11 сентября: падение Севастополя, 9/11 и граненый стакан

2:54 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Сентябрь

11 сентября

День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса Тендра

Фото: Pravda.Ru День в истории 11 сентября

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России

День трезвости в России

День граненого стакана

Православный календарь

Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Читайте также: Иоанн Предтеча — ангел Истины ради

Народный календарь

Иоанн Предтеча. Иван Постный. Иоанн Креститель. Иван Полеток. Иван Сухой. Иванов день. Головосек. Полетный. Полетовщик. Репный праздник.

Это очень почитаемый в народе праздник. Строгий постный день. Нельзя употреблять в пищу ничего, напоминающего голову. Не едят скоромное. Грех брать в руки нож. На Предтечу не рубят капусты, не срывают мак, не копают картофель, не рвут яблоки. Не берут в руки кесаря, топора, заступа. "В этот день круглого не едят, щей не варят", так как кочан напоминает голову. Не поют, не пляшут.

День завершает лето. "Иван Постный пришел, лето красное увел". "С Постного Ивана не выходит мужик в поле без кафтана". "Иван Полетовщик доводит красное лето". "Иван Постный — осени отец крестный". Если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима — ранняя". "Иван Предтеча гонит птицу за море далече". "Иванов день гонит птицу за море".

В народе Иоанн Предтеча считается целителем от глазных болезней. Репный праздник — с Ивана Постного начинают убирать репу.

Созревает черноплодная рябина — арония. Обильно поливают ягодники, опрыскивают раствором кальцинированной соды.

"В этот день православная Церковь совершает поминовение воинов, на поле брани убиенных.

"Репный" праздник отмечался без песен, но обильной едой и угощением нищих, бедных странников. Если на Ивана Купалу собирают преимущественно травы, то на Ивана Постного — коренья.

Запрет на песни и пляски связан с тем, что племянница царя Ирода Саломия выпросила ими у дяди голову Иоанна Крестителя".

Именинники: Иван.

События

11 сентября 1598 года — венчание на царство Бориса Годунова.

11 сентября 1608 года — переход Пскова на сторону самозванца Лжедмитрия II.

Читайте также: Историю России делали самозванцы?

11 сентября 1648 года прославленный Тульский оружейный завод ведет свой отсчет от Петровского указа 1712 года, но железное и оружейное дело было начато в Туле значительно раньше. Еще при первом Романове — царе Михаиле Федоровиче — голландцу Филимону Филимонову (Акеме) и датчанину Петру Марселису было поручено делать здесь железное дело и учить тому русских людей. Потом в дело включился другой голландец Андрей Виниус. Между иноземцами возникли споры, пошли доносы, завершившиеся разбирательством в Пушкарском приказе, в результате которого тульский железный промысел со всякими заводами с 1 (11) сентября 1648 года был пожалован царем Алексеем Михайловичем Акеме и Марселису. На 20 лет безоброчно и беспошлинно.

Читайте также:

Тульским оружейникам рынок страшней войны

Русские оружейники: Игорь Стечкин

11 сентября 1855 года — падение Севастополя во время Крымской войны.

Читайте также:

Павел Нахимов, адмирал от Бога

ДЕВОЧКА ВЕРХОМ НА КАЗАЦКОЙ ПУШКЕ

Морские катастрофы: мистический шлейф Нахимова…

11 сентября 1930 года Агата Кристи вышла замуж за археолога Макса Маллована.

Мы писали раньше: Агата Кристи воскресла необычайным образом

11 сентября 1936 года в состав Краснознаменного Балтийского флота принята подводная лодка С-1 — головная подводная лодка IX серии. В финскую войну она потопила транспорт "Больхейм", а в Великую Отечественную лодкой такого класса (С-13) командовал Александр Маринеско.

Читайте также:

Лики войны: "Атака века" от хулигана

На медной подошве в ядерном хранилище

11 сентября 1943 года в городе Гусь-Хрустальный началось производство классического советского граненого стакана, к дизайну которого, говорят, приложила руку скульптор Вера Мухина.

Читайте также: Гусь-Хрустальный снова в седле

11 сентября 1973 года в результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Президент страны Сальвадор Альенде погиб во время штурма президентского дворца.

Читайте также:

В деле Альенде нашли "мальчиков в штанишках"

"Я уверен, моя гибель не будет напрасной!"

Кто убил президента Альенде?

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ САЛЬВАДОРА АЛЬЕНДЕ

ТИМОТИ БЭНКРОФТ-ХИНЧИ: ЦРУ ПРИЧАСТНО К УБИЙСТВАМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧИЛИ

11 сентября 1997 года Иосиф Кобзон завершил свою концертную деятельность.

