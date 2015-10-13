14 октября: Покров Пресвятой Богородицы, Степан Разин и Мария Антуанетта

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День работника заповедников

Православный календрарь

Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Это праздник чудного явления Богородицы в середине X века в Константинополе. Во время всенощного бдения юродивый Андрей вдруг увидел идущую по воздуху Деву Марию. Святая Дева стала молиться за людей и, сняв покрывало с головы, распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Исчезла Богородица, исчезло и покрывало. Но люди долго ощущали благодать, осенившую храм. В России храмы в честь Покрова Божией матери появились в 12 веке. Храма Покрова на Нерли был построен в 1164 г святым князем Андреем Боголюбским, и с этого времени введен данный праздник.

Через века пронес русский народ веру в то, что Пресвятая Богородица простирает незримо свой покров над Россией, спасая ее от бед и напастей.

"Явление это произошло в середине 10 века в Константинополе во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в 5 веке. В воскресный день 14 октября (1октября), во время всенощного бдения, когда храм переполнен был молящимся, Андрей, Христа ради юродивый, славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в рабство местному жителю, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу…"

Народный календарь

Покров Пресвятой Богородицы. День Покрова.

Первая встреча зимы.

Это великий праздник, один из любимейших в русском народе. Покров считается девичьим праздником. "Если на Покров ветрено — будет большой спрос на невест". Если выпадет снег — будет много свадеб. Покров — покровитель свадеб. С Покрова начинаются субботки — вечеринки, посиделки. "На Покров свадьба крепка". "Придет Покров, девке голову покроет" (символ замужества).

По Покрову судили о погоде: "На Покров ветер с востока — зима будет холодная". Отлет журавлей на Покров — "на раннюю и холодную зиму". "Коли белка на Покров чиста (полиняла) — то осень будет хороша". "Каков Покров, такова и зима".

И еще о ветре: "Если в этот день ветер с севера — быть холодной зиме; с юга — будет теплой; с запада — к снежной; ветер переменчивый — к зиме непостоянной". Если лист с дуба и березы упадет чисто — к мягкому году, а не чисто — к строгой зиме. Снег покрывает землю на Покров — счастливое предзнаменование для обрученных".

"На Покров натопи хату без дров". "Спереди Покров — сзади Рождество". Первая встреча зимы — рубежная дата. Первое зазимье. "До Покрова — осень, за Покровом — зима". От первого снега до санного пути шесть недель остается.

С Покрова начинались Покровские ярмарки.

"На Покров до обеда осень, а после обеда — зимушка-зима. С какого краю на Покров ветер подует, оттуда будет дуть всю зиму. "Покров покроет землю где листом, где снежком". Если в Покров выпал снег, то и в Дмитриев день (8 ноября) будет непременно то же. Покров наголе, то и Екатерина (7 ноября) наголе. С Покрова крестьяне начинают конопатить свои избы. "Чини избу до Покрова — не то изба не будет тепла".

В Тамбовской губернии в этот день в первый раз топили в жилых горницах печи. Пекли блины, и это называлось "запекать углы". Если на Покров истопят печь яблонью, то в доме всю зиму будет тепло (Тамбовская губ.). Последний сбор груздей и рыжиков. На Покров закармливают скотину пожильным (последним) снопом и с этого дня ее держат дома. От Покрова нанимались на работу. Срок устанавливали: от Покрова до Евдокеи, от Покрова до Егорья, от Покрова до Крещения. После уборки хлеба у парней работы было мало, и они охотно уходили в отходники. "Приспевай, товарец, к Покрову, сдам на Покровской ярмарке. "Подожди до Покрова, весь долг выплачу".

Девушки, веря в силу Покрова содействовать брачному союзу, "спозаранку бежали в церковь и ставили свечу празднику. Существует поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет". "Пришел Покрова, заревет девка, как корова". "Зазимье пришло — засидки привело". "Не покрыл Покров, не покроет и Рождество".

Именинники: Ананий, Мария, Михаил, Роман и Савва.

События

14 октября 910 года — событие, на самом деле случившееся 1 октября 910 года, но отмечаемое Русской православной церковью из-за ее протестных проблем с календарем 14 октября, — праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

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14 октября 1670 года под Симбирском разбиты главные силы Степана Разина.

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14 октября 1793 года перед Революционным трибуналом предстала французская королева Мария Антуанетта. Спустя два дня она была казнена как вдохновительница контрреволюционных заговоров и интервенции.

