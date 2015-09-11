12 сентября: Александр Невский, Болдино и освобождение Муссолини

12 сентября

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

Православный календарь

Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Был причислен к лику святых Русской церковью и канонизирован на Московском соборе в 1547 году.

Перенесение мощей в Санкт-Петербург было осуществлено по велению Петра I в 1724 году. Таким образом Петр 1 освятил северную столицу России и основанную им в 1710 году Александро-Невскую лавру прахом любимого и чтимого в народе святого. В честь этого Петр 1 установил празднование памяти Александра Невского 30 августа (по старому стилю). В 1753 году императрица Елизавета соорудила серебряную раку для его мощей и был учрежден ежегодный крестный ход в этот день. В 1790 году мощи были перенесены в троицкую церковь в присутствии императрицы Екатерины 2.

Именинники: Александр, Аникей, Арсений, Гаврила, Григорий, Данила, Евстафий, Ефрем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Савва, Спиридон, Христофор и Яков.

События

12 сентября 1830 года А.С. Пушкин отправился в имение своего отца Болдино принимать во владение свою часть наследства. Своему другу Петру Плетневу он писал в этот день: "Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает — а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского".

12 сентября 1892 года Павел Третьяков написал в Московскую городскую думу заявление о передаче в дар городу созданную им и младшим братом Сергеем художественную галерею.

12 сентября 1908 года 33-летний Уинстон Черчилль женился на Клементине Хозиер, которая была младше его на десять с половиной лет. Невеста была небогата, но принадлежала к древнему аристократическому роду, была прекрасно образована и умна. Она была единственным человеком, который имел влияние на выдающегося политического деятеля Великобритании.

12 сентября 1921 года Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф, "верховные мастера ордена имажинистов", опубликовали "Манифест", в котором, "созрев на почве родины своего языка без искусственного орошения западнических стремлений", призвали упорно готовить "великое нашествие на старую культуру Европы", а своими врагами в отечестве объявили доморощенных Верленов (Валерия Брюсова, Андрея Белого, Александра Блока), Маринетти (Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных, Владимира Маяковского), Верхарнят (всех пролетарских поэтов).

12 сентября 1934 года подписанный в Женеве министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии договор о политическом союзе вошел в историю под именем Балтийской Антанты. Его инициатор — Литва обзаводилась союзниками в своем стремлении вернуть Виленскую область, захваченную Польшей.

12 сентября 1943 года немецкие десантники под руководством Отто Скорцени освободили находившегося под арестом Бенито Муссолини. Десантники высадились в горах с помощью планеров и вывезли Муссолини в Мюнхен, где он через три дня сформировал правительство так называемой Итальянской республики Сало на оккупированной гитлеровцами территории Северной Италии.

12 сентября 1953 года Джон Кеннеди женился на Жаклин Бувье.

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур запущена автоматическая межпланетная станция "Луна-2", которая через два дня впервые достигнет поверхности спутника Земли.

12 сентября 1960 года на вооружение Советской Армии принята межконтинентальная баллистическая ракета Р-7А.

12 сентября 1995 года, 20 лет назад, силами ПВО Белоруссии сбит воздушный шар, участвовавший в чемпионате воздухоплавателей и занесенный ветрами на ее территорию. Два американца-пилота погибли.

Дни рождения

12 сентября 1933 года родилась Татьяна Доронина, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

12 сентября 1934 года родился Геннадий Зайцев, генерал-майор, командир группы "А" ("Альфа") в 1978-88, 1992-95 годах, Герой Советского Союза.

12 сентября 1940 года родился Уэйн Макларен, ковбой из страны Мальборо. Скончался от рака легких.

12 сентября 1944 года родился Леонард Пелтиер (Leonard Peltier), американский борец за права коренного населения Северной Америки, политзаключенный.

12 сентября 1949 года родилась Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, легенда советского спорта.

