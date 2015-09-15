15 сентября: первые танки, пенициллин и ледокол Ленин

15 сентября

Международный день демократии

Фото: Pravda.Ru День в истории 15 сентября

Православный календарь

День памяти мученика мученика Маманта (275), отца его Феодота и матери Руфины (III).

День памяти преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского (595).

День памяти преподобного Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских.

День памяти мучеников 3628 в Никомидии (III-IV).

День Калужской иконы Божией Матери (1771).

Память в Православной и в Католической церкви Никиты Готфского, Константинопольского (умер около 372-го года) — воин, великомученик, ученик епископ Феофила Готфского.

Народный календарь

День Федоты и Руфины. Мамонт Овчарник. Федот и Руфина. Святой Мамонт считается покровителем овец и коз. "На Федота и Руфину не выгоняй со двора скотину, если выгонишь, беду нагонишь". К этому дню убирают место, где стоят овцы и козы: мхом утыкают, вереском одымляют.

С этого дня до Созонта (20 сентября нового стиля) копают позднюю картошку.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. Сбрасывает листья черемуха. Пустеют пастбища. Скот запирают в стойла. Высадка саженцев ягодников. 15-25 сентября — сбор груши сорта Бергамот осенний. До 20 сентября — посадка озимого чеснока.

"После окончания всех полевых работ полная свобода давалась парням, на долю которых выпало идти в рекруты. До самого набора (обычно в ноябре) они освобождались от работ, гуляли в нарядной, праздничной одежде, поочередно ходили друг к другу в гости".

Именинники: Антон, Иван, Федосий, Руфина и Федот.

События

15 сентября 1835 года бриг "Бигль", на котором совершал путешествие 26-летний Чарльз Дарвин, достиг островов Галапагос. Ученый провел на них пять недель. Его внимание привлекли не черепахи (название островов переводится как Черепашьи), а обитавшие здесь вьюрки. Обнаружив здесь 14 видов этих птиц, Дарвин потом использовал материалы наблюдений за ними для обоснования своей эволюционной теории, а сами острова назвал "раем эволюции".

15 сентября 1916 года - первое применение танков англичанами в сражении на реке Сомма. Первый опытный образец танка был построен англичанами годом раньше и назывался Little Willie ("Малыш Вилли"), затем был создан его старший братец Big Willie. В феврале 1916 года британская армия заказала 100 танков этого типа под названием Mark I ("Марка-I"). В битве на Сомме были задействованы 32 из имевшихся 49 боевых машин, а их применение из-за низких боевых качеств оказало лишь психологическое воздействие. В России прототип танка создали раньше англичан (см. страничку календаря за 31 мая), но он так и не был запущен в серийное производство.

15 сентября 1928 года, исследуя один из видов плесневого гриба, английский микробиолог Александер Флеминг выделил антибактериальное вещество, которое при публикации годом позже назвал пенициллином.

15 сентября 1936 года на экраны Советского Союза вышел фильм режиссера Владимира Вайнштока "Дети капитана Гранта".

15 сентября 1940 года - массированный воздушный налет на Великобританию. В воздушных боях только над Лондоном германская авиация потеряла 56 самолетов. Начатое 13 августа воздушное сражение за Британию завершилось поражением фашистов. Гитлер на следующий день отдал приказ отложить планировавшуюся операцию "Морской лев" — вторжение на Британские острова.

15 сентября 1946 года в Болгарии провозглашена народная республика.

15 сентября 1959 года в 12 часов 21 минуту по местному времени на военно-воздушной базе Эндрюс под Вашингтоном приземлился самолет Ту-114 с советской делегацией на борту. Начался 13-дневный визит председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева в США.

15 сентября 1959 года отправился в плавание атомный ледокол "Ленин".

15 сентября 1961 года конгресс США вынес специальное постановление считать торговца Сэма Уилсона прародителем национального символа Америки Дяди Сэма.

15 сентября 1968 года СССР запустил "Зонд-5", который впервые облетел вокруг Луны и вернулся на Землю. Это была часть советской программы по высадке человека на Луну, но следующий "Зонд" разбился при посадке, затем американский пилотируемый "Аполлон-8" в декабре произвел успешный полет, а советская программа в итоге была свернута.

15 сентября 1969 года при входе в Белое море советская подводная лодка К-19 проекта 658 М столкнулась с американской подлодкой "Гэтоу". Жертв не было, но, по данным командования ВМФ, американцы получили более тяжелые повреждения.

15 сентября 1971 года 12 канадцев из города Ванкувера создали экологическую организацию "Гринпис" (Greenpeace). В это время они направлялись к острову Амчитка на Аляске, чтобы выразить свой протест против проведения американцами ядерных испытаний на острове.

15 сентября 1984 года у наследника британского престола принца Чарльза и принцессы Дианы родился второй сын — Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид.

15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве.

15 сентября 2000 года в московском кинотеатре "Пушкинский" прошла премьера нового фильма Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты в зимний период".

15 сентября 2008 года американский инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings, Inc. обратился в суд с заявлением о своем банкротстве. Банк имел активы более 500 миллиардов долларов, в его подразделениях работало свыше 26 000 человек. Крах банка стал крупнейшим в истории США и отправной точной мирового финансового кризиса 2008 года, последствия которого все ощущают до сих пор.

Дни рождения

15 сентября 1254 года родился Марко Поло (Marco Polo), венецианский купец, совершивший в молодости путешествие из Европы в Азию, проживший 17 лет в Китае и уже в зрелом возрасте рассказавший свою историю в "Книге о разнообразии мира".

15 сентября 1613 года родился Франсуа де Ларошфуко (Francois de La Rochefoucauld), французский писатель-моралист, герцог и пэр Франции, участник Фронды.

15 сентября 1890 года родилась Агата Кристи (Агата Мэри Кларисса Миллер) (Agatha Christie), английская писательница, королева детектива.

15 сентября 1907 года родился Михаил Герасимов, антрополог-скульптор и археолог.

15 сентября 1925 года родился Кирилл Лавров, актер театра и кино, народный артист СССР (1972), Герой Социалистического Труда.

15 сентября 1941 года родился Юрий Норштейн, режиссер анимационного кино, лучший в мире.

15 сентября 1946 года родился Оливер Стоун (Oliver Stone), американский кинорежиссер, обладатель трех "Оскаров".

15 сентября 1979 года родилась Софи Даль (Sophie Dahl), английская супермодель, киноактриса.

