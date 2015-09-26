27 сентября: Крест Господень, Тройственный пакт и день смерти комсомола

День воспитателя и всех дошкольных работников
Всемирный день туризма
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (335).
Языческие императоры хотели уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где был Господь, и приказали засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и поставить на их месте капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Через 300 лет, при императоре Константине (память 3 июня), его мать Елена пожелала найти крест, на котором был распят Господь.
С этой целью она отправилась в Иерусалим. Но на месте страданий Христа был построен языческий храм. Когда Голгофа и окружающая местность были расчищены, то в глубине земли нашли три креста. Чтобы удостовериться, какой из них Господень, стали прикладывать кресты к мертвому, которого в это время проносили мимо. При возложении на покойника одного из крестов покойник ожил. Так был определен Крест, на котором был распят Христос. Этот животворящий Крест и был воздвигнут в Иерусалиме в храме, и установлено Празднование в честь обретения честного Креста.
День постный: пища без мяса, молока и рыбы. Только с растительным маслом.
"Император Адриан (117-138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень. …Увидев на небе знамение Божие — Крест с надписью "Сим победиши", Константин задался целью отыскать Крест. …Капище разрушили и обнаружили под ним Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие тело Господа. …В Константинополь Елена привезла с собой Животворящего Древа и Гвозди. Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя Гроб Господень и Голгофу. Храм был освящен 26 (13) сентября 335 года. На следующий день установлено было празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста".
Воздвиженье. Третья встреча осени. Третьи осенины. Первые зазимки. Сдвижение. Осенины. В летописях этот день известен под названием "Ставрова дня", от греческого слова "саурос" — крест.
На Воздвижение "птица в отлет двинулась, медведь в берлогу залегает". "Гад и змея не движется, а хлеб с поля сдвижется", отсюда и название Сдвижение — урожай должен быть "сдвинут" в амбар. Рубят капусту. "Смекай, баба, про капусту на Воздвиженьев день". "У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капустой".
Вечеринки-капустники, капустницы. На Руси они продолжались две недели. "Капустные вечеринки — на две недели", с пирогами, пивом, плясками, играми. Говорили: "Шуба за кафтаном тянется". "Воздвиженские зазимки мужику не беда".
"В Здвиженье сивер, так летом тёпло будет. Здвиженье — хлеб с поля на гумно движется. Воздвиженье — последняя копна с поля двинулась. Воздвиженье осень навстречу зиме двигает. Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка. Воздвиженье кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет.
Высоко летят гуси в Воздвиженье — к высокому половодью, низко — к мелкому. Змеи, сбившись клубками, под трухлявые дни попрятались, в спячку впадают. Лешие якобы сгоняют в этот день в одно место все подвластное им зверье, как бы делая ему смотр перед наступающей зимою. В лес, по этой причине, на Здвиженье ходить нельзя.
Крестьяне повсюду верили, что день Воздвиженья принадлежит к числу тех, в которые не следует начинать никакого важного дела, так как все начатое в этот день или кончится полной неудачей, или будет безуспешно и бесполезно.
С Воздвиженья начинали рубить капусту. У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капустой. Молодежь затевала вечеринку — капустник, начиная посиделки".
Копают поздний картофель.
Именинник: Иван.
27 сентября 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов 2-я русская армия под командованием графа Петра Панина после долгой осады взяла Бендеры, превратив город в развалины и потеряв во время осады шесть тысяч человек.
27 сентября 1940 года в Берлине подписан Тройственный пакт трех государств — Германии, Италии, Японии.
27 сентября 1941 года в оккупированном Киеве обнародован приказ коменданта под названием "Усим жидам города Кыева". Евреям приказывалось собрать необходимые вещи и явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации".
27 сентября 1960 года заложены первые железобетонные блоки в основание Останкинской телебашни.
27 сентября 1976 года в прокат вышел фильм Никиты Михалкова "Раба любви" с Еленой Соловей, Родионом Нахапетовым, Александром Калягиным и Олегом Басилашвили в главных ролях.
27 сентября 1977 года первый ток дала первая атомная электростанция Украины — Чернобыльская АЭС.
27 сентября 1991 года собравшийся XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ решал один-единственный вопрос — "О судьбе ВЛКСМ" — и принял решение подвести черту под существованием организации.
Дни рождения
27 сентября 1389 года родился Козимо Медичи Старший, флорентийский банкир и государственный деятель, основатель одной из главных линий семейства Медичи, которое правило Флоренцией в течение века.
27 сентября 1601 года родился Людовик XIII (Louis XIII), король Франции с 1610 года.
27 сентября 1867 года родился Владимир Май-Маевский, генерал-лейтенант, командующий Добровольческой армией во время похода белых на Москву. Провал наступления и склонность к кутежам привели к его замене на генерала Врангеля. Май-Маевский был прототипом командующего в известном сериале "Адъютант его превосходительства".
27 сентября 1922 года родился Михаил Шуйдин, клоун, выступавший в дуэте с Юрием Никулиным. Оба его сына — Вячеслав и Андрей — также связали свою жизнь с цирком.
Скорбные даты
27 сентября 1891 года скончался Иван Гончаров, писатель, проплывший вокруг света.
27 сентября 1917 года умер Эдгар Дега, французский художник.
27 сентября 1967 года скончался Феликс Юсупов, граф, убийца Распутина.
27 сентября 1991 года умерла Уна Чаплин (Oona Chaplin), жена Чарли Чаплина, дочь американского драматурга Юджина О'Нила.
27 сентября 2009 года скончался Иван Дыховичный, кинорежиссер, актер театра и кино, телеведущий.
