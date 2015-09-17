18 сентября: Человек в железной маске, ЦРУ и Саудовская Аравия

Православный календарь

День памяти преподобного мученика Афанасия Брестского (1648 год). Жизнь Афанасия прошла на русских землях, захваченных Речью Посполитой, и была исполнена мужественным стоянием за православную веру. Претерпел тюремное заключение и принял мученическую кончину.

Фото: Pravda.Ru День в истории 18 сентября

День пророка Захария и правоверной Елисаветы.

День памяти святого мученика Авдея.

День Бориса и Глеба.

Народный календарь

День Захария и Елисаветы. Кумоха. День Афанасия. День Елизаветы Предсказательницы и Авдея пьяницы.

День считается счастливым днем для предсказаний в память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа. Крестьяне гонят из деревни кумоху, т. к. "все болезни от нее".

Прохладные утренники. Уборка лука-чернушки, репы.

Именинники: Авдей, Афанасий, Бидзин, Давид, Глеб, Елизавета, Захар, Максим, Раиса и Федор.

События

18 сентября 1698 года в Бастилию переведен узник, вошедший в историю как "человек в железной маске".

18 сентября 1830 года лошадь обогнала первый американский паровоз в девятимильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.

18 сентября 1884 года — начало расследования Шерлока Холмса, описанного в "Знаке четырех".

18 сентября 1901 года во Францию с четырехдневным визитом прибыл император Николай II.

18 сентября 1932 года король Хиджаза и Неджда Абдель Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно. Страна стала называться Королевством Саудовская Аравия.

18 сентября 1934 года СССР вступил в Лигу Наций.

18 сентября 1947 года в США создано ЦРУ — Центральное разведывательное управление.

18 сентября 1957 года в Мюнхене прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Тропы славы".

18 сентября 1973 года в ООН приняты Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика.

18 сентября 1978 года на экраны вышла драма Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь", в которой играли Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид Марков, Григорий Григориу, Светлана Тома. В мае фильм Лотяну открыл Каннский фестиваль.

18 сентября 1981 года во Франции запрещена смертная казнь.

18 сентября 1990 года в "Комсомольской правде" опубликована статья А. И. Солженицына "Как нам обустроить Россию?".

18 сентября 2014 года шотландский референдум по поводу будущего страны показал, что потомки Дункана Маклауда пока не желают быть самостоятельными и жить вне рамок Соединенного Королевства. Если же обратить внимание, как проголосовало юное поколение, то перспективы британской короны не столь уж радужные.

Дни рождения

18 сентября 1905 года родилась Грета Гарбо (Грета Ловиса Густафссон) (Greta Garbo), легендарная киноактриса. Она родилась в Швеции, а после того, как стала сниматься в кино, переехала в США. Всего она снялась в 27 фильмах (два поставлены в Швеции, один в Германии, остальные — в Голливуде). В 36 лет Грета оставила кино и всю оставшуюся жизнь провела в уединении в Нью-Йорке.

18 сентября 1933 года родилась Валентина Пономарева, дублер Валентины Терешковой. Входила в состав первой женской группы советских космонавтов. На 1 января 1967 года намечался запуск корабля серии "Восход" с чисто женским экипажем, в который вместе с Пономаревой должна была войти второй дублер Терешковой Ирина Соловьева. Но после аварийной посадки в тайге экипажа "Восхода-2" полеты кораблей этой серии были отменены. Затем последовала гибель Владимира Комарова, и никто из женщин-космонавтов из первой группы так больше и не отправился в полет.

18 сентября 1935 года родился Юрий Гуляев, директор Института радиотехники и электроники РАН, академик (1984).

18 сентября 1971 года родилась Анна Нетребко, оперная певица (сопрано).

Скорбные даты

18 сентября 1911 года умер после покушения в Киеве агента охранки Богрова Петр Столыпин, министр внутренних дел и премьер с 1906 года.

18 сентября 1970 года умер Джими Хендрикс, гениальный рок-гитарист.

18 сентября 1994 года родился Франко Москино, итальянский модельер. Он не имел никакого специального образования, когда Джорджо Армани взял его к себе художником. В 1983 году Москино создал собственную фирму. Он сознательно провоцировал мир моды. Его показы проходили, например, под таким лозунгом: "Осторожно! Показ мод может быть опасным для вашего здоровья!", а одним из его шедевров стало бальное платье, сшитое из мешков для мусора.

