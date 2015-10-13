Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Март Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Февраль Сентябрь Декабрь
Автор Редакция рубрики "Общество"

14 октября: Покров Пресвятой Богородицы, Степан Разин и Мария Антуанетта

Общество » День в истории » Октябрь print

Всемирный день стандартов

Листок календаря, 14
Фотоархив Pravda. Ru

День работника заповедников

Православный календрарь

Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Это праздник чудного явления Богородицы в середине X века в Константинополе. Во время всенощного бдения юродивый Андрей вдруг увидел идущую по воздуху Деву Марию. Святая Дева стала молиться за людей и, сняв покрывало с головы, распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Исчезла Богородица, исчезло и покрывало. Но люди долго ощущали благодать, осенившую храм. В России храмы в честь Покрова Божией матери появились в 12 веке. Храма Покрова на Нерли был построен в 1164 г святым князем Андреем Боголюбским, и с этого времени введен данный праздник.

Через века пронес русский народ веру в то, что Пресвятая Богородица простирает незримо свой покров над Россией, спасая ее от бед и напастей.

"Явление это произошло в середине 10 века в Константинополе во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в 5 веке. В воскресный день 14 октября (1октября), во время всенощного бдения, когда храм переполнен был молящимся, Андрей, Христа ради юродивый, славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в рабство местному жителю, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу…"

Народный календарь

Покров Пресвятой Богородицы. День Покрова.

Первая встреча зимы.

Это великий праздник, один из любимейших в русском народе. Покров считается девичьим праздником. "Если на Покров ветрено — будет большой спрос на невест". Если выпадет снег — будет много свадеб. Покров — покровитель свадеб. С Покрова начинаются субботки — вечеринки, посиделки. "На Покров свадьба крепка". "Придет Покров, девке голову покроет" (символ замужества).

По Покрову судили о погоде: "На Покров ветер с востока — зима будет холодная". Отлет журавлей на Покров — "на раннюю и холодную зиму". "Коли белка на Покров чиста (полиняла) — то осень будет хороша". "Каков Покров, такова и зима".

И еще о ветре: "Если в этот день ветер с севера — быть холодной зиме; с юга — будет теплой; с запада — к снежной; ветер переменчивый — к зиме непостоянной". Если лист с дуба и березы упадет чисто — к мягкому году, а не чисто — к строгой зиме. Снег покрывает землю на Покров — счастливое предзнаменование для обрученных".

"На Покров натопи хату без дров". "Спереди Покров — сзади Рождество". Первая встреча зимы — рубежная дата. Первое зазимье. "До Покрова — осень, за Покровом — зима". От первого снега до санного пути шесть недель остается.

С Покрова начинались Покровские ярмарки.

"На Покров до обеда осень, а после обеда — зимушка-зима. С какого краю на Покров ветер подует, оттуда будет дуть всю зиму. "Покров покроет землю где листом, где снежком". Если в Покров выпал снег, то и в Дмитриев день (8 ноября) будет непременно то же. Покров наголе, то и Екатерина (7 ноября) наголе. С Покрова крестьяне начинают конопатить свои избы. "Чини избу до Покрова — не то изба не будет тепла".

В Тамбовской губернии в этот день в первый раз топили в жилых горницах печи. Пекли блины, и это называлось "запекать углы". Если на Покров истопят печь яблонью, то в доме всю зиму будет тепло (Тамбовская губ.). Последний сбор груздей и рыжиков. На Покров закармливают скотину пожильным (последним) снопом и с этого дня ее держат дома. От Покрова нанимались на работу. Срок устанавливали: от Покрова до Евдокеи, от Покрова до Егорья, от Покрова до Крещения. После уборки хлеба у парней работы было мало, и они охотно уходили в отходники. "Приспевай, товарец, к Покрову, сдам на Покровской ярмарке. "Подожди до Покрова, весь долг выплачу".

Девушки, веря в силу Покрова содействовать брачному союзу, "спозаранку бежали в церковь и ставили свечу празднику. Существует поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет". "Пришел Покрова, заревет девка, как корова". "Зазимье пришло — засидки привело". "Не покрыл Покров, не покроет и Рождество".

Именинники: Ананий, Мария, Михаил, Роман и Савва.

