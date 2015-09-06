Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Тимошкина

7 сентября: Бородинское сражение, Гусарская баллада и гибель Локомотива

7:16
Общество » День в истории » Сентябрь

Православный календарь

День памяти апостола Тита, епископа Критского, чудотворца. Перенесение мощей святого апостола Варфоломея (IV век).

День в истории 7 сентября
Фото: Pravda.Ru
День в истории 7 сентября

Народная традиция

Тит Листопадник. Варфоломеев день. День Баутромея-житосея и Тита грибного.

"Святой Тит последний гриб растит". Большой урожай грибов в течение лета предвещает продолжительную зиму. "Грибы грибами, а молотьба за плечами". Молотьба. "Тит пошел молотить".

Сбор последних летних грибов (3-й урожай). В садах обильно поливают садовую землянику.

Именинники: Варфоломей и Тит.

События

7 сентября 1812 года — Бородинское сражение. День воинской славы России.

Читайте также:

Как Багратион победил на любовном фронте Наполеона

Война 1812-го года — борьба мистификаций

1812 год: образцово-показательное сражение

1812 год: реальная война на Украине

1812 год: недооцененный полководец

Мельница мифов: летучие гусары и их командир

1812 год: первый герой русской армии

1812 год: Отечество спас бой под Клястицами

1812 год: как и кем был спасен Петербург?

1812 год: несправедливо забытый герой

7 сентября 1911 года поэт Гийом Аполлинер помещен в тюрьму в связи с подозрением в похищении из Лувра "Моны Лизы". Пять дней спустя его невиновность была доказана.

Читайте также:

Кража "Джоконды" как месть Наполеону

Мона Лиза улыбалась даже вору

7 сентября 1929 года руководством советской разведки принято решение об установлении связи с Вилли Леманом, начальником канцелярии контрразведывательного отдела берлинской полиции, который сам предложил свои услуги. В Центре ему дали номер А/201 и назвали Брайтенбахом, плодотворное сотрудничество длилось десять лет. Отдел Лемана вошел в гестапо, он был принят в СС и стал работать под непосредственным началом Вальтера Шелленберга. Через его руки проходили все документы, ложившиеся на стол начальника гестапо Гейдриха.

Связь с Леманом прервалась в конце 1938 года, когда умер поддерживавший ее сотрудник советской резидентуры. Летом 40-го года Леман сумеет восстановить контакт. Последняя встреча с ним состоялась 19 июня 1941 года, на которой Леман сообщил о предстоящем нападении Германии на СССР. О дальнейшей его судьбе долгое время ничего не знали. Он был арестован и казнен в декабре 1942 года после провала посланного для связи с ним агента.

Одного из лучших агентов советской разведки иногда называют прототипом Штирлица.

Читайте также:

Сорок лет как Семнадцать мгновений…

Гестапо: история нацизма в лицах

Загадочный Адъютант Его Превосходительства

"Из списков героев вычеркнуть…"

Советская "Мата-Хари"

7 сентября 1943 года — свадьба Риты Хейуорт и Орсона Уэллеса.

Читайте также: Рита Хейворт: богиня Голливуда и символ Америки

7 сентября 1962 года режиссер Сергей Бондарчук приступил к съемкам фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого.

Читайте также:

Несбывшаяся мечта Сергея Бондарчука

Сергея Бондарчука "ославили" свои же

Шедеврам Бондарчука угрожает гибель?

7 сентября 1962 года Лариса Голубкина, Юрий Яковлев и Игорь Ильинский появились на экранах страны в музыкальной комедии "Гусарская баллада", которую Эльдар Рязанов поставил по пьесе Александра Гладкова "Давным-давно".

Читайте также:

Юрий Яковлев: и царь, и поручик, и пацак

Юрий Яковлев: "Самое трудное — при всех обстоятельствах оставаться самим собой"

Время, когда уходят легенды

Ирония судьбы Эльдара Рязанова

7 сентября 1977 года президент США Джимми Картер и военный руководитель Панамы Омар Торрихос подписали два соглашения, согласно которым Панамский канал в 2000 году будет передан Панаме.

