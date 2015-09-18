19 сентября: первые — воздушный шар, Микки Маус и конкурс красоты

19 сентября

День секретаря в РФ

День оружейника

День рождения "смайлика"

Международный день подражания пиратам

Православный календарь

День архистратига Михаила

Народный календарь

Михаил архистратиг. Михайлов день (первый, второй 21 ноября). День Михайловский чуд. 1-я Братчина. Братчина, братовщина, братовщины — мирские сходки, на которых решались семейные и частные дела. Дела решались мирно, дружно. Главных братчин две: Михайловские (19 сентября) и Никольские (19 декабря).

После сходки устраивались угощения, ставили мирскую свечу в церкви и молились о ниспослании всяких благ. На Михайлу нельзя работать — Бог накажет.

Михайловские утренники. Михайловские заморозки по утрам. Похолодание. Тепла поступает в два раза меньше.

Именинники: Архип, Зинон, Кириак, Кирилл, Макар и Михаил.

События

19 сентября 1783 года братья Жозеф и Этьен Монгольфье совершили запуск наполненного горячим дымом воздушного шара в Версале. Пассажирами были овца, петух и утка. За полетом, длившимся восемь инут, наблюдали король Франции Людовик XVI и его жена Мария Антуанетта. Раздававшиеся сверху кряканье, блеянье и петушиный крик, надо думать, смутили немало зевак, над которыми проплывал шар. В столицу братьев пригласила Французская академия после успешного испытания шара в их родном городе Анноне в июне того же года. Через два месяца в воздух поднимется и человек.

19 сентября 1888 года в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул "королевы красоты", а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. "Участницы конкурса должны были оставаться не известными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнованиях они доставлялись в закрытом экипаже". Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины — в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.

19 сентября 1928 года — премьера в Нью-Йорке первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

19 сентября 1935 года — второй рекорд Алексея Стаханова.

19 сентября 1941 года гитлеровские войска заняли столицу Украины Киев. Длившаяся более двух месяцев оборона города из-за приказа Сталина удерживать город любой ценой и вследствие этого запоздавшего решения об отводе войск Юго-Западного фронта завершилась окружением оборонявших город войск. Десятки тысяч воинов погибли в боях (в том числе и командующий фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос), свыше двухсот тысяч попали в плен. Вошедшие в город гитлеровцы в первые же дни уничтожили свыше тридцати тысяч оставшихся в городе евреев и раненых в Бабьем Яру, который стал местом массовых казней в последующие два года.

19 сентября 1944 года СССР и Англия подписали с Финляндией соглашение о перемирии. В соответствии с соглашением Финляндия признала действительным мирный договор, подписанный в Москве в 1940 году после окончания советско-финляндской войны. Гитлеровские войска должны были покинуть страну. Их отказ выполнить это требование привел привел к опустошительным боям на севере страны.

19 сентября 1946 года в Цюрихе Уинстон Черчилль призвал к созданию Совета Европы для координации действий западноевропейских правительств и парламентов. Он будет образован в мае 1949 года в Страсбурге.

19 сентября 1958 года Элвис Пресли отправился на военную службу в Германию.

19 сентября 1959 года Никите Хрущеву не разрешили посетить Диснейлэнд. Никита Сергеевич был очень сердит, но ему объяснили, что отказ вызван соображениями обеспечения безопасности высокого гостя.

19 сентября 1991 года немецкий турист Гельмут Симон обнаружил в тающем леднике в Тирольских Альпах на итало-австрийской границе мумию человека, жившего на Земле примерно 5300 лет назад в эпоху неолита. Находку назвали Эцти по названию Эцтальских гор, в которых его обнаружили. Хорошо сохранившиеся останки древнего мужчины позволили установить его примерный возраст (25-35 лет), рост и вес (160 сантиметров, 50 килограммов), его одежду и снаряжение. Эцти был одет в шерстяную накидку, изготовленную из кусков шкур серны, горного козла и оленя, сотканный из растений капюшон и меховую шапку и обут в кожаную обувь, набитую травой. У него были небольшой бронзовый топор, кинжал из кремня с деревянными рукоятками, лук, 14 деревянных стрел (две из них с кремниевыми наконечниками и оперением из перьев), сплетенная из травы сетка и кожаный мешочек. Тщательный спектральный анализ позволил установить, что он был набит серебряными долларами. Но пересекшие за эти века Альпы воины Ганнибала, варвары и суворовские стрелки, по всей видимости, полностью очистили его. Погиб же преодолевавший Альпы древний путешественник скорее всего от холода.

Дни рождения

19 сентября 1724 года родился Никита Демидов, промышленник, владелец Тагильских заводов.

19 сентября 1949 года родилась Твигги (Лесли Хорнби), знаменитая английская манекенщица 60-х годов, рекламировавшая мини-юбки.

19 сентября 1969 года родился Константин Цзю, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов.

Скорбные даты

19 сентября 1812 года умер Меир Амшел Ротшильд, основатель банкирского дома.

19 сентября 1935 года скончался Константин Циолковский, пионер космонавтики.

