежнего главы государства Гейдар Алиева Ильхам Алиев, за которого проголосовали 76,84 процента избирателей.

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Запад сделал ставку на бакинского "наследного принца"

Дни рождения

15 октября 70 года до нашей эры родился Вергилий (Virgil), римский поэт.

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15 октября 1814 года родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт.

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15 октября 1841 года родился Савва Мамонтов, меценат.

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15 октября 1844 года родился Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche), немецкий философ неприятных истин.

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Истории любви: муза Ницше и Рильке

15 октября 1863 года родился Петр Козлов, исследователь Центральной Азии, открывший в пустыне Гоби остатки древнего города Хара-Хото.

Читайте также: Сокровища Черного города

15 октября 1924 года родился Ли Якокка (Lee Iacocca), легенда американского бизнеса, возглавлявший автомобильные компании "Форд" и "Крайслер".

Читайте также: Якокка: легенда менеджмента и отец "Мустанга"

15 октября 1948 года родился Крис де Бург (Кристофер Джон Дэвидсон) /Chris de Burgh (Christopher John Davidson), ирландский певец, любящий леди в красном и русскую водку в лунные ночи.

Мы писали раньше: Крис де Бург, последний дворянин шоу-бизнеса

15 октября 1976 года родился Николай Басков, певец (тенор), разрывающийся между оперной сценой и эстрадой.

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Скорбные даты

15 октября 1917 года казнена Мата Хари, самая известная женщина-шпион. Перед расстрелом отказалась надеть на глаза повязку и послала воздушный поцелуй своим палачам.

Читайте также: Кому мстила Мата Хари?

15 октября 1946 года покончил жизнь самоубийством Герман Геринг (Hermann Goering), нацистский преступник. Отравился за день до казни.

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15 октября 1976 года умер Карло Гамбино (Carlo Gambino), "босс боссов" американской мафии.

Читайте также: Карло Гамбино хоронил весь Нью-Йорк

15 октября 1990 года скончался Борис Пиотровский, академик, директор Эрмитажа.

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