27 сентября: Крест Господень, Тройственный пакт и день смерти комсомола

27 сентября

День воспитателя и всех дошкольных работников

День в истории 27 сентября

Всемирный день туризма

Православный календарь

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (335).

Языческие императоры хотели уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где был Господь, и приказали засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и поставить на их месте капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Через 300 лет, при императоре Константине (память 3 июня), его мать Елена пожелала найти крест, на котором был распят Господь.

С этой целью она отправилась в Иерусалим. Но на месте страданий Христа был построен языческий храм. Когда Голгофа и окружающая местность были расчищены, то в глубине земли нашли три креста. Чтобы удостовериться, какой из них Господень, стали прикладывать кресты к мертвому, которого в это время проносили мимо. При возложении на покойника одного из крестов покойник ожил. Так был определен Крест, на котором был распят Христос. Этот животворящий Крест и был воздвигнут в Иерусалиме в храме, и установлено Празднование в честь обретения честного Креста.

День постный: пища без мяса, молока и рыбы. Только с растительным маслом.

"Император Адриан (117-138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень. …Увидев на небе знамение Божие — Крест с надписью "Сим победиши", Константин задался целью отыскать Крест. …Капище разрушили и обнаружили под ним Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие тело Господа. …В Константинополь Елена привезла с собой Животворящего Древа и Гвозди. Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя Гроб Господень и Голгофу. Храм был освящен 26 (13) сентября 335 года. На следующий день установлено было празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста".

Крест Господень: от Иерусалима до Рима

Крест, осенивший Империю

Народный календарь

Воздвиженье. Третья встреча осени. Третьи осенины. Первые зазимки. Сдвижение. Осенины. В летописях этот день известен под названием "Ставрова дня", от греческого слова "саурос" — крест.

На Воздвижение "птица в отлет двинулась, медведь в берлогу залегает". "Гад и змея не движется, а хлеб с поля сдвижется", отсюда и название Сдвижение — урожай должен быть "сдвинут" в амбар. Рубят капусту. "Смекай, баба, про капусту на Воздвиженьев день". "У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капустой".

Вечеринки-капустники, капустницы. На Руси они продолжались две недели. "Капустные вечеринки — на две недели", с пирогами, пивом, плясками, играми. Говорили: "Шуба за кафтаном тянется". "Воздвиженские зазимки мужику не беда".

"В Здвиженье сивер, так летом тёпло будет. Здвиженье — хлеб с поля на гумно движется. Воздвиженье — последняя копна с поля двинулась. Воздвиженье осень навстречу зиме двигает. Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка. Воздвиженье кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет.

Высоко летят гуси в Воздвиженье — к высокому половодью, низко — к мелкому. Змеи, сбившись клубками, под трухлявые дни попрятались, в спячку впадают. Лешие якобы сгоняют в этот день в одно место все подвластное им зверье, как бы делая ему смотр перед наступающей зимою. В лес, по этой причине, на Здвиженье ходить нельзя.

Крестьяне повсюду верили, что день Воздвиженья принадлежит к числу тех, в которые не следует начинать никакого важного дела, так как все начатое в этот день или кончится полной неудачей, или будет безуспешно и бесполезно.

С Воздвиженья начинали рубить капусту. У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капустой. Молодежь затевала вечеринку — капустник, начиная посиделки".

Копают поздний картофель.

Именинник: Иван.

События

27 сентября 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов 2-я русская армия под командованием графа Петра Панина после долгой осады взяла Бендеры, превратив город в развалины и потеряв во время осады шесть тысяч человек.

Донбасс: пять веков русской истории

Кто положил глаз на Черновицкую область?

Россия встала на пути имперских планов Турции

27 сентября 1919 года последние транспорты с английскими войсками отплыли из Архангельска. Еще ранее (в конце июня) город оставили американцы. Так закончилась северная интервенция.

Садовод засеял огород минометными снарядами

Гражданская война напоминает о себе

Англичане на российском Севере: кому интервенты, кому союзники…

27 сентября 1938 года 31-летний сотрудник Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) Сергей Королев приговорен к десяти годам заключения за участие в антисоветской террористической и диверсионно-вредительской троцкистской организации, срыв сдачи новых образцов вооружения.

Полководец русской космонавтики

Смерть помешала Королеву покорить Марс

Путь в космос — мистические совпадения

"Битва за космос": правда и вымысел о соперничестве СССР и США

Секретные космические эксперименты СССР: "Марсианский проект"

"Последняя любовь" Сергея Королева, или Почему русские так и не высадились на Луне

27 сентября 1939 года столица Польши Варшава захвачена гитлеровцами после 19-дневных боев.

Польша забыла свою Победу

Ирена Сендлерова: сад в варшавском гетто

Страницы истории: почему СССР не поддержал Варшавское восстание?

