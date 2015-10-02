3 октября: День ОМОНа, ракета Гитлера и ИРА

3 октября

Всемирный день улыбки

Фото: Pravda.Ru День в истории 3 октября

День ОМОНа в РФ

Православный календарь

День великомученика Евстафия Плакиды (118).

Великомученик Евстафий до крещения носил имя Плакида и был доблестным полководцем императора. После того как он услышал голос Христа, Плакид крестился вместе со всем своим семейством. Господь предупредил его, что ждут Плакида большие испытания. Он был разорен, умерли слуги, погиб скот, звери утащили его детей.

Император вновь призвал Евстафия к себе на службу. Здесь он встретил уцелевших сыновей и жену. За отказ после победы принести жертвоприношение Евстафий вместе с семьей был брошен в раскаленного медного быка.

Народный календарь

Евстафий. Астафий. Астафьев день. Астафьевы ветры.

Если ветер северный — близко стужа; ветер южный — к теплу; западный — к мокроте, дождям; восточный — к вёдру, жди ясную погоду. Если тепло и летит паутина — к хорошей осени и нескорому снегу.

Все мумифицированные (гнилые) плоды следует собрать и с деревьев и с земли и выбросить за пределы сада. Собрать гнезда боярышницы и уничтожить.

Именинники: Евстафий, Михаил, Олег и Федор.

События

3 октября 1820 года А. С. Пушкин оставляет Крым и через Одессу едет в Кишинев, куда переведена канцелярия генерала И. Н. Инзова, назначенного исполняющим обязанности наместника Бессарабского края. Поездка вызвана не желанием или прихотью поэта, а тем, что он выслан из столицы на Юг под надзор генерала.

3 октября 1929 года Королевство сербов, хорватов и словенцев получило официальное название Югославия.

3 октября 1932 года по окончании срока действия британского мандата на управление Месопотамией Ирак стал независимым государством и вступил в Лигу наций.

3 октября 1935 года 18 итальянских дивизий по приказу Муссолини вторглись в Эфиопию. Необученная и вооруженная едва ли не луками и стрелами армия императора Хайле Селассие I не смогла оказать сопротивления захватчикам, и в мае следующего года вся Эфиопия была аннексирована, а император был вынужден отправиться в изгнание.

3 октября 1942 года — запуск в Германии первой ракеты A-4 ("Фау-2") на высоту 85 километров со скоростью 5400 километров в час.

3 октября 1945 года образована Всемирная федерация профсоюзов.

3 октября 1958 года на экраны Польши вышел фильм Анджея Вайды "Пепел и алмаз" со Збигневом Цибульским в главной роли.

3 октября 1967 года в Калуге, на родине ученого, торжественно открыт Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

3 октября 1981 года в Северной Ирландии в тюрьме Мэйз завершилась семимесячная голодовка членов Ирландской республиканской армии. Голодовка была начата одним из лидеров ИРА Бобби Сэндсом 1 марта — в день пятой годовщины, когда британское правительство решило относиться к членам ИРА как обычным уголовникам, лишив их прав, положенных политзаключенным. Во время голодовки Сэндс был избран членом британского парламента, но это ничего не изменило в его судьбе. Спустя еще месяц он скончался в тюрьме, позже та же участь постигла еще девятерых узников. Лишь потом правительство Великобритании решило удовлетворить некоторые из требований оставшихся в живых узников: разрешило им носить обычную одежду, общаться друг с другом, получать почту и свидания с родными, не подвергаться наказаниям за отказ от работы в тюрьме.

3 октября 1990 года — воссоединение Германии.

3 октября 1995 года суд присяжных оправдал знаменитого спортсмена и актера О. Джей СИМПСОНА, обвинявшегося в убийстве бывшей жены и ее приятеля.

Дни рождения

3 октября 1803 года родился Джон Горри (John Gorrie), американский врач, открывший основной принцип холодильных установок, когда сжатый компрессором газ или жидкость охлаждаются при расширении во время прохождения через змеевик. Этого он добился, построив аппарат охлаждения воздуха для ухода за больными желтой лихорадкой. Бросив медицинскую практику, он занялся экспериментами по созданию установок для производства льда и в 1851 году получил первый в США патент на механический холодильник. Но его поездки по южным городам с целью найти финансовую поддержку производству своего изобретения не принесли успеха, и он вновь вернулся к прежнему занятию.

3 октября 1881 года родился Алексей Щастный, контр-адмирал, участник обороны Порт-Артура и Первой мировой войны. В 1918 году принял под свое командование Балтийский флот и вывел его из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. Этот переход линкоров сквозь льды Финского залива вошел в историю под именем "Ледового". В мае того же года отстранен от должности и после суда расстрелян.

3 октября 1895 года родился Сергей Есенин, поэт.

3 октября 1934 года родился Феликс Летников, геолог, геохимик, академик РАН (1992).

Читайте также: Чаепития в Академии: "Бунт академиков"

3 октября 1935 года родился Армен Джигарханян, актер театра и кино, народный артист СССР.

3 октября 1949 года родился Александр Рогожкин, кинорежиссер — знаток национальных особенностей.

Скорбные даты

3 октября 1226 года скончался Франциск Ассизский (Джованни Бренардоне) (Franciscus Assisiensis, Francesco D'Assisi, Giovanni Bernardone), итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.