Читайте также: Иосиф Кобзон: "Хочется добровольцем пойти и сражаться в Донецк"

11 сентября 1997 года в результате проведенного в армии США исследования высшие чины пришли к выводу, что в рядах всех ее родов войск сексуальные домогательства являются обычным явлением, причем пол, раса или должность не имеют никакого значения.

Читайте также:

Армия США за рубежом: страх и разложение

Как готовят Рэмбо: погоны за секс в строю

Армия США: хроника разложения

11 сентября 2001 года — день, потрясший США. Атака террористами на захваченных авиалайнерах Вашингтона и Нью-Йорка. Прямой репортаж с места событий, за которым следит весь мир. Разрушенный Пентагон и руины Всемирного торгового центра. Тысячи погибших. Журналисты начинают писать хронику третьей мировой.

Читайте также:

Роль семьи Бушей в теракте 9/11. Факты

США: Террористы бывают "плохие" и "хорошие"

Следующий теракт 9/11 уже идет в Америку

11 сентября 2001: зло породило зло

O "башнях-близнецах" знал еще Нострадамус

Дни рождения

11 сентября 1846 года родилась Анна Достоевская, жена Федора Достоевского.

Читайте также: Истории любви: стенографистка и игрок

11 сентября 1877 года родился Феликс Дзержинский, большевик, нарком, рыцарь революции, создатель ЧК, беспощадно боровшийся с врагами Советской власти, восстанавливавший страну из разрухи и спасавший бездомных детей.

Читайте также:

"Железный Феликс" и Лубянка. 20 лет спустя

Из архивов ОГПУ: что искали по заданию Дзержинского на Кольском полуострове

11 сентября 1937 года родился Иосиф Кобзон, певец, народный артист СССР.

Читайте также: Иосиф Кобзон: "Хочется добровольцем пойти и сражаться в Донецк"

11 сентября 1965 года родился Башар Асад (Bashar al-Assad)? президент Сирии.

Читайте также:

В Сирии будет второй Афганистан?

США понимают, что без Асада будет еще хуже

Сирия выбрала мир и независимость

Сирия-2014 проголосует за президента Асада

Автономия курдов — изящный ход Асада?

Сирия будет требовать у Турции контрибуцию?

Как Асад переманил на свою сторону курдов

"Проиграем Сирию — на нас все будут плевать"

США в Сирии: блеф вместо аргументов

Башар Асад восстанавливает власть

Исламисты против алавитов Сирии

Погром Хамы как пролог кризиса в Сирии

Референдум в Сирии — тупик для Асада

Исламисты Сирии: "Алавитов — в могилы!"

Скорбные даты

11 сентября 1721 года умер Рудольф Якоб Камерариус, немецкий ботаник. Первым установил, что растения почти не отличаются от нас, обосновав наличие у них полов. Тычинки он отнес к мужским половым органам, содержащуюся в них пыльцу — к оплодотворяющему началу, а пестики — к женским половым органам. Но процесса оплодотворения по присущей ему скромности не объяснил.

Читайте также: Особенности растительного секса

11 сентября 1942 года погибла Елена Колесова, командир диверсионной группы партизанского отряда специального назначения, Герой Советского Союза (1944). Ее группа за четыре с небольшим месяца уничтожила мост, 4 вражеских эшелона, 3 автомашины, разгромила 6 гарнизонов противника. Погибла в бою за деревню Выдрица Крупского района Минской области. Звание Героя было присвоено посмертно.

Читайте также: Лики войны: Диверсант Лёля, или Алешка-атаман

11 сентября 1971 года умер Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС в 1953-64, с именем которого связано разоблачение культа личности СТАЛИНА. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда.

Читайте также:

Как Хрущев в Заполярье напоролся на кактусы

Как Хрущев проиграл заплыв председателю Мао

Как Хрущев подарил Крым Украине

40 лет назад Хрущев сходил на выставку

Что оторвал Джон Кеннеди Никите Хрущеву?

11 сентября 1973 года погиб Сальвадор Альенде (Salvador Allende), президент Чили (1970-73). Погиб с оружием в руках. Его убийц на родине пытаются судить, а у нас ныне представляют в качестве реформаторов-спасителей.

Читайте также:

В деле Альенде нашли "мальчиков в штанишках"

"Я уверен, моя гибель не будет напрасной!"

Кто убил президента Альенде?

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ САЛЬВАДОРА АЛЬЕНДЕ

ТИМОТИ БЭНКРОФТ-ХИНЧИ: ЦРУ ПРИЧАСТНО К УБИЙСТВАМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧИЛИ