30 сентября: Вера, Надежда, Любовь и мать их София

2:51 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Сентябрь

30 сентября

День интернета в России

Фото: Pravda.Ru День в истории 30 сентября

Международный день переводчика

Читайте также: Военный переводчик — дилетант, эрудит, солдат

Православный календарь

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (137 год). Жили в Италии, открыто исповедовали веру в Христа. Их убеждали принести жертву богине Артемиде. Но мученицы остались непреклонны. В то время Вере было 12 лет, Надежде — 10, Любови — 9 лет. Их жестоко пытали, а мать Софью заставили смотреть на мучения дочерей. Дети были обезглавлены. Мать похоронила их тела и умерла на их могиле.

Читайте также:

Девочки и смерть: свет страшной сказки

Сегодня торжествуют Вера, Надежда и Любовь

Мы писали раньше: День мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии — 30 сентября 2002 г.

Народный календарь

Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья. Бабья выть. Всесветный бабий праздник. Всесветные бабьи именины. Девичий праздник.

Эти святые женщины очень почитаются на Руси. В этот день проводились девичьи посиделки. "Себя показать и других посмотреть".

С именами святых связано много пословиц. "Бабушка Надёжа, на чужое-то надейся, да свое паси". "Надейся, Надежда, на добро, а жди худа". "Люба парню девка Любаша — к венцу, а не люба — к отцу". "Хоть и Любовь, да не люба". "И Вере не поверю, коли сам не увижу". "Нет вернее Веры, когда спит". "Не одна Софья по тебе сохнет, да все еще не высохла".

Говорили: если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее. "Колесом дорога", кричали журавлям, т. е. возвращайтесь.

Может быть первый заморозок в воздухе ниже -2 градуса Цельсия.

Именинники: Вера, Зинон, Илья, Любовь, Нил, Надежда, Софья и Федотья.

События

30 сентября 1632 года в городе Йорке в почтенной семье родился Робинзон Крузо.

В этот же день, в 1659 году, Робинзон Крузо водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда его выбросило море, и вырезал на доске ножом крупными буквами надпись: "Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года", — которую прибил накрест к столбу.

Читайте также: Какие книги читают наши дети

30 сентября 1791 года в Вене состоялась премьера оперы Моцарта "Волшебная флейта".

Читайте также: Моцарт и Сальери — кто кого травил?

30 сентября 1830 года А.C. Пушкин в Болдине завершил работу над первоначальной восьмой главой "Евгения Онегина" ("Путешествие Онегина").

Читайте также:

Где на самом деле похоронен Пушкин?

Пушкин и белены объевшаяся баба

30 сентября 1846 года в Чарльстоне (штат Массачусетс) доктор Уильям Мортон впервые вырвал зуб с использованием анестезии — эфира.

Читайте также:

Драмы науки: страсти вокруг наркоза

Когда мозг "тормозит", или Зачем нам сонные трубки

30 сентября 1906 года в Париже дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах, наполненных горячим воздухом. На следующий день победителем стал лейтенант американской армии Фрэнк Лам, приземлившийся в английском городке Уитби (графство Йоркшир).

Читайте также:

Против духов злобы поднебесной…

Небесный тихоход

30 сентября 1909 года в Америке развернулась дискуссия о том, кому принадлежит честь покорителя Северного полюса Земли. Вернувшийся на родину Роберт Пири заявил, что он достиг его 21 апреля. До него с подобным заявлением выступил его бывший товарищ Фредерик Кук, утверждавший, что добился этого годом ранее. Пири опроверг слова Кука, ссылаясь на свидетельства двух эскимосов — участников экспедиции Кука. В конце года доказательства Кука признают несостоятельными, и вся слава достанется Пири. Ныне же, однако, считают, что и Пири вовсе не ступал на северную макушку Земли.

Читайте также: Драмы науки: у Кука украли открытие полюса?

30 сентября 1935 года в Бостоне состоялась премьера оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс".

Мы писали раньше: Я СЧИТАЮ ДЖАЗ НАРОДНОЙ МУЗЫКОЙ

30 сентября 1938 года в результате Мюнхенского соглашения Германии передана Судетская область Чехословакии. Вернувшийся из Мюнхена в Лондон премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, размахивая подписанным в Мюнхене соглашением, заявил перед восторженной толпой: "Я привез вам мир".

Читайте также:

Главные коршуны Мюнхенского сговора

75 лет великой войне: не повторить ошибку

Молотов, Риббентроп и исторические спекуляции

30 сентября 1941 года начался оборонительный период битвы под Москвой.

