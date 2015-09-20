21 сентября: Международный день мира, Рождество Богородицы и хоббиты

Международный день мира
Рождество Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы. Вторая Пречистая (первая — в Успение — 28 августа). Празднуется церковью как день всемирной радости.
Читайте также: Пресвятая Богородица: рождение во спасение
Рождество Пресвятой Богородицы. Малая Пречистая. Вторая Пречистая. Госпожинки. Аспожка. Оспожинки. Осенины. Вторые осенины. Вторая встреча осени (первая — 4 сентября). Аспасов день. Пасиков день. Пасикин день. Пасекин день. Спасова.
Богородица, Богоматерь, мать дева Мария, мать Иисуса Христа. Она считается "молитвенницей", заступницей за женщин перед Богом. Рождение Богородицы называют в народе Госпожинками, Оспожинками, Аспожка.
Аспожинки справлялись иногда целую неделю. Обязательно было приглашение молодых к тестю и теще, вместе со свекром и свекровью. Внуки оставались у бабушки с дедушкой на несколько дней после праздника. Родня ходила в гости к новобрачным.
Если погода хорошая в этот день, то осень будет хорошая. Убирают пчел. Созревает терновник. 20 сентября — 5 октября — сбор яблок сортов Антоновка, Славянка.
"…по Лесному календарю Бианки… с 21 сентября — "Месяц прощания перелетных с родиной".
"Рождество Богородицы "ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола.
Луков день — собирают лук с гряд. С Рождества Богородицы — луковая неделя, женщины убирают лук.
Оспожинки — это, по-существу, праздник урожая, они справляются иногда в течение всей недели: чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям (тестю и теще) вместе со свекром и свекровью для установления и скрепления добрых, мирных отношений между невесткой и родителями мужа, между семьями сватов".
21 сентября 1830 года Александр Пушкин в Болдине завершил работу над повестью "Гробовщик".
Читайте также:
Где на самом деле похоронен Пушкин?
Пушкин и белены объевшаяся баба
21 сентября 1937 года вышел "Хоббит" Толкиена.
Читайте также:
"Хоббит-2", или Долгая прогулка с гномами
Золотой век от хоббитов — переворот для хиппи
Хоббит против Нового Мирового Порядка
Джон Толкиен — автор Библии "детей цветов"
Тотальное шествие "Властелина колец" по России
21-25 сентября 1960 года на сцене Московского театра имени Пушкина шел спектакль "Аленький цветочек" по сказке С. Аксакова. В один из этих дней в роли Лешего в спектакле дебютировал Владимир Высоцкий, который был принят в театр после окончания Школы-студии МХАТа. Он уже играл в некоторых спектаклях театра, но то были маленькие эпизодические роли без слов. Из воспоминаний заслуженного артиста РСФСР С. К. Бубнова: "Володя очень оригинально играл Лешего, с присущими ему, может быть, даже элементами хулиганства. Так что в этом смысле он ввелся достойно. Тогда он был молодым еще артистом и, сыграв Лешего, показал себя великолепным характерным актером".
Читайте также:
Неизвестное в песнях Высоцкого
Первая жена Владимира Высоцкого называла его Волчонком
21 сентября 1968 года в прокат вышел фильм Евгения Карелова "Служили два товарища" с участием Олега Янковского, Ролана Быкова, Владимира Высоцкого и Ии Саввиной.
Читайте также: Советское кино — дойная корова для Голливуда
21 сентября 1979 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об установлении нового праздника — Дня пограничника, который будет ежегодно отмечаться 28 мая — в день подписания В. И. Лениным декрета "Об учреждении пограничной охраны".
Читайте также: О тех, кто первым принимает удар врага
Дни рождения
21 сентября 1866 года родился Герберт Уэллс (Herbert George Wells), английский писатель.
Читайте также:
Можно ли путешествовать во времени?
Машина времени: включаем первую скорость
21 сентября 1868 года родилась Ольга Книппер-Чехова, актриса. Жена Антона Чехова.
Читайте также: Русская актриса: от Гитлера — Сталину
21 сентября 1911 года родился Марк Бернес, киноактер и певец. Кино сделало его знаменитым, а народную любовь принесли исполненные Бернесом песни "Cпят кypгaны тeмныe", "Шaлaнды пoлныe кeфaли", "Teмнaя нoчь", "Враги сожгли родную хату", "С чего начинается Родина".
Читайте также: Фильм о настоящей крепкой мужской дружбе
21 сентября 1916 года родился Зиновий Гердт, великий актер, голос которого поклонники артиста чаще слышали, чем видели воплощенные им на экране образы (Паниковский в "Золотом теленке"). Народный артист СССР.
Читайте также:
Актерские байки или "Эх!" — отдает цыганщиной!
Зиновий Гердт: вообще-то я не очень актер. И не комик
21 сентября 1923 года родился Николай Борисевич, физик, академик (1981), почетный президент Национальной АН Республики Беларусь.
Читайте также: Чаепития в Академии: Партизанские тропы науки
21 сентября 1936 года родился Юрий Лужков, бывший мэр Москвы.
Читайте также:
Зачем Лужкова двинули на Севастополь?
21 сентября 1950 года родился Билл Мюррей (Bill Murray), американский киноактер ("День сурка", "Охотники за привидениями", "Ангелы Чарли", "Трудности перевода").
Мы писали раньше: Развод по-голливудски: Билл Мюррей снова осваивает роль холостяка
Скорбные даты
21 сентября 1982 года скончался Иван Баграмян, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
Читайте также: Иван Баграмян: Правда о войне всегда одна
21 сентября 1992 года умер Виктор Трегубович, кинорежиссер ("На войне как на войне", "Старые стены", "Прохидиада, или Бег на месте").
Читайте также: От героев былых времен не осталось порой имен
Звезда Улиц разбитых фонарей Александр Половцев рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью и дал советы тем, кто сталкивается с подобной проблемой.