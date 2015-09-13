14 сентября: французы в Москве, маленькая ядерная война и ОПЕК

Православный календарь

День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы.

Фото: Pravda.Ru День в истории 14 сентября

Народный календарь

Семенов день. Семен-день. Симеон Столпник. Симеон Летопроводец. Семин день. Семен. Осенины. Марфа. Засидки. Марфино лето. Бабье лето. Лето на проводе. Встреча осени. Зажигание нового огня года. Первая встреча осени.

День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье".

Первый праздник псарных охотников, выезд в отъезжее поле. Притравка зайца-русака, лисицы.

Осенний праздник — первые Осенины. Начало старого Бабьего лета с 14 по 21 сентября. Название "Бабье лето" в разных странах разное: в Америке — "Индейское лето", во Франции — "Лето святого Мартина", в Германии — "Бабушкино лето", у чехов — "Семенна панна Мария", у карпатских славян — "Бабьи морозы". Бабье лето бывает около 3 недель. "Бабье лето семь дней, по Аспасов день". Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо — осень сухая; погода теплая — зима будет теплая. "Марфа грязна — осень дождлива". Ветер с юга — зима будет гнилая и теплая.

На Семен-день последний посев ржи.

На Летопроводца оканчивались все торговые и хозяйственные договоры и сделки. С Семена начинали мочить коноплю, сушить и мять лен.

Начинается время свадеб. С 14 сентября до 28 ноября — свадебный период. "С Летопроводца до Гурия самое доброе время свадьбы править".

Первые осенние заморозки ночью. Могут быть последние грозы. Листопад. Чем желтее крона, тем сильнее листопад. Созревает санинская китайка. Отлет журавлей.

"Если на Семен-день теплая погода, то вся зима будет тепла. Если Марфа грязна вышла, то осень должна быть дождливой. На Семен-день дует из южного края — будет зима гнилая и теплая. Если на Семен-день ветер из-под солнца, зимой ветры будут с севера. Сухая осень, коли на Семен-день сухо. На Семеновы осенины много тенетника (паутины) — осень долгая да ясная.

Если дикие утки садятся, а скворцы не отлетают — осень протяжная и сухая. Если гуси улетают на Семен-день, жди ранней зимы. После Семена журавли отлетают в теплый край. На Семена Столпника ласточки ложатся вереницами в озера и колодцы. На Семен-день ужи выходят на берег, ходят по лугам на три версты.

В этот день черт меряет воробьев меркою: сколько взять себе, а сколько выпустить; для этого воробьи все собираются к нему, и потому в Семен-день их нигде нельзя увидеть.

Если первый день бабьего лета будет ясный и теплый, то и вся осень будет теплая и ведреная, и наоборот.

Бабье лето ненастно — осень сухая. Семен лето провожает, бабье лето наводит. С бабьего лета — бабий праздник и бабьи хлопоты.

Поскольку по старому календарю день Симеона Столпника приходится на 1 сентября, то с ним было связано большое количество начинаний или завершений работ, сроков и т. д.

С Семена начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Под Семен-день вечером гасят старый огонь, а утром зажигают новый. Яровое к Симеону Столпнику обязательно убирается.

Коли на Семен-день не убрали колосовые, считай, пропал урожай: зерно выпало наземь. На Семен-день последний посев ржи.

Семен-день — семена долой, то есть семена сами выпадают из колосьев. Семен-день — семена долой: грех хлеб сеять. В Семенов день севалка с поеч. При этом во многих местах озимый сев указан на Семенов день.

В Семен-день до обеда паши, а после обеда пахаря с поля гони. Присловье это понималось по-разному: либо как намек на то, что с наступлением сентябрьских дней ясная утренняя погода к полудню часто сменяется холодом и ненастьем, либо как напоминание о завершении работ с землей. До обеда паши, а после обеда руками маши.

Мни лен доле, волокна будут боле. Лен стели к бабьему лету, а подымай к Казанской (4 ноября).

Там, где имеются бахчи, в этот день снимают с гряд дыни, арбузы, а также начинают копать картофель.

На Симеона Столпника солят огурцы.

В старину на Летопроводца в сельском быту оканчивались все торговые и хозяйственные сделки и договоры.

В течение долгих веков сохранялся обычай на день Симеона сажать на коня мальчика — при переходе от младенчества (по четвертому году). На Семена дитя постригай и на коня сажай и на ловлю в поле выезжай.

Девка на поре — жених на дворе.

Переходы в Семен-день на новоселье — счастье и веселье. В Семен-день "хоронят" мух, блох, тараканов и прочих домашних насекомых, чтоб не водились в доме. Времена года. Православный народный календарь. Книга для чтения на каждый день. — Пермь: Урал-пресс, 1992, с.210-212.

Именинники: Еванфия, Ермоген, Марфа и Семен.

События

14 сентября 1812 года армия Наполеона вошла в Москву.