В Польше придумали новый повод для очернения России

Предавали ли русские поляков во время Варшавского восстания

"Друзьям-московитам"

"Варвары", "дикари", "мародеры"…

27 сентября 1940 года в Берлине подписан Тройственный пакт трех государств — Германии, Италии, Японии.

Пакт, расколовший "гитлеровскую ось"

27 сентября 1941 года в оккупированном Киеве обнародован приказ коменданта под названием "Усим жидам города Кыева". Евреям приказывалось собрать необходимые вещи и явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации".

Порошенко, пусть тебе приснится Бабий Яр

22 июня. Оказывается, Гитлер спасал Европу!

27 сентября 1960 года заложены первые железобетонные блоки в основание Останкинской телебашни.

Мы писали раньше: "Седьмое небо" готовят в конкуренты Sixty

"Черные лебеди" рокового августа

27 сентября 1976 года в прокат вышел фильм Никиты Михалкова "Раба любви" с Еленой Соловей, Родионом Нахапетовым, Александром Калягиным и Олегом Басилашвили в главных ролях.

Михалков стал женоненавистником?

Неутомленное солнце

27 сентября 1977 года первый ток дала первая атомная электростанция Украины — Чернобыльская АЭС.

Лесные пожары "воскресят" Чернобыль

"Странно, что все забыли про Чернобыль"

Чаепития в Академии: чернобыльский ад 1986-го

Не забыть уроки ядерных катастроф

Чаепития в Академии: Синдром Чернобыля

27 сентября 1987 года Джеффри Петкович и Питер Дебернарди спустились в бочке по Ниагарскому водопаду и остались живы. Впервые! Раньше подобное удавалось только одиночкам.

По священному Байкалу — в омулевой бочке

27 сентября 1991 года собравшийся XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ решал один-единственный вопрос — "О судьбе ВЛКСМ" — и принял решение подвести черту под существованием организации.

Воспитание в РФ: время вспомнить комсомол

Комсомол: вечно молодой, вечно рьяный

"Не понимаю, как можно думать плохо о комсомоле"

Комсомол — школа олигархов

Комсомол умер, да здравствует комсомол!

27 сентября 1996 года талибы захватили Кабул, установив свою власть на большей части территории Афганистана.

Оккупация Афганистана завершена. Что дальше?

Афганистан: Вовремя вошли, правильно вышли

Уйти, не потеряв лица. Афганистан-2014

Афганистан: войска уйдут, а базы останутся?

"Фемины" Афганистана смеются над талибами

27 сентября 2008 года первым китайским тайконавтом, совершившим выход в открытый космос, стал Чжай Чжиган.

Китай откопал топор войны в космосе

Дни рождения

27 сентября 1389 года родился Козимо Медичи Старший, флорентийский банкир и государственный деятель, основатель одной из главных линий семейства Медичи, которое правило Флоренцией в течение века.

Бьянка и Франческо Медичи: любовь до гроба

27 сентября 1601 года родился Людовик XIII (Louis XIII), король Франции с 1610 года.

Путь Анны Австрийской — любовь, интриги, шоколад

27 сентября 1867 года родился Владимир Май-Маевский, генерал-лейтенант, командующий Добровольческой армией во время похода белых на Москву. Провал наступления и склонность к кутежам привели к его замене на генерала Врангеля. Май-Маевский был прототипом командующего в известном сериале "Адъютант его превосходительства".

Загадочный Адъютант Его Превосходительства

27 сентября 1922 года родился Михаил Шуйдин, клоун, выступавший в дуэте с Юрием Никулиным. Оба его сына — Вячеслав и Андрей — также связали свою жизнь с цирком.

Клоун Шуйдин победил фашистов анекдотами

Скорбные даты

27 сентября 1891 года скончался Иван Гончаров, писатель, проплывший вокруг света.

Как поссорились два великих Ивана

Как принц де Лень на фрегате в Японию ходил

Иван Гончаров: три великие "О" и фрегат "Паллада"

27 сентября 1917 года умер Эдгар Дега, французский художник.

Во Францию вернулись похищенные "Прачки"

27 сентября 1967 года скончался Феликс Юсупов, граф, убийца Распутина.

Смерть Распутина изменила ход мировой истории

Наследница последнего царя: в семье Романовых были свои предатели

27 сентября 1991 года умерла Уна Чаплин (Oona Chaplin), жена Чарли Чаплина, дочь американского драматурга Юджина О'Нила.

Секрет Чарли Чаплина — печаль на экране, трагедия в жизни

Греховодник Чарли Чаплин

27 сентября 2009 года скончался Иван Дыховичный, кинорежиссер, актер театра и кино, телеведущий.

Переоценка ценностей по Ивану Дыховичному