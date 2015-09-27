28 сентября: секретный протокол, Самбо-70 и паром Эстония

28 сентября

Всемирный день борьбы с бешенством

День работника атомной промышленности в России

День деловой книги в России

День гендиректора в РФ

Православный календарь

День памяти святого великомученика Никиты. Жил на берегу Дуная. Распространял христианство, за что был подвергнут пыткам и брошен в огонь (372).

Народный календарь

Никита. Никитин день. Никита Гусепролет. Никита Гусятник. Гусятник. Гусарь. Репорез. Праздник гусятников.

На "гусаря Никиту" стригут овец, бьют гусей.

С этого дня начинают срезать репу, стричь овец. "Гуси летят — зимушку на хвосте тащат". Праздник гусятников — охотников на диких гусей. На Никиту задабривают водяного, бросая ему гуся без головы, которую уносят домой, для счета домового. На Никиту стригли овец. До больших холодов они успевали обрасти новой шерстью, а снятая шла на валенки, шерстяные онучи.

Дергают репу, обрезают ботву и корень. "Поел бы репки, да зубы редки". "Репа брюху не укрепа". Репу ели свежую, пареную, вареную. Пекли пироги с репой, делали репный квас, варили кашу. Проще пареной репы ничего нету".

Отлет стаями диких гусей. В садах и огородах перекопка почвы. Созревают семена дикого лука.

Именинники: Акакий, Иосиф, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Стефан и Федот.

События

28 сентября 1773 года. Появившийся в августе в оренбургских степях беглый донской казак Емельян Пугачев сумел установить связь с яицкими казаками, объявил себя Петром III и начал собирать свой отряд. К середине сентября он насчитывал 80 человек. В этот день на хуторе Толкачёва Пугачев издал манифест, в котором жаловал казаков, калмыков и татар "рекою с вершины и до устья и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом". От хутора повстанцы двинулись к Яицкому городку. Так началась крестьянская война под руководством Пугачева 1773-1775 годов.

28 сентября 1785 года 16-летний Наполеон Бонапарт закончил военное училище. Он стал 42-м по успеваемости из 51 выпускника.

28 сентября 1864 года в Лондоне при участии Карла Маркса основано Международное товарищество рабочих — I Интернационал.

28 сентября 1939 года СССР и Германия подписали дополнительный секретный протокол к уже имевшимся ранее, которым определялись границы Польши, Литвы, попадавшей в сферу влияния Советского Союза, как и Бессарабия.

28 сентября 1953 года Н.С. Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

28 сентября 1970 года 500 подростков явились в Москве на первую тренировку школы самбо, организатором и тренером которой стал многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Давид Рудман. Она была создана на базе общеобразовательной школы и превратилась в военно-патриотический клуб "Самбо-70".

28 сентября 1992 года объявлен первый призыв в Российские вооруженные силы.

28 сентября 1994 года затонул паром "Эстония". В результате погибли 852 человека — самая крупная авария на Балтике в послевоенное время.

28 сентября 1994 год во Франции вышел на экраны фильм "Леон" режиссера Люка Бессона.

28 сентября 2010 года освобожден от должности мэр Москвы Юрий Лужков "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации".

Дни рождения

28 сентября 551 до нашей эры родился Конфуций, китайский мыслитель.

28 сентября 1797 года родился Федор Литке, граф, мореплаватель — исследователь Арктики, президент Российской академии наук.

28 сентября 1882 года родился Александр Кутепов, белогвардейский генерал, с 1928 года руководитель Российского общевоинского Союза (РОВС).

28 сентября 1915 года родилась Этель Розенберг (Ethel Rosenberg), первое гражданское лицо в США (наряду с супругом), приговоренное к смертной казни за шпионаж.

28 сентября 1932 года родился Виктор Хара (Victor Jara), чилийский певец-трибун. После фашистского переворота 11 сентября 1973 года был арестован и в течение пяти дней подвергался зверским пыткам на Национальном стадионе в Сантьяго, на котором прежде не раз выступал перед заполненными трибунами. Его влияние на испаноязычную аудиторию сравнивают с воздействием Боба Дилана на англо-американскую.

28 сентября 1934 года родилась Брижитт Бардо (Brigitte Bardot), французская киноактриса и защитница животных.

28 сентября 1952 года родилась Сильвия Кристель (Sylvia Kristel), голландская киноактриса, знаменитая как Эмманюэль.

28 сентября 1972 года родилась Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), американская киноактриса, обладательница "Оскара" 1999 года за главную роль в фильме "Влюбленный Шекспир". Замужем за лидером английской рок-группы Coldplay Крисом Мартином.

Скорбные даты

28 сентября 1891 года умер Герман Мелвилл (Herman Melville), американский писатель, рассказавший нам в романе "Моби Дик" историю белого кита-убийцы.

28 сентября 1902 года умер, угорев во сне, Эмиль Золя (Emile Zola), французский писатель.

28 сентября 1953 года скончался Эдвин Пауэлл Хаббл (Edwin Hubble), американский астроном.

28 сентября 1966 года умер Андре Бретон (Andre Breton), французский писатель, поэт, один из основоположников сюрреализма.

28 сентября 1970 года скончался Гамаль Абдель Насер (Gamal Abdel Nasser), египетский президент.

28 сентября 2004 года умер Виктор Розов, драматург, сценарист (знаменитый фильм "Летят журавли" поставлен по его пьесе "Вечно живые").