События

14 октября 910 года — событие, на самом деле случившееся 1 октября 910 года, но отмечаемое Русской православной церковью из-за ее протестных проблем с календарем 14 октября, — праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Читайте также:

Праздник заступления Божьей Матери Покров

Покров: поражение как победа

Мы писали раньше:

1100 лет под Покровом Богородицы

"Если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь" — 11 октября 2002 г.

Пресвятая Дева, радуйся!

14 октября 1670 года под Симбирском разбиты главные силы Степана Разина.

Читайте также: Стенька Разин проиграл, потому что выстрелил в Крест

14 октября 1793 года перед Революционным трибуналом предстала французская королева Мария Антуанетта. Спустя два дня она была казнена как вдохновительница контрреволюционных заговоров и интервенции.

Читайте также: Мария Антуанетта и ее бракованный муж

14 октября 1806 года в двух сражениях при Ауэрштедте и Иене французами под командованием маршала Даву и Наполеона была фактически разгромлена прусская армия. Со дня вторжения в Пруссию прошло всего шесть дней, а 8 ноября после сдачи первоклассной крепости Магдебург Пруссия будет полностью покорена. Эта военная кампания стала самой блистательной в карьере Наполеона.

Читайте также: 1812 год: рижский "ленд-лиз" и успехи на севере

14 октября 1808 года завершилась встреча в Эрфурте французского и российского императоров. Прощание Наполеона и Александра I было, как пишут историки, нежным. Это была их последняя личная встреча.

Читайте также: 1812 год: адмирал, которого сделали крайним

14 октября 1824 года А.С. Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой "Евгения Онегина".

Читайте также:

Где на самом деле похоронен Пушкин?

Пушкин и белены объевшаяся баба

14 октября 1884 года Джордж Истман запатентовал фотопленку.

Читайте также:

Джордж Истмен: "Вы лишь нажмите кнопку…"

Пленку почти не видно. Бизнес-войны

14 октября 1892 года семья художника Василия Поленова переселилась в новый дом вблизи деревеньки Бёхово Алексинского уезда Тульской губернии. Этот день считается датой основания Поленовского музея.

Читайте также: ЕГО ПРОСЛАВИЛ МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

14 октября 1900 года вышла в свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений", лишившая людей безмятежного сна.

Читайте также: Истории любви: Фрейд и его единственная

14 октября 1909 года Эд Баррилл заявил, что Фредерик Кук не ступал на пик Мак-Кинли. Эта клевета на своего соратника по восхождению на высшую точку Северной Америки была одним из звеньев развязанной против Кука кампании, оспаривавшего у Роберта Пири слава первого покорителя Северного полюса Земли.

Читайте также: Драмы науки: у Кука украли открытие полюса?

14 октября 1925 года 27-летний Эрих Пауль Ремарк женился на Илзе Ютте Цамбона, называвшейся Жанной. Ради начинающего автора она оставила преуспевающего мужа. Через пять лет, когда он уже изменил имя и написание фамилии и опубликовал свой знаменитый роман "На Западном фронте без перемен", Ремарк разведелся с больной туберкулезом женой, чтобы через семь лет вновь жениться на ней и еще два десятилетия спустя вновь разойтись.

Читайте также: Книги-маяки: Ремарк и его Западный фронт

14 октября 1933 года нацистская Германия объявила о своем выходе из Лиги наций.

Читайте также:

Кто предал СССР перед лицом фашизма

Главные коршуны Мюнхенского сговора

Вадим Горшенин: ООН — лига несправедливости?

ООН для России — чемодан без ручки?

Грозит ли ООН судьба Лиги наций?

14 октября 1964 года смещен со всех постов Никита Хрущев. Во главе КПСС и страны стал Леонид Брежнев.

Читайте также: БОЛЬШЕ ВСЕХ ВОЖДЕЙ УКРАИНА ЛЮБИТ ГЕНСЕКА БРЕЖНЕВА

14 октября 1969 года в американском городе Трентон (шт. Нью Джерси) был выдан ордер на арест певца Фрэнка Синатры, который отказался предстать перед комиссией по расследованию организованной преступности. Несмотря на упорные слухи о его связях с мафией, певец заявил, что не желает принимать участия в цирковом представлении.

Читайте также: Фрэнк Синатра: "король Америки"

14 октября 1970 года в Гааге принята международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившая в силу ровно через год.

