24 сентября: первый полет на дирижабле, убийство Кеннеди и лунный грунт

Православный календарь

День преподобной Феодоры Александрийской

"Феодора Александрийская и ее муж жили в Александрии. В их семье царили любовь и согласие, и это было ненавистно дьяволу. Побуждаемый им, один богатый человек прельстился красотой Федоры и начал всеми способами склонять ее к прелюбодеянию, но долгое время не имел успеха. Тогда он подкупил сводницу, введшую в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершаемый ночью, Бог не вменяет в вину. Феодора изменила мужу, но вскоре, осознав гнусность падения, возненавидела себя. …Решив принять иночество, Феодора тайно покинула семью и, переодевшись в мужской костюм, направилась к мужскому монастырю… Там она назвалась Феодором…

…Однажды Феодора была послана в Александрию для покупки хлеба. Задержавшись в пути, она остановилась в соседнем монастыре. В гостинице монастыря проживала тогда дочь игумена, пришедшая навестить отца. Прельщенная красотой молодого инока, она стала склонять Феодору ко греху прелюбодеяния, не зная. Что перед ней женщина. Услышав отказ, она совершила грех с другим гостем и зачала.

…Когда девица родила, монахи монастыря, где ее отец был игуменом, принесли младенца к обители Феодоры и стали укорять иноков в нечистой жизни… Младенца вручили Феодоре и с бесчестьем выгнали ее из монастыря.

Перед смертью Феодора затворилась в келье с отроком и завещала ему любить Бога, хранить молчание, быть незлобливым и кротким, избегать сквернословия и праздгословия, любить нестяжательность, вспоминать их скитальческую жизнь. …и она спокойно отошла в Горний мир (около 474-491 годов).

Народный календарь

День Федоры. Федора. Федора — Замочи хвосты. Федора Осенняя. Федорин день. Федора-Обдера. Федорины вечорки. Третья встреча осени.

В году отмечают две Федоры: одна — осенняя, другая — зимняя (12 января). Одна — с грязью "подол подтыкают", другая — со стужей "платком рыло закрывают".

На Федору "лето кончается, осень начинается". Дожди, слякоть, разнопогодица. "Не всякое лето до Федоры дотянет".

Начало Золотой осени (21 день до 15 октября). Удаляют прикорневую поросль у яблонь, слив, вишни.

Если пчелы заводят в другой раз летку, то будет продолжительная и долгая осень. Становится слякотно, все чаще идут дожди: Федора — замочи хвосты. Федоры-обдеры: обивается оставшийся на корню хлеб. В этот день осень ездит на гнедой кобыле. Преподобная Феодора — всякому делу аминь. Ходят смотреть озимые всходы. Не хвали сусло, а хвали пиво; не хвали озимей, а хвали жниво. Озимь в сусек не кладут".

Именинники: Герман, Дмитрий, Дмитриан, Еванфия, Ия, Сергей и Федора.

События

24 сентября 1852 года — первый полет на дирижабле совершил француз Анри Жиффар. На дирижабле был установлен паровой двигатель.

24 сентября 1892 года в тифлисской газете "Кавказ" напечатан первый рассказ А. М. Горького "Макар Чудра".

24 сентября 1941 года фашисты вошли в Киев 19 сентября и сразу стали занимать здания на Крещатике под свои нужды. Комендатуру разместили там, где раньше был магазин "Детский мир", штаб — в гостинице "Континенталь" и т. д.

24 сентября 1964 года специальная комиссия по расследованию убийства президента США Кеннеди под руководством Верховного судьи Эрла Уоррена завершила свою работу и опубликовала свои выводы: убийца Ли Харви Освальд действовал в одиночку и нет никаких доказательств существования заговора. Выводы комиссии были подвергнуты сомнению многими независимыми исследователями, а в 1979 году специальный комитет палаты представителей признал вероятность существования второго снайпера и тайного заговора против президента.

24 сентября 1970 года межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт.

24 сентября 1970 года в Италии на экраны вышла новая франко-итальянская кинокомедия с участием Луи де Фюнеса "Человек-оркестр".

24 сентября 1975 года в Нью-Йорке прошел премьерный показ остросюжетного фильма Сиднея Поллака "Три дня Кондора" с Робертом Редфорд и Фэй Дануэй в главных ролях.

24 сентября 1989 года Папа Иоанн Павел II объявил, что, в конце концов, Галилей был прав.

Дни рождения

24 сентября 1739 года родился Григорий Потемкин, генерал-фельдмаршал, фаворит императрицы Екатерины II, имя которого неразрывно связано с присоединением к России Крыма, основанием в Новороссии Херсона, Николаева, Екатеринослава (ныне Днепропетровска).

24 сентября 1896 года родился Фрэнсис Скотт Фицджеральд (Francis Scott Fitzgerald), американский писатель.

24 сентября 1911 года родился Константин Черненко, Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1984-85 гг., трижды Герой Социалистического Труда.

24 сентября 1945 года родилась Лариса Рубальская, поэтесса, автор многих популярных эстрадных песен. Переводит с японского языка.

Скорбные даты

24 сентября 1541 года скончался Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм/ Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus/ Theophrastus Bombastus von Hohenheim), врач и алхимик.

24 сентября 1802 года умер Александр Радищев, писатель, революционный мыслитель.

24 сентября 1812 года скончался Петр Багратион, князь, полководец. Лучший суворовский ученик скончался oт paн, пoлyченных на Бородинском поле. Генерал лично вел за собой солдат в штыковую контратакy, когда разорвавшееся ядро раздробило ему левую голень.

24 сентября 1920 года скончалась Инесса (Елизавета) Араманд (урожд. Стеффен), большевичка, близкий друг Ленина. Умерла от холеры, похоронена у Кремлевской стены.

24 сентября 1920 года умер Карл (Петер Карл) Фаберже, знаменитый ювелир.

24 сентября 1982 года скончался Никита Подгорный, актер театра и кино, народный артист РСФСР (1971). Играл на сцене Малого театра, а в кино одной из самых ярких его работ была роль Гани Иволгина в пырьевской экранизации "Идиота".

24 сентября 1990 года умер Матвей Блантер, композитор, автор песен "Партизан Железняк", "В путь-дорожку дальнюю", "В лесу прифронтовом", "Лучше нету того цвету" и принесшей ему всемирную известность "Катюши".

24 сентября 1994 года скончался Марк Прудкин, актер, народный артист СССР.

24 сентября 1996 года умер Павел Судоплатов, генерал-лейтенант НКВД, руководивший разведывательно-диверсионными операциями советских органов безопасности с конца 1930-х до начала 1950-х гг.

24 сентября 2010 года скончался Геннадий Янаев, бывший вице-президент СССР, возглавивший ГКЧП.

Человек, который пытался спасти СССР