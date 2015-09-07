8 сентября: Куликовская битва, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и блокада Ленинграда

8 сентября

День финансиста

Фото: Pravda.Ru День в истории 8 сентября

Международный день грамотности

Международный день солидарности журналистов

День солидарности городов всемирного наследия

Православный календарь

День памяти мучеников Адриана и Наталии (311 год).

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.

Народный календарь

Наталья Овсяница. День Адриана и Натальи. Пожинки. Обжинки.

Заканчивается уборка овса. "Адреан с Натальей овсы закашивают". Если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. На Наталью и Адриана варят овсяный кисель и пекут блины.

Именинники: Адриан и Наталия.

События

8 сентября 1380 года победа великого князя Владимирского и князя Московского Дмитрия Ивановича на Куликовом поле над ратью хана Мамая положила начало освобождению Руси от монголо-татарского ига и принесла князю прозвище Донской.

8 сентября 1914 года около городка Жолква в Галиции (ныне Львовская область Украины) погиб, совершив первый в истории таран вражеского самолета, штабс-капитан Петр Нестеров.

8 сентября 1941 года — начало 900-дневной блокады Ленинграда. В результате бомбардировок с воздуха вспыхнул пожар на Бадаевских складах, в которых хранились продовольственные запасы города.

8 сентября 1951 года в Сан-Франциско представителями 48 стран подписан мирный договор с Японией. СССР участия в конференции не принимал, и до сих пор между Россией (как правопреемницы Советского Союза) и Японией подобного договора не существует.

8 сентября 1967 года — авария на первой советской атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол". В результате пожара погибли 39 человек, а мир стоял на грани ядерной катастрофы.

8 сентября 1979 года в Госкино одобрен выход фильма Глеба Панфилова "Тема" с Михаилом Ульяновым и Инной Чуриковой в главных ролях. Картина была проанонсирована в журнале "Советский экран", но в прокате так и не появилась. По указанию партийного руководства она легла "на полку" и вышла на экраны только в 1986 году.

Дни рождения

8 сентября 685 года родился Сюань-Цзун (Ли Лунцзи), китайский император из династии Тан (712-756). При нем империя достигла своего расцвета и наивысшего могущества, но к концу правления военные неудачи и крестьянские волнения вынудили императора бежать из столицы и отречься от престола в пользу сына.

8 сентября 1812 года родилась Наталья Пушкина (урожд. Гончарова, во втором замужестве Ланская), жена поэта Александра Пушкина.

8 сентября 1867 года родился Александр Парвус (Израиль Гельфанд), купец революции.

8 сентября 1919 года родилась Людмила Целиковская, актриса ("Сердца четырех", "Воздушный извозчик", "Иван Грозный").

8 сентября 1923 года родился Иван Земнухов, один из руководителей подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне, Герой Советского Союза.

8 сентября 1923 года родилась Зоя Космодемьянская, первая из женщин, которой в Великую Отечественную войну было присвоено звание Героя Советского Союза (16.2.1942, посмертно).

8 сентября 1924 года родилась Любовь Шевцова, член подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне, Герой Советского Союза.

Скорбные даты

8 сентября 1709 года умер Иван Мазепа, гетман Украины (1687-1709).

8 сентября 1914 года погиб Петр Нестеров, летчик, штабс-капитан, первым исполнивший фигуру высшего пилотажа "мертвая петля" и первым в бою таранивший самолет противника.

8 сентября 1943 года скончался Яков Джугашвили, старший сын И. В. Сталина. Погиб в фашистском концлагере. Недавние исследования сохранившихся лагерных документов показали, что все они были сфабрикованы немецкой стороной.

8 сентября 1943 года умер Юлиус Фучик, чешский писатель-антифашист.

8 сентября 1949 года скончался Рихард Штраус (Richard Strauss), немецкий композитор и дирижер.

8 сентября 1996 года умер Семен Аранович, кинорежиссер ("Торпедоносцы"). Начинал как кинодокументалист и не оставлял этого жанра до конца жизни.

8 сентября 1998 года скончался Валерий Фрид, киносценарист ("Служили два товарища", "Тень", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж"). Постоянным соавтором Фрида был Юлий Дунский, а также режиссер Митта при работе над его фильмами.

8 сентября 2012 года умер Александр Белявский, киноактер ("Иду на грозу", "Июльский дождь", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Место встречи изменить нельзя").

