Елена Тимошкина

21 сентября: Международный день мира, Рождество Богородицы и хоббиты

6:48
Общество » День в истории » Сентябрь

21 сентября

Международный день мира

День в истории 21 сентября
Фото: Pravda.Ru
День в истории 21 сентября

Православный календарь

Рождество Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы. Вторая Пречистая (первая — в Успение — 28 августа). Празднуется церковью как день всемирной радости.

Читайте также: Пресвятая Богородица: рождение во спасение

Народный календарь

Рождество Пресвятой Богородицы. Малая Пречистая. Вторая Пречистая. Госпожинки. Аспожка. Оспожинки. Осенины. Вторые осенины. Вторая встреча осени (первая — 4 сентября). Аспасов день. Пасиков день. Пасикин день. Пасекин день. Спасова.

Богородица, Богоматерь, мать дева Мария, мать Иисуса Христа. Она считается "молитвенницей", заступницей за женщин перед Богом. Рождение Богородицы называют в народе Госпожинками, Оспожинками, Аспожка.

Аспожинки справлялись иногда целую неделю. Обязательно было приглашение молодых к тестю и теще, вместе со свекром и свекровью. Внуки оставались у бабушки с дедушкой на несколько дней после праздника. Родня ходила в гости к новобрачным.

Если погода хорошая в этот день, то осень будет хорошая. Убирают пчел. Созревает терновник. 20 сентября — 5 октября — сбор яблок сортов Антоновка, Славянка.

"…по Лесному календарю Бианки… с 21 сентября — "Месяц прощания перелетных с родиной".

"Рождество Богородицы "ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола.

Луков день — собирают лук с гряд. С Рождества Богородицы — луковая неделя, женщины убирают лук.

Оспожинки — это, по-существу, праздник урожая, они справляются иногда в течение всей недели: чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник. Обязательным считалось приглашение молодых к родителям (тестю и теще) вместе со свекром и свекровью для установления и скрепления добрых, мирных отношений между невесткой и родителями мужа, между семьями сватов".

События

21 сентября 1830 года Александр Пушкин в Болдине завершил работу над повестью "Гробовщик".

21-25 сентября 1960 года на сцене Московского театра имени Пушкина шел спектакль "Аленький цветочек" по сказке С. Аксакова. В один из этих дней в роли Лешего в спектакле дебютировал Владимир Высоцкий, который был принят в театр после окончания Школы-студии МХАТа. Он уже играл в некоторых спектаклях театра, но то были маленькие эпизодические роли без слов. Из воспоминаний заслуженного артиста РСФСР С. К. Бубнова: "Володя очень оригинально играл Лешего, с присущими ему, может быть, даже элементами хулиганства. Так что в этом смысле он ввелся достойно. Тогда он был молодым еще артистом и, сыграв Лешего, показал себя великолепным характерным актером".

Первая жена Владимира Высоцкого называла его Волчонком

21 сентября 1968 года в прокат вышел фильм Евгения Карелова "Служили два товарища" с участием Олега Янковского, Ролана Быкова, Владимира Высоцкого и Ии Саввиной.

21 сентября 1979 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об установлении нового праздника — Дня пограничника, который будет ежегодно отмечаться 28 мая — в день подписания В. И. Лениным декрета "Об учреждении пограничной охраны".

Дни рождения

21 сентября 1866 года родился Герберт Уэллс (Herbert George Wells), английский писатель.

21 сентября 1868 года родилась Ольга Книппер-Чехова, актриса. Жена Антона Чехова.

21 сентября 1911 года родился Марк Бернес, киноактер и певец. Кино сделало его знаменитым, а народную любовь принесли исполненные Бернесом песни "Cпят кypгaны тeмныe", "Шaлaнды пoлныe кeфaли", "Teмнaя нoчь", "Враги сожгли родную хату", "С чего начинается Родина".

21 сентября 1916 года родился Зиновий Гердт, великий актер, голос которого поклонники артиста чаще слышали, чем видели воплощенные им на экране образы (Паниковский в "Золотом теленке"). Народный артист СССР.

21 сентября 1923 года родился Николай Борисевич, физик, академик (1981), почетный президент Национальной АН Республики Беларусь.

21 сентября 1936 года родился Юрий Лужков, бывший мэр Москвы.

21 сентября 1950 года родился Билл Мюррей (Bill Murray), американский киноактер ("День сурка", "Охотники за привидениями", "Ангелы Чарли", "Трудности перевода").

Скорбные даты

21 сентября 1982 года скончался Иван Баграмян, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

21 сентября 1992 года умер Виктор Трегубович, кинорежиссер ("На войне как на войне", "Старые стены", "Прохидиада, или Бег на месте").

Автор Елена Тимошкина
