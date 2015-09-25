26 сентября: против ядерного оружия, история НКВД и самая длинная речь в ООН

9:40 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Сентябрь

26 сентября

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Фото: Pravda.Ru День в истории 26 сентября

Читайте также:

Чем сильны самые сильные армии мира

Владимир Губарев: Япония никогда не простит США

Виктор Матвеев: "Увидеть Преисподнюю!"

Япония ждет извинений за Хиросиму и Нагасаки

Православный календарь

День памяти священномученика Корнилия сотника. Корнилий был язычником, но вместе с родственниками он вскоре крестился и перешел в веру Христа. Он был первым язычником, принявшим крещение. Его заставляли принести жертвы идолам. Но в языческом храме по молитве Корнилия идолы были разрушены. Так и не смогли вернуть его в языческую веру. Скончался Корнилий в глубокой старости (1 век).

Народный календарь

День Корнилия. Корнилов день. Корнилий сотник.

Считается, что с этого дня прекращается рост корней растений. "Корень в земле не растет, а зябнет". "Корнилий — корневище вон". "Корнилий святой — из земли корневище долой". Выдергивают все корневые овощи. Корнилов день на дворе — всяк корешок в своей норе".

Заканчивается формирование осенних стай грачей. До 20 октября можно делать новые посадки яблонь, до 15 октября — смородины.

Именинники: Валерьян, Илья, Лукьян, Корнилий, Леонтий, Петр, Серапион, Уалириан и Юлиан.

События

26 сентября 1580 года в гавани Плимута бросила якорь "Золотая лань" - корабль, на котором Фрэнсис Дрейк совершил второе в истории кругосветное путешествие.

Читайте также:

Мельница мифов: на суше Дрейк был жмотом

Пирата Дрейка достанут и через 400 лет

26 сентября 1830 года А. C. Пушкин в Болдине окончил повесть "Станционный смотритель".

Читайте также:

Где на самом деле похоронен Пушкин?

Пушкин и белены объевшаяся баба

26 сентября 1936 года народным комиссаром внутренних дел вместо Генриха Ягоды стал Николай Ежов. Вскоре вся страна оказалась в ежовых рукавицах. Когда мавр сделал свое дело, его постигла участь его же жертв, а на смену ему пришел Лаврентий Берия.

Читайте также:

НКВД: черный след или яркая страница?

Чёрный Миф о политических репрессиях

Уроки русского. Ежов

26 сентября 1949 года арестован третий гражданский муж Анны Ахматовой искусствовед Николай Пунин.

Читайте также: История одного автографа

26 сентября 1950 года захваченный в начале лета северокорейскими войсками Сеул освобожден силами ООН.

Читайте также:

Как помирить заклятых корейских братьев?

Американские войска в Корее

26 сентября 1960 года самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро - 4 часа 29 минут.

Читайте также:

День рождения Фиделя прошел под флагом США

Как Фидель Кастро радиста с "Ленина" женил

Мы писали раньше:

Куба: юбилей легендарной революции

Истории любви: сто жен Фиделя Кастро

26 сентября 1973 года франко-британский сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд" совершил первый перелет через Атлантический океан. До ввода его в эксплуатацию оставалось более двух лет.

Мы писали в 2002-м: ЗАКАТ ЭПОХИ СВЕРХЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ. НАД АТЛАНТИКОЙ ЕДВА НЕ РАЗБИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН "КОНКОРД"

В ночь на 26 сентября 1983 года, находясь на посту оперативного дежурного в командном пункте системы предупреждения о ракетном нападении войск ПВО "Серпухов-15", подполковник Станислав Петров принял решение проигнорировать показания автоматики о запуске из США по территории СССР пяти межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен" с десятью ядерными боеголовками каждая. Руководствуясь здравым смыслом (пять ракет слишком мало для первого удара в войне), он объявил тревогу ложной и оказался прав: произошел сбой системы оповещения.

Читайте также:

Рука подполковника Петрова удержала планету

Спаситель человечества из Фрязино

26 сентября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Казахстана.