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14 октября 1806 года в двух сражениях при Ауэрштедте и Иене французами под командованием маршала Даву и Наполеона была фактически разгромлена прусская армия. Со дня вторжения в Пруссию прошло всего шесть дней, а 8 ноября после сдачи первоклассной крепости Магдебург Пруссия будет полностью покорена. Эта военная кампания стала самой блистательной в карьере Наполеона.

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14 октября 1808 года завершилась встреча в Эрфурте французского и российского императоров. Прощание Наполеона и Александра I было, как пишут историки, нежным. Это была их последняя личная встреча.

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14 октября 1824 года А.С. Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой "Евгения Онегина".

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14 октября 1884 года Джордж Истман запатентовал фотопленку.

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14 октября 1892 года семья художника Василия Поленова переселилась в новый дом вблизи деревеньки Бёхово Алексинского уезда Тульской губернии. Этот день считается датой основания Поленовского музея.

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14 октября 1900 года вышла в свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений", лишившая людей безмятежного сна.

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14 октября 1909 года Эд Баррилл заявил, что Фредерик Кук не ступал на пик Мак-Кинли. Эта клевета на своего соратника по восхождению на высшую точку Северной Америки была одним из звеньев развязанной против Кука кампании, оспаривавшего у Роберта Пири слава первого покорителя Северного полюса Земли.

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14 октября 1925 года 27-летний Эрих Пауль Ремарк женился на Илзе Ютте Цамбона, называвшейся Жанной. Ради начинающего автора она оставила преуспевающего мужа. Через пять лет, когда он уже изменил имя и написание фамилии и опубликовал свой знаменитый роман "На Западном фронте без перемен", Ремарк разведелся с больной туберкулезом женой, чтобы через семь лет вновь жениться на ней и еще два десятилетия спустя вновь разойтись.

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14 октября 1933 года нацистская Германия объявила о своем выходе из Лиги наций.

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14 октября 1964 года смещен со всех постов Никита Хрущев. Во главе КПСС и страны стал Леонид Брежнев.

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14 октября 1969 года в американском городе Трентон (шт. Нью Джерси) был выдан ордер на арест певца Фрэнка Синатры, который отказался предстать перед комиссией по расследованию организованной преступности. Несмотря на упорные слухи о его связях с мафией, певец заявил, что не желает принимать участия в цирковом представлении.

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14 октября 1970 года в Гааге принята международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившая в силу ровно через год.

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14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы не завелся его автомобиль. Кардинал, проводивший службу в соборе на вершине горы у городка Палестрина (Италия), был вынужден проголосовать и остановить водителя автобуса. По просьбе очень спешившего Кароля водитель побил все мыслимые рекорды скорости и доставил священнослужителя вниз за 17 минут, преодолев 12 с половиной миль горного серпантина. Внизу уже другой автобус доставил кардинала вовремя в Ватикан на очень важный конклав. Спустя два дня его избрали папой римским под именем Иоанн Павел II.

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14 октября 1996 года у Мадонны родилась дочь Лурдес Мария Чикконе Леон.

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14 октября 1997 года в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта "Даная", которая находилась на реставрации после покушения на нее психически неуравновешенного посетителя и отсутствовала в экспозиции музея 12 лет.

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Дни рождения

14 октября 1912 года родился Лев Гумилев, этнограф, историк и философ, сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

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14 октября 1934 года родился Михаил Козаков, актер театра и кино, режиссер.

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14 октября 1963 года родился Валентин Юдашкин, кутюрье.

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Скорбные даты

14 октября 1817 года умер Федор Ушаков, адмирал.

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14 октября 1934 года скончался Леонид Собинов, певец (лирический тенор).

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Орфей русской сцены

14 октября 1944 года умер Эрвин Роммель (Erwin Rommel), гитлеровский фельдмаршал, "лис пустыни". Скончался, приняв цианистый калий, не дожидаясь обвинения в участии в заговоре против Гитлера.

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"Подводные камни" операции "Оверлорд"

14 октября 1990 года скончался Леонард Бернстайн (Leonard Bernstein), американский композитор и дирижер.

Мы писали раньше: Юбилей Леонарда Бернстайна

14 октября 2005 года умер Олег Лундстрем, композитор, дирижер, руководитель Эстрадно-джазового оркестра. Возглавлял коллектив 65 лет — это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннесса.

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