Мы писали раньше: Панамская стройка осчастливит китайцев

7 сентября 2011 года в момент взлета разбился самолет Як-42 с ярославской хоккейной командой "Локомотив" на борту, направлявшейся из родного города в Минск на первый матч очередного сезона КХЛ. Погибли шесть членов экипажа самолета и 36 членов команды. Уцелевший при крушении хоккеист Александр Галимов скончался на 6-й день от ожогов, несовместимых с жизнью. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

Читайте также:

Скорбная хроника трагедий на взлете

Хроника авиакатастроф мирового спорта

Дни рождения

7 сентября 1533 года родилась Елизавета I (Elizabeth I), дочь Генриха VIII и Анны Болейн, королева Англии (1558-1603), последняя из династии Тюдоров.

Читайте также: Мельница мифов: Англии Тюдоров не было

7 сентября 1829 года родился Фридрих Август Кекуле (Friedrich August Kekule), немецкий химик.

Читайте также:

Удивительные открытия, сделанные во сне

Всем спать! Сны помогают совершать открытия, решать задачи и творить

7 сентября 1870 года родился Александр Куприн, писатель.

Читайте также: Александр Великий

7 сентября 1894 года родилась Гала Дали (Елена Дьяконова), русская жена французского поэта Поля Элюара, затем живописца Сальвадора Дали.

Читайте также:

Сальвадор Дали: Знаю, что я не в своем уме

Истории любви: Дали и его Торжество

Священные послания Сальвадора Дали

Сальвадор Дали. Порочная дыра греховодника

7 сентября 1911 года родился Тодор Живков, бывший болгарский лидер.

Читайте также: Тодор Живков — любимый диктатор болгар

7 сентября 1924 года родился Николай Красовский, математик и механик, академик (1968), Герой Социалистического Труда.

Читайте также: Чаепития в Академии: от школяра до президента

7 сентября 1969 года родился Кирилл Серебренников, режиссер театра и кино.

Мы писали раньше: Театр Гоголя: страсти с рукоприкладством

Скорбные даты

7 сентября 1956 года скончался Отто Шмидт, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии.

Читайте также: Отто Юльевич Шмидт: герой номер 35

7 сентября 1960 года умер Вильгельм Пик, первый президент ГДР.

Читайте также: Единственный президент ГДР Вильгельм Пик

7 сентября 1962 года скончалась Евдокия Виноградова, ткачиха, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности.

Читайте также: Дуся и Маруся — гонка за славой

7 сентября 2011 года умерла Надежда Троян, разведчица-подпольщица, Герой Советского Союза. Она — одна из участниц операции по уничтожению гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе.

Читайте также: Нациста Вильгельма Кубе уничтожило гестапо?

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы авиакатастрофа
Новости Все >
Крошечный чип берёт на себя роль роговицы: зрение возвращается без доноров
Заминка ломает стереотипы: привычный финал тренировки скрывает больше, чем кажется на первый взгляд
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Юный гений Ямаль прибыл в Софию: роскошь в каждой детали
Дочь Юлии Пересильд молчала в день рождения мамы — причина может растрогать вас до слёз
В этой версии пунша Титаник нет ничего опасного – смотря как его приготовить
Телевизор как новый: как правильно ухаживать за экраном
Ночной кошмар для владельца собаки: как справиться с вытьём питомца
Прорыв в медицине: биогибридные имплантаты возвращают способность двигаться
Второй Ту-214 в работе: чьи полёты он обеспечит
Сейчас читают
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Магматические океаны показывают возраст планет: космос открывает часы без стрелок
Наука и техника
Магматические океаны показывают возраст планет: космос открывает часы без стрелок
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Последние материалы
Юный гений Ямаль прибыл в Софию: роскошь в каждой детали
Дочь Юлии Пересильд молчала в день рождения мамы — причина может растрогать вас до слёз
В этой версии пунша Титаник нет ничего опасного – смотря как его приготовить
Телевизор как новый: как правильно ухаживать за экраном
Ночной кошмар для владельца собаки: как справиться с вытьём питомца
Прорыв в медицине: биогибридные имплантаты возвращают способность двигаться
Второй Ту-214 в работе: чьи полёты он обеспечит
Завораживающая осень в Европе: 5 волшебных деревень Венгрии, которые стоит посетить
Гонка за идеальной кожей вдохновляет и манит — но ошибки оставляют следы быстрее морщин
Опасность на столе: каждый стейк может стоить слишком дорого — тревожный сигнал для мясоедов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.