Читайте также:

Тайны ядерного советского Казахстана

Кто остановил ядерную реакцию в Казахстане

Как "пинали при падении" Советский Союз

О чем молчит Нурсултан Назарбаев

26 сентября 2006 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Мартина Скорсезе "Отступники". Картине достались четыре "Оскара": не просто лучший фильм, но и режиссура, сценарий и монтаж. Главных героев сыграли Леонардо ДиКаприо и Мэтт Деймон, помимо них были задействованы Мартин Шин, Джек Николсон, Марк Уолберг, Вера Формига.

Мы писали раньше:

Первая ласточка в череде соблазнов

Съемки "Кода Да Винчи" угрожают расколом Церкви

Дни рождения

26 сентября 1898 года родился Джордж Гершвин (George Gershwin), американский композитор.

Мы писали раньше: Я СЧИТАЮ ДЖАЗ НАРОДНОЙ МУЗЫКОЙ

26 сентября 1934 года родился Олег Басилашвили, актер, народный артист СССР, уже 55 лет выходящий на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, (1934), а в кино сыгравший в фильмах "Служебный роман", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово", "Вокзал для двоих".

Читайте также:

Олег Басилашвили: "С халтурой на сцене надо бороться"

Олег Басилашвили вернулся в Москву за запахами детства

Олег БАСИЛАШВИЛИ: "Пропала жизнь"

26 сентября 1935 года родился Виктор Чижиков, художник, придумавший и нарисовавший олимпийского Мишку. Начинал как карикатурист, знаменит как иллюстратор детских книг.

Мы писали раньше:

Олимпийский Мишка раздора

Булгаковщина преследует автора Олимпийского Мишки

26 сентября 1937 года родился Валентин Павлов, бывший советский министр финансов, премьер и член ГКЧП.

Читайте также:

Реформа Павлова, или Гвоздь в гроб СССР

Август-91: трагедия или победа демократии?

Мы писали раньше: ГДЕ ВЫ БЫЛИ 19 АВГУСТА 1991 ГОДА? ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СМИ. ГКЧП: 10 СПУСТЯ. — 18 августа 2001 г.

26 сентября 1948 года родился Вячеслав Молодин, археолог, академик РАН (1997).

Читайте также:

Тайну алтайской принцессы не разгадать?

Месть "алтайской принцессы"

26 сентября 1956 года родилась Линда Гамильтон (Linda Hamilton), американская киноактриса ("Терминатор", "Терминатор-2: Судный день", "Пик Данте"). В 1997 году вторично вышла замуж — за Джеймса Камерона. Сейчас, правда, супруги вместе не живут.

Читайте также: Пять причин все же посмотреть "Терминатора-3"

Мы писали раньше: ЮБИЛЕЙ У ТЕРМИНАТОРА

26 сентября 1965 года родился Петр Порошенко, украинский магнат, избранный после госпереврота президентом страны (с 2014), покровитель карателей и неонацистов, один из которых возглавляет его кабинет министров. Все благие намерения президента сводятся только к декларативным заявлениям, обещания не исполняются, решения не проводятся в жизнь.

Читайте также:

Беня vs Петро. Делайте ставки!

США — Украине: Надо, Петро, надо!

"Забрать Донбасс" — игра Яценюка против Порошенко

Олигархи Украины: кто кому свернет шею

Порошенко: человек компромисса или флюгер

Скорбные даты

26 сентября 1902 года умер Леви Штраус (Levi Strauss), основатель джинсового производства, завещавший фабрику и состояние в 6 миллионов долларов своим четырем племянникам.

Читайте также: Страусс, разбогатевший на штанах старателей

26 сентября 1935 года скончался Петр Козлов, исследователь Центральной Азии, открывший в пустыне Гоби остатки древнего города Хара-Хото.

Мы писали раньше: Сокровища Черного города

26 сентября 1945 года умер Александр Ханжонков, первый русский кинопромышленник.

Читайте также:

"Балаганный промысел" сгубил киномагната

Матрена — наш Человек с бульвара Капуцинов

История "живой фотографии" в России

Русские снимали 3D-мультики еще при царе