Читайте также: Захват советского Ан-24: позднее возмездие

14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы не завелся его автомобиль. Кардинал, проводивший службу в соборе на вершине горы у городка Палестрина (Италия), был вынужден проголосовать и остановить водителя автобуса. По просьбе очень спешившего Кароля водитель побил все мыслимые рекорды скорости и доставил священнослужителя вниз за 17 минут, преодолев 12 с половиной миль горного серпантина. Внизу уже другой автобус доставил кардинала вовремя в Ватикан на очень важный конклав. Спустя два дня его избрали папой римским под именем Иоанн Павел II.

Читайте также:

Иоанн Павел II: Папа навязчивой "любви"

Папа Иоанн Павел II отвечает на молитвы

Человек, мечтавший, чтобы Церковь "дышала обеими половинами легких"

14 октября 1996 года у Мадонны родилась дочь Лурдес Мария Чикконе Леон.

Читайте также:

Мадонна подложила Франции свастику

Эти странные, смешные и нелепые… разводы

Пластические хирурги нарисовали все разрезы на лице Мадонны

Прошлое, о котором звезды молчат

Мадонна примирит российских геев

Мы писали раньше: Мадонна: этапы игривого пути. Сегодня Луизе Веронике Чикконе — 50!

Смотрите фоторепортажи:

Конфуз Мадонны, или Падение звезды

Мадонна зарабатывает больше всех в мире музыки

Мадонна шокировала публику золотыми зубами

Мадонна — путь к успеху!

Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб

Молодежь Польши ополчилась против Мадонны

Супершоу Мадонны

Мадонна и гости премьеры ее фильма

Режиссерский дебют Мадонны

Восемь правил успеха Мадонны

14 октября 1997 года в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта "Даная", которая находилась на реставрации после покушения на нее психически неуравновешенного посетителя и отсутствовала в экспозиции музея 12 лет.

Читайте также:

Вандализм: разбитые вазы и зацелованные картины

Шедевры и вандалы — кто кого?

Дни рождения

14 октября 1912 года родился Лев Гумилев, этнограф, историк и философ, сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

Мы писали раньше: 90-летие со дня рождения Льва Николаевича Гумилева — 1 октября 2002 г.

14 октября 1934 года родился Михаил Козаков, актер театра и кино, режиссер.

Мы писали раньше: Михаил Козаков вернулся в театр с улыбкой

14 октября 1963 года родился Валентин Юдашкин, кутюрье.

Читайте также: Валентин Юдашкин про разукрашенных карликов и девочек с синдромом Лолиты

Мы писали раньше:

Юдашкин с мечтами о Ямамото и МаксМара — 2 октября 2002 г.

Двойной юбилей Валентина Юдашкина

Скорбные даты

14 октября 1817 года умер Федор Ушаков, адмирал.

Читайте также: CВЯТОЙ ФЕДОР УШАКОВ ПОМОГ РАСКРЫТЬ УБИЙСТВО ПАЛОМНИКА

14 октября 1934 года скончался Леонид Собинов, певец (лирический тенор).

Читайте также:

ЕГО ЛЮБИЛИ, И ОН ЛЮБИЛ

Орфей русской сцены

14 октября 1944 года умер Эрвин Роммель (Erwin Rommel), гитлеровский фельдмаршал, "лис пустыни". Скончался, приняв цианистый калий, не дожидаясь обвинения в участии в заговоре против Гитлера.

Читайте также:

Появится ли Буш, если убить Гитлера?

"Подводные камни" операции "Оверлорд"

14 октября 1990 года скончался Леонард Бернстайн (Leonard Bernstein), американский композитор и дирижер.

Мы писали раньше: Юбилей Леонарда Бернстайна

14 октября 2005 года умер Олег Лундстрем, композитор, дирижер, руководитель Эстрадно-джазового оркестра. Возглавлял коллектив 65 лет — это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннесса.

