4 октября: начало космической эры, штурм Белого дома и трагедия над Украиной

4 октября

Всемирная неделя космоса (до 10.10)

Фото: Pravda.Ru День в истории 4 октября

День гражданской обороны МЧС России

День космических войск

Всемирный день защиты животных

Православный календарь

День памяти святого апостола Кондрата. Кондрат проповедовал слово Божие в Афинах, за что его бросили в темницу, где он скончался от голода в 130 году.

Народный календарь

День Кондрата.

"Кондрат с Игнатом помогают богатеть богатым". Какая погода в этот день — такая будет четыре недели без изменения.

Именинники: Кондрат, Андрей, Данила, Дмитрий, Евсей, Иосиф, Исакий и Мелетий.

События

4 октября 1582 года Папа Григорий XIII объявил, что следующий день будет не 5, а 15 октябрем. Таким образом в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый стиль).

4 октября 1830 года провозглашена независимость Бельгии.

4 октября 1932 года — свадьба Михаила и Елены Булгаковых.

4 октября 1957 года — начало космической эры: в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли.

4 октября 1959 года в Ленинграде прошла премьера Первого концерта для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича. Солистом был Мстислав Ростропович.

4 октября 1963 года на экраны вышла драма Сергея Герасимова "Люди и звери" с Николаем Еременко (старшим), Тамарой Макаровой и Жанной Болотовой в главных ролях.

4 октября 1993 года — расстрел и штурм Белого дома в Москве. Лидеры оппозиции Руцкой, Хасбулатов, Макашов и другие были арестованы и отправлены в Лефортовскую тюрьму. Печальную картину применения танков и вертолетов в центре Москвы можно было наблюдать по телевидению.

4 октября 2001 года пассажирский лайнер Ту-154 "Сибирских авиалиний", летевший из Тель-Авива в Новосибирск, сбит над Черным морем во время учений украинских сил ПВО. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Первой реакцией сторон было — теракт: столь невероятным казалось происшедшее. Но спустя неделю Украина была вынуждена признать свою ответственность за случившееся, а еще два года потребовались для определения размера компенсаций семьям погибших.

Дни рождения

4 октября 1881 года родился Отто Куусинен (Otto Kuusinen), один из основателей финской компартии, секретарь исполкома Коминтерна, видный советский государственный и партийный деятель, академик.

4 октября 1895 года родился Рихард Зорге, разведчик, Герой Советского Союза.

4 октября 1931 года родился Юрий Третьяков, химик, академик (1987).

4 октября 1932 года родился Юрий Золотов, химик, академик (1987).

4 октября 1976 года родилась Алисия Сильверстоун (Alicia Silverstone), американская киноактриса.

4 октября 1984 года родилась Лена (Елена) Катина, участница группы "Тату".

Скорбные даты

4 октября 1669 года умер Рембрандт, голландский живописец.

4 октября 1872 года скончался Владимир Даль, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка".

4 октября 1970 года умерла Дженис Джоплин (Janis Lyn Joplin), американская певица, самая выдающаяся в истории рок-музыки.

4 октября 2013 года скончался Лев Пирузян, биофизик, академик РАН (2000).