14 сентября 1829 года заключен Адрианопольский мир между Турцией и Россией. В результате русско-турецкой войны 1828-29 гг. к России отошли устье Дуная с прилегающими островами, восточное побережье Черного моря от устья Кубани до пристани св. Николая. Турция признала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мегрелии, автономию Молдавии, Валахии, Сербии. Босфор и Дарданеллы были объявлены открытыми для прохода иностранных судов.

14 сентября 1857 года английские войска начали штурм Дели, захваченного во время вспыхнувшего в Индии восстания сипаев. Целую неделю шли уличные бои. В сражении с 30-тысячной армией мятежников выбыла из строя половина наличного состава английских войск.

14 сентября 1911 года в Киеве бывшим эсером, агентом охранки Дмитрием Богровым смертельно ранен председатель Совета министров России Петр Аркадьевич Столыпин.

14 сентября 1939 года в США в воздух поднялся первый вертолет Игоря Сикорского VS-300. Управлял им сам конструктор, который всегда первый испытательный полет проводил лично. Вертолеты были первой любовью конструктора: с них он начинал свою деятельность, когда в 19093-1910 годы еще в России сконструировал два экспериментальных образца, так и не поднявшихся в воздух.

14 сентября 1944 года войска Ленинградского, 3, 2, и 1-го Прибалтийских фронтов перешли в наступление (14-17 сентября) с целью окончательного освобождения Прибалтики.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области проведены войсковые учения с применением настоящего ядерного оружия. В них приняли участие 45 тысяч человек, а мощность ядерного взрыва составила 40 килотонн.

14 сентября 1959 года "Луна-2" достигла поверхности спутника Земли.

14 сентября 1960 года в Багдаде страны, экспортирующие нефть, объединились в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В нее вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Сегодня в составе организации 12 государств.

14 сентября 1973 года Керчи и Новороссийску присвоено звание Город-герой.

14 сентября 1984 года в кинотеатре "Россия" прошла официальная премьера фильма Ролана Быкова "Чучело" с Кристиной Орабакайте в главной роли. В картине, которую уже показали в Ленинграде, Риге, киноклубах, также снялись Юрий Никулин, Елена Санаева, Светлана Крючкова, юные Дмитрий Егоров, Павел Санаев.

14 сентября 1994 года во Франции в прокат вышел фильм Люка Бессона "Леон", в котором сыграли Жан Рено, Гэри Олдман и 13-летняя Натали Портман.

Дни рождения

14 сентября 1847 года родился Павел Яблочков, электротехник.

14 сентября 1900 года родился Андрей Власов, генерал, считающийся изменником.

14 сентября 1902 года родился Николай Камов, конструктор вертолетов.

14 сентября 1912 года родился Эдуард фон Фальц-Фейн, барон, ныне проживающий в Лихтенштейне и возвращающий на родину русские художественные сокровища.

14 сентября 1916 года родился Луис Корвалан, чилийский коммунист, обмененный на писателя-диссидента Владимира Буковского.

14 сентября 1932 года родился Игорь Кириллов, патриарх советского телевидения, диктор программы "Время".

14 сентября 1983 года родилась Эми Вайнхаус (Amy Winehouse), английская соул-певица.

Скорбные даты

14 сентября 407 года скончался Иоанн Златоуст, константинопольский патриарх.

14 сентября 1321 года умер Данте Алигьери (Dante Alighieri), итальянский поэт.

14 сентября 1712 года умер Джованни Доменико Кассини (Giovanni Domenico Cassini), французский астроном (итальянец по рождению), директор Парижской обсерватории. Он открыл вращение Юпитера и Марса, четыре новых спутника Cатурна и деление кольца Сатурна на внутреннее и внешнее темным промежутком, первым дал надежное определение параллакса Солнца.

14 сентября 1927 года погибла Айседора Дункан (Isadora Dunkan), американская балерина. Бывшая жена поэта Сергея Есенина трагически погибла во время автомобильной поездки, когда длинный красный шарф сломал ей шею, попав в колеса машины.

14 сентября 1982 года умерла Грейс Келли (Grace Kelly), американская актриса театра и кино, супруга князя Монако Ренье III. Она скончалась от ран, полученных днем ранее в автоаварии.

14 сентября 2008 года погиб Геннадий Трошев, генерал-полковник, Герой России.

14 сентября 2014 года скончался Борис Химичёв, актер театра и кино, народный артист России (1993). Служил на сцене московских театров им. В. Маяковского и Моссовета, в кино сыграл в таких фильмах, как "Сыщик", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Отцы и дети", "Князь Юрий Долгорукий". Прежде все источники называли годом рождения Бориса 1938 год. Только на свое 75-летие артист рассказал, что в действительности он на 5 лет старше и ему уже 80! Раз так, то и родился он не в Хмельницкой, а Винницкой области.

