7 сентября: Бородинское сражение, Гусарская баллада и гибель Локомотива

День памяти апостола Тита, епископа Критского, чудотворца. Перенесение мощей святого апостола Варфоломея (IV век).
Тит Листопадник. Варфоломеев день. День Баутромея-житосея и Тита грибного.
"Святой Тит последний гриб растит". Большой урожай грибов в течение лета предвещает продолжительную зиму. "Грибы грибами, а молотьба за плечами". Молотьба. "Тит пошел молотить".
Сбор последних летних грибов (3-й урожай). В садах обильно поливают садовую землянику.
Именинники: Варфоломей и Тит.
7 сентября 1812 года — Бородинское сражение. День воинской славы России.
7 сентября 1911 года поэт Гийом Аполлинер помещен в тюрьму в связи с подозрением в похищении из Лувра "Моны Лизы". Пять дней спустя его невиновность была доказана.
7 сентября 1929 года руководством советской разведки принято решение об установлении связи с Вилли Леманом, начальником канцелярии контрразведывательного отдела берлинской полиции, который сам предложил свои услуги. В Центре ему дали номер А/201 и назвали Брайтенбахом, плодотворное сотрудничество длилось десять лет. Отдел Лемана вошел в гестапо, он был принят в СС и стал работать под непосредственным началом Вальтера Шелленберга. Через его руки проходили все документы, ложившиеся на стол начальника гестапо Гейдриха.
Связь с Леманом прервалась в конце 1938 года, когда умер поддерживавший ее сотрудник советской резидентуры. Летом 40-го года Леман сумеет восстановить контакт. Последняя встреча с ним состоялась 19 июня 1941 года, на которой Леман сообщил о предстоящем нападении Германии на СССР. О дальнейшей его судьбе долгое время ничего не знали. Он был арестован и казнен в декабре 1942 года после провала посланного для связи с ним агента.
Одного из лучших агентов советской разведки иногда называют прототипом Штирлица.
7 сентября 1943 года — свадьба Риты Хейуорт и Орсона Уэллеса.
7 сентября 1962 года режиссер Сергей Бондарчук приступил к съемкам фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого.
7 сентября 1962 года Лариса Голубкина, Юрий Яковлев и Игорь Ильинский появились на экранах страны в музыкальной комедии "Гусарская баллада", которую Эльдар Рязанов поставил по пьесе Александра Гладкова "Давным-давно".
7 сентября 1977 года президент США Джимми Картер и военный руководитель Панамы Омар Торрихос подписали два соглашения, согласно которым Панамский канал в 2000 году будет передан Панаме.
7 сентября 2011 года в момент взлета разбился самолет Як-42 с ярославской хоккейной командой "Локомотив" на борту, направлявшейся из родного города в Минск на первый матч очередного сезона КХЛ. Погибли шесть членов экипажа самолета и 36 членов команды. Уцелевший при крушении хоккеист Александр Галимов скончался на 6-й день от ожогов, несовместимых с жизнью. Выжил только бортинженер Александр Сизов.
Дни рождения
7 сентября 1533 года родилась Елизавета I (Elizabeth I), дочь Генриха VIII и Анны Болейн, королева Англии (1558-1603), последняя из династии Тюдоров.
7 сентября 1829 года родился Фридрих Август Кекуле (Friedrich August Kekule), немецкий химик.
7 сентября 1870 года родился Александр Куприн, писатель.
7 сентября 1894 года родилась Гала Дали (Елена Дьяконова), русская жена французского поэта Поля Элюара, затем живописца Сальвадора Дали.
7 сентября 1911 года родился Тодор Живков, бывший болгарский лидер.
7 сентября 1924 года родился Николай Красовский, математик и механик, академик (1968), Герой Социалистического Труда.
7 сентября 1969 года родился Кирилл Серебренников, режиссер театра и кино.
7 сентября 1956 года скончался Отто Шмидт, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии.
7 сентября 1960 года умер Вильгельм Пик, первый президент ГДР.
7 сентября 1962 года скончалась Евдокия Виноградова, ткачиха, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности.
7 сентября 2011 года умерла Надежда Троян, разведчица-подпольщица, Герой Советского Союза. Она — одна из участниц операции по уничтожению гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе.