Читайте также: Олега Лундстрема вспоминают его коллеги

Темы даты события календарь
Обсудить
Актуальная аналитика
Мода и стиль
Нужна ли животным одежда?
Здоровье
Почему быть умным плохо: пять недостатков высокого IQ
Общество
Почему нельзя возвращать смертную казнь
Новости Все >
ВЦИОМ: 90% россиян делают заготовки на зиму
Преемницу Меркель пригласили в Крым
Кубок мира по волейболу. Россия не поднимается выше шестого места
Киев не нашел денег для восстановления Донбасса
Хабиб Нурмагомедов станет секундантом брата на турнире UFC в Москве
Специалисты опровергли влияние красного мяса на развитие рака
Каталонских политиков приговорили к 13 годам тюрьмы из-за референдума
Немецкий клуб объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак"
Психологи оценили любовные прозвища провинциалов и москвичей
УЕФА расследует инцидент с воинским приветствием турецких футболистов
Последние материалы
Киев не нашел денег для восстановления Донбасса
Хабиб Нурмагомедов станет секундантом брата на турнире UFC в Москве
Специалисты опровергли влияние красного мяса на развитие рака
Каталонских политиков приговорили к 13 годам тюрьмы из-за референдума
Немецкий клуб объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак"
Психологи оценили любовные прозвища провинциалов и москвичей
УЕФА расследует инцидент с воинским приветствием турецких футболистов
В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Нужна ли животным одежда?
Популярное
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Здоровье
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Новости Белоруссии
Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США
Здоровье
30-летний курильщик может рассчитывать прожить еще около 35 лет - ученые
Соломон Соловьев Не злоупотребляй спиртным, и станешь агентом 007- Гороскоп дня Соломон Соловьев Татьяна Питерякова Операция «Ульм»: что случилось с диверсантами Татьяна Питерякова Владан Джурич Le Monde (Франция): как Франция собирается милитаризировать свою космическую доктрину Владан Джурич
Комментарии
Убийцу 9-летней девочки тайно вывезли из Саратова
Зюганова высмеяли за поздравление сборной России по футболу
Операция «Ульм»: что случилось с диверсантами
30-летний курильщик может рассчитывать прожить еще около 35 лет - ученые
"Конёк-Горбунок" довел педагога до суда
Путин признался, что не следит за сообщениями Трампа в Twitter
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Путин спрогнозировал роль России в гипотетической второй холодной войне
Убийцу 9-летней девочки тайно вывезли из Саратова
Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США
Baijiahao: русские "любят алкоголь больше, чем жизнь" и пьют ежедневно
Экспериментальный боевой беспилотник ВВС США сдуло ветром
Путин спрогнозировал роль России в гипотетической второй холодной войне
Члены украинской диаспоры из 8 стран мира прибыли в Крым с визитом
Электронное бессмертие: воскрешение близких
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Кантемиру Карамзину, который пожаловался Путину из СИЗО, угрожают
Резонансное дело юриста Карамзина рассмотрит Балашихинский горсуд
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
История и современность
Лучшие Рождественские праздники в Европе
Лучшие Рождественские праздники в Европе
Винтовка Ли-Энфилд - главное оружие британской пехоты в двух мировых войнах
Винтовка Ли-Энфилд - главное оружие британской пехоты в двух мировых войнах
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм? (Al Jazeera, катар)
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм? (Al Jazeera, катар)
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
Армия Башара Асада поможет курдам отразить наступление Турции
Армия Башара Асада поможет курдам отразить наступление Турции
70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
Битва на Чувашевом мысу: как была решена судьба Сибири
Битва на Чувашевом мысу: как была решена судьба Сибири
Почему первый царь династии Романовых не хотел жениться
Почему первый царь династии Романовых не хотел жениться
Зачем Турция начала войну в Сирии и что будет дальше
Зачем Турция начала войну в Сирии и что будет дальше
Простит ли народ Кремлю "людоедские" реформы?
Простит ли народ Кремлю "людоедские" реформы?
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Хроническая болезнь почек увеличивает риск развития гипертонии и болезней сердца
Воспитание здоровых детей и детей-инвалидов в одной семье: трудности и нюансы
Лайфхаки, которые помогут быстрее уснуть
Растирание груди остается эффективным способом лечения при простудных заболеваниях
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Женский гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Участницу шоу «Дом-2» избили на вечеринке
Участницу шоу «Дом-2» избили на вечеринке
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Для чего нарциссам соцсети
Для чего нарциссам соцсети
Столешница из крышек от бутылок
Столешница из крышек от бутылок
Вторая жизнь деревянных ящиков: использование в интерьере
Вторая жизнь деревянных ящиков: использование в интерьере
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