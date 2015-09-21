22 сентября: линчевание, храм Христа Спасителя и палестинский вопрос

8:40 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Сентябрь

22 сентября

Всемирный день без автомобиля

Фото: Pravda.Ru День в истории 22 сентября

Православный календарь

День памяти правоверных Иоакима и Анны, родителей девы Марии, матери Христа.

Память в Православной церкви Никиты Хартулария (письмоводителя), Константинопольского (12 в.) — христианский подвижник, проводивший благочестивую жизнь в миру.

Народный календарь

День Акима и Анны — божьих праотцев. Эти праведники считаются помощниками рожениц и бездетным.

День осеннего равноденствия. Ночь равняется с днем и будет увеличиваться: все короче день, все длиннее вечера. Долгота дня 12.16, восход 6.14, заход 18.30. Астрономическое начало осени. Плодоносит калина. Последние сроки пересадки луковиц лилий.

Именинники: Анна, Аким, Иосиф, Никита, Севериан, Феофан, Феодосий и Харитон.

События

22 сентября 1764 года в России введены верстовые столбы.

Читайте также: Почему жезл гаишника черно-белый

22 сентября 1780 года — первый описанный случай линчевания.

Читайте также: Может ли суд Линча быть справедливым

22 сентября 1784 года русские основали первое постоянное поселение на Аляске.

Читайте также:

Аляску продали, сдали в аренду или подарили?

Как США заставили купить Аляску

Прощание с Аляской

22 сентября 1789 года в сражении при Рымнике (территория современной Румынии) генерал-аншеф Александр Суворов разбил турецкую армию. Победа принесла полководцу европейскую славу.

Читайте также: Русский альпинизм изобрели солдаты Суворова

22 сентября 1839 года в Москве прошла торжественная закладка храма Христа Спасителя в память об Отечественной войне 1812 года.

Читайте также: Непростая судьба Храма Христа Спасителя

22 сентября 1943 года уничтожен палач белорусского народа гитлеровский генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм фон Кубе.

Читайте также:

Нациста Вильгельма Кубе уничтожило гестапо?

Женские руки операции "Возмездие"

22 сентября 1974 года на Генеральной Ассамблее ООН в повестку дня впервые включен как самостоятельный "Палестинский вопрос", что фактически означало признание ООП и ее лидера Ясира Арафата полномочными представителями палестинского народа.

Читайте также:

Загадка века: Полоний-210 и смерть Арафата

Помирятся ли евреи с арабами?

Кто отравил Ясира Арафата?

Легендарное рукопожатие злейших врагов

Тайна смерти Арафата до сих пор не раскрыта?

22 сентября 1975 года Евгений Леонов, Владимир Самойлов, Олег Янковский, Михаил Глузский, Армен Джигарханян, Нина Ургант, Борис Брондуков сыграли в фильме Сергея Микаэляна "Премия", вышедшего в этот день на экраны страны.

Читайте также: Олег Янковский, каким мы его запомним

22 сентября 1980 года началась война между Ираком и Ираном. Иракский лидер Саддам Хусейн решил силовым путем решить пограничные споры с Ираном, в котором только-только победила исламская революция. Длившаяся почти восемь лет завершилась фактически ничем, но унесла сотни тысяч жизней и оставила после себя разрушенные города и выжженную землю. Активную помощь в этой войне Ираку оказывали страны Запада, фактически вышвырнутые новыми иранскими властями из страны. Даже инцидент с атакой иракскими бомбардировщиками американского фрегата "Старк" не повлиял на их взаимоотношения. Более того, наряду с дипломатической, военной, разведывательной помощью Ираку США использовали свои вооруженные силы для атаки иранских кораблей и нефтяных платформ. Все переменится лишь спустя несколько лет, когда Ирак оккупирует Кувейт, а Саддам Хусейн станет исчадием ада.

Читайте также:

Восток — дело тонкое. Особенно Ближний…

США загребают жар руками суннитов

Иран: 444 дня кризиса и 36 лет без США

"ИГИЛ — это привет от Саддама Хусейна"

Говорим об Ираке, Украина в уме

22 сентября 1980 года делегаты 36 региональных отделений независимых польских профсоюзов собрались в Гдыне и объединились под именем "Солидарность". Председателем нового профсоюзного объединения был избран Лех Валенса. К началу 1981 года "Солидарность" уже насчитывала в своих рядах 10 миллионов членов.

Читайте также:

Валенса: "Геи пусть сидят за стенами Сейма"

Болек против Лелика, или Что не поделили два Леха

22 сентября 1980 года в прокат вышел фильм Леонида Гайдая "За спичками" с Евгением Леоновым в главной роли.

Читайте также: Леонид Гайдай, человек и кинотеатр

22 сентября 1999 года на телеканале ТНТ начался показ сериала "Агент национальной безопасности" (руководитель проекта Дмитрий Светозаров) с Михаилом Пореченковым и Андреем Краско в главных ролях. Первый сезон состоял из 12 фильмов.

Читайте также: Михаил Пореченков гетеросексуал на корню

22 сентября 2011 года сенсацией в научном мире стало сообщение ученых, занятых в международном проекте OPERA, что частица нейтрино способна двигаться быстрее света. Но в мае следующего года сами исследователи опровергли полученные ими экспериментальные данные, обнаружив технический дефект.

Читайте также:

"Ледяной кубик" отгадал нейтринную загадку

Самое главное в физике за 2011 год

Дни рождения

22 сентября 1601 года родилась Анна Австрийская (Anne d'Autriche), французская королева, жена Людовика XIII, противник кардинала герцога де Ришельё.

Читайте также:

Мельница мифов: "тень" великого кардинала

Путь Анны Австрийской — любовь, интриги, шоколад

22 сентября 1791 года родился Майкл Фарадей (Michael Faraday), английский физик и химик, великий экспериментатор, в честь которого названа единица электрической емкости — фарада.

Читайте также: Драмы науки: "комната 101" для Майкла Фарадея

22 сентября 1869 года родился Петр Краснов, белый генерал. Талантливый казачий командир остался в советской истории как генерал, не сдержавший своего слова в 1917 году не участвовать в борьбе против советской власти, и как пособник фашистов во второй мировой войне, за что и был казнен. Бесславно закончивший свой жизненный путь, он до последнего времени оставался абсолютно неизвестным на родине как одаренный писатель, написавший более двух десятков романов и повестей.

Читайте также: Белые пятна на ризах Белогвардейцев

22 сентября 1904 года родилась Эллен Чёрч (в замужестве Маршалл) (Ellen Church (Marshall)), американская медсестра, ставшая в 1930 году первой в мире стюардессой.

Читайте также: Стюардессы — "гасящие" страх полета

22 сентября 1932 года родился Альгирдас Бразаускас (Algirdas Brazauskas), литовский государственный деятель. В Советской Литве занимал посты 1-го секретаря Компартии Литвы и председателя Президиума ВС Литовской ССР, в восстановившей свою независимость стране стал президентом (1993-98), а в 2001-06 — премьер-министром Литвы.

Мы писали раньше: Отец Литвы и политический эквилибрист

Скорбные даты

22 сентября 2007 года умер Марсель Марсо (Marcel Marceau), великий французский мим.

Читайте также: Марсель Марсо — Пьеро двадцатого века

Мы писали раньше: Навеки умолк выдающийся мим. Умер Марсель Марсо