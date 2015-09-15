Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
16 сентября: озоновый слой, пожар в Москве и подвиг пловца

4:50
Общество » День в истории » Сентябрь

16 сентября

Международный день охраны озонового слоя

16 сентября
Фото: Pravda.Ru
День в истории 16 сентября

Православный календарь

День памяти священных мучеников Домны (302 год) и Василисы Великой (309 год).

Народный календарь

День Домны. День Василисы. День Домны — "прибиранье рухляди в доме", чтобы приобрести благополучие на осень. Прибирай рухлядь по дому, мой полы с вереском, наряжай половиком". "Баба Василиса, со льном торопися, готовься к потрепушкам и супрядкам".

Делают новые посадки малины. Созревают яблоки сорта Уэлс.

Именинники: Августа, Аникей, Василиса, Домна, Дорофей, Ефим, Зинон, Иван, Петр и Феоктист.

События

16 сентября 1812 года — пожар в Москве, оставленной Наполеону.

16 сентября 1931 года в Москве создан Центральный театр кукол.

16 сентября 1953 года жена и трое детей исчезнувшего летом 1951 года английского дипломата Дональда Маклина столь же бесследно пропали в Женеве. Лишь спустя два года англичане признают, что он работал на советскую разведку и находится с семьей в Москве.

16 сентября 1959 года в семье негров Флеминг из штата Миссисипи родился восьмой ребенок, которого назвали Никита Хрущев.

16 сентября 1975 года — первый опытный полет самолета МИГ-31. На вооружение был принят с 1979 года.

16 сентября 1976 года многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.

16 сентября 1983 года Арнольд Шварцнеггер стал гражданином США.

16 сентября 1987 года в Монреале 24 страны подписали протокол, призвав остальные страны прекратить выпуск к 2000 году химических веществ, которые угрожают уничтожить озоновый слой, защищающий Землю.

16 сентября 1988 года в прокат вышел фильм Сергея Соловьева "Асса", премьера которого прошла еще 1 апреля 1988 года в московском ДК МЭЛЗ.

16 сентября 1999 года взорван жилой дом в Волгодонске. 17 человек погибли.

Дни рождения

16 сентября 1945 года родился Евгений Петросян, артист эстрады.

16 сентября 1947 года родился Александр Руцкой, военный летчик, генерал, Герой Советского Союза, бывший губернатор Курской области.

16 сентября 1950 года родился Микки Рурк (Mickey Rourke), американский киноактер.

16 сентября 1952 года родилась Любовь Воропаева, поэт-песенник. В 1988 году вместе с мужем композитором Виктором Дорохиным написала песенку "Девочка моя синеглазая", принесшую славу певцу Жене Белоусову.

16 сентября 1963 года родился Андрей Разин, создатель "Ласкового мая".

Скорбные даты

16 сентября 1977 года умерла Мария Каллас (Мария Сесилия София Анна Калогеропулос) (Maria Callas), американская певица (сопрано) греческого происхождения.

Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