Читайте также:

Москву "Тайфуном" не проняли

"За нами родные заводы и алые звезды Кремля!"

Москву в сорок первом спасли сибиряки?

Москву отмолили тайные святые

"Стоит вспомнить тех, кто отстоял Москву"

"Мы здесь лежим. Зато стоит Москва"

30 сентября 1942 года в городе Краснодоне (Донбасс), захваченном фашистами, создана комсомольская подпольная организация "Молодая гвардия".

Читайте также: Книги-маяки: боевая юность "Молодой гвардии"

30 сентября — 1 октября 1946 года Нюрнбергский трибунал вынес приговор нацистским преступникам.

Читайте также:

Десять судов, потрясших мир

Новые загадки Нюрнбергского процесса

30 сентября 1954 года, пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "Наутилус" (США).

Читайте также:

Столетие подводных сил: железный след

Ровно полвека назад началась мировая история подводного мореплавания

30 сентября 1965 года в Индонезии группа левых офицеров, пользовавшихся поддержкой коммунистов, похитила шестерых генералов (седьмому удалось бежать), подвергла их пыткам и убила. Заговорщики объяснили свое выступление попыткой предотвратить выступление военных против президента Сукарно и провозгласили новый революционный режим. К вечеру того же дня генерал Сухарто собрал воедино оставшиеся в его подчинении военные части и разгромил заговорщиков. Армейское руководство фактически захватило власть в стране, обвинило во всем коммунистов, и в последующие месяцы в Индонезии были схвачены и казнены от 100 тысяч до миллиона членов компартии и поддерживавших ее. Вскоре генерал Сухарто стал главой исполнительной власти, а затем и президентом Индонезии.

Мы писали раньше: Диктатор Индонезии — опасный пример для всего мира

30 сентября 1988 года Андрей Громыко ушел в отставку.

Читайте также: Опыт Громыко еще пригодится Москве

30 сентября 2005 года 12 карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованные в датской газете Jyllands-Posten, вызвали волну протестов в мусульманском мире. Эхо скандала не утихает до сих пор.

Мы писали раньше:

Дания поплатилась за карикатуры "продвинутых" атеистов

Оскорбление, на которое политкорректно закрыли глаза

Нобелевский лауреат о карикатурах на Пророка Мухаммеда

Правозащитники готовы поссорить Россию с исламским миром?

"Осторожно, самоубийцы": Центр Сахарова готовит выставку карикатур на Пророка

Франция соскучилась по погромам

Дни рождения

30 сентября 1891 года родился Отто Шмдт, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии.

Читайте также: Отто Юльевич Шмидт: герой номер 35

30 сентября 1895 года родился Александр Василевский, военачальник, Маршал Советского Союза, начальник Генштаба (1942-1945, 1946-1948), дважды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победы". Перерыв в исполнении должности начальника Генштаба был вызван тем, что Василевский был назначен главнокомандющим советских войск на Дальнем Востоке. В августе-сентябре 1945 года под его руководством в Манчжурии была разромлена милионная Квантунская армия Японии.

Читайте также: Для скромного маршала и Сталин был не указ

30 сентября 1905 года родился Алексей Матиясевич, офицер-подводник, капитан 1 ранга, командир минного заградителя "Лембит", Герой Российской Федерации. Звания был удостоен посмертно за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Читайте также:

Лики войны: Командир, победивший время

Лики войны: капитан бессмертной субмарины

30 сентября 1917 года родился Юрий Любимов, театральный режиссер, создатель знаменитого Театра на Таганке.

Читайте также: Юрий Любимов: с надеждой на будущее…

Мы писали раньше:

Любимов уходит из любимого театра?

Любимов и Шемякин о Высоцком

Юный талант Юрия Любимова

30 сентября (или 14 ноября) 1917 года родился Пак Чон Хи, генерал, с 1963 г. занимавший пост президента Республики Корея. Пришел к власти в результате бескровного военного путча в 1961 году, затем трижды побеждал на президентских выборах. Авторитарные методы правления Пак Чон Хи привели к быстрому росту южнокорейской экономики и сопровождались подавлением гражданских прав и политической свободы в стране, в чем особенно преуспело созданное им корейское ЦРУ, завоевавшее зловещую славу. В 1979 году президент был убит своим ближайшим другом Кимом, главой того самого ЦРУ, во время частного обеда, устроенного в честь президента.

Читайте также: Пак Чон Хи: диктатор-модернизатор