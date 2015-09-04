5 сентября: благотворительность, граф Полусахалинский и война с Болгарией

5 сентября

Международный день благотворительности

Фото: Pravda.Ru День в истории 5 сентября

Православный календарь

День мученика Луппа. Верный слуга святого Дмитрия Солунского.

Народная традиция

Лупп-Брусничник. Лупп-первый заморозок. Замечали в народе, что если поспела брусника, то и овес созрел. Говорят, что на этот день льны лупятся. "Лупа льны лупит". "Лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя летит".

Наступают более жестокие заморозки. Первые Лупповские ранние морозы. "На Лупа мороз льны сушит" (Осенние морозы называют "лупповские"). Лупповские заморозки вредны для овса и льна. "На Лупа мороз лупит овес". "Не соберешь овес — наглотаешься слез".

Если "на Луппу журавли на юг потянули, то зима наступит ранняя". Если они полетят низко — зима будет теплая; полетят высоко — холодная; если летят низко, быстро, молчком — жди скорого ненастья.

Поспела брусника, клюква. Сбор яблок сортов: Бельфлер-Китайка, Коричное Новое, Жиголевская, Слава Мичурина и др. Ветки смородины, пораженные щитовкой, нужно промазать чистым керосином".

События

5 сентября 1905 года в Портсмуте (США) подписан мирный договор между Россией и Японией. По договору царская Россия уступала Японии: 1) аренду Порт-Артура, Дальнего и прилегающих территорий; 2) Южно-Маньчжурскую железную дорогу от Порт-Артура до Чаньчуня; 3) южную часть Сахалина с прилегающими островами. За Японией признавалось преобладающее влияние в Корее. Посредником в переговорах выступал президент США Теодор Рузвельт, которому в следующем году была присуждена Нобелевская премия мира. Русской делегацией руководил С. Ю. Витте, который сделал все возможное, чтобы условия договора были не столь унизительны для России. Однако все равно его прозвали потом "графом Полусахалинским".

5 сентября 1914 года в Лондоне Великобритания, Россия и Франция подписали соглашение, согласно которому обязывались не заключать сепаратного мира с Германией и Австро-Венгрией.

5 сентября 1915 года после летних военных неудач император Николай II отстранил с должности Верховного главнокомандующего своего дядю великого князя Николая Николаевича и сам занял этот пост.

5 сентября 1944 года советское правительство объявило войну Болгарии. Никакого сопротивления вводу советских войск оказано не было, и ни одного советского солдата не погибло в боевых действиях на территории Болгарии.

5 сентября 1970 года президентом Чили избран представитель левых сил Сальвадор Альенде.

5 сентября 1972 года — трагедия, потрясшая олимпийский Мюнхен. Рано утром палестинские террористы из организации "Черный сентябрь" проникли на территорию Олимпийской деревни и захватили в заложники членов израильской команды.

5 сентября 1977 года на экраны вышел фильм Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино".

5 сентября 1978 года по предложению президента США Джимми Картера в Кемп-Дэвиде начались переговоры между Египтом и Израилем. Спустя 12 дней президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин согласовали текст мирного договора между двумя странами. Договор будет подписан в марте следующего года. Им предусматривались вывод в течение трех лет израильских войск с Синайского полуострова, установление дипломатических отношений и определение режима плавания по Суэцкому каналу. Судьба оккупированных Израилем западного берега реки Иордан и сектора Газа должна была стать темой будущих переговоров с участием Иордании и Организации освобождения Палестины. В арабском мире кемп-дэвидские соглашения были встречены резко отрицательно.

5 сентября 1983 года в прокат вышел фильм Александра Митты "Сказка странствий" с Андреем Мироновым и Татьяной Аксютой в главных ролях.

5 сентября 1991 года в Майами открылся суд над бывшим президентом Панамы генералом Норьегой.

5 сентября 1995 года Франция возобновила ядерные испытания на атолле Муруроа, что вызвало массовые протесты во всем мире.

5 сентября 1997 года в Москве открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

5 сентября 2000 года на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Кристофера Нолана "Помни" с Гаем Пирсом, Джо Пантолиано и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях.

Дни рождения

5 сентября 1638 года родился Людовик XIV (Louis XIV), "король-солнце".

5 сентября 1847 года родился Джесси Джеймс (Jesse James), знаменитый грабитель с американского Запада (на пару с братом).

5 сентября 1918 года родился Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка, первое животное-кинозвезда.

5 сентября 1944 года родился Владимир Куроедов, адмирал флота, Главком ВМФ России (1997-2005).

5 сентября 1946 года родился Фредди Меркьюри (Фредерик Балсара) (Freddie Mercury), английский рок-музыкант, лидер группы Queen.

Скорбные события

5 сентября 1919 года погиб Василий Чапаев, герой гражданской войны и анекдотов.

5 сентября 1993 года умер Юлиан Семенов, писатель, крестный отец Исаева-Штирлица, основатель газеты "Совершенно секретно".

5 сентября 1997 года скончалась Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу) (Teresa/ Agnes Gonxha Bojaxhiu), лауреат Нобелевской премии мира 1979 года.

