4 сентября: кто открыл Америку, трудный путь Финляндии и взрыв в Буйнакске

9:00 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Сентябрь

4 сентября

День специалиста по ядерному обеспечению

Фото: Pravda.Ru День в истории 4 сентября

Православный календарь

День памяти мученика Агафоника (311).

Народная традиция

Агафоник. День Агафона Огуменника.

День связан с поверием в леших, считали, что леший "потешается" со снопами. Поэтому гумна стерегут от лешего: одевались в тулуп наизнанку и с кочергой. "На Агафона Леший из лесу в поле выходит раскидывать снопы по гумнам".

Однако считается, что леший не только проказит, пугает, водит людей по лесу, он нередко помогает человеку, особенно если тот его чем-то уважил.

Именинники: Агафоник, Анфиса, Афанасий и Севериан.

События

4 сентября 1504 года в письме, адресованном, видимо, знатному флорентинцу Пьеро Содерини, Америго Веспуччи, описал четыре плавания, в которых он участвовал с 1497-го по 1504 год: первые два на испанской службе, третье и четвертое — на португальской. О своей должности в первой экспедиции он писал, что был приглашен королем Фердинандом "помогать", во второй — обошел вопрос молчанием, в двух остальных — "что был под начальством капитанов". Это и еще одно письмо, адресованное банкиру Лоренцо Пьеро Медичи и упоминающее лишь о двух плаваниях, и составили мировую славу Веспуччи как первооткрывателю во время плаваний к берегам Нового Света. Ни одно из писем не дошло до нашего времени. Они были опубликованы тогда же в нескольких странах, но почти не содержали навигационных и географических сведений, зато живо и увлекательно описывали природу открытых стран и быт населявших их индейцев. Некоторые серьезные исследователи полагают, что эти письма были лишь талантливым изложением ставших известными флорентинцу фактов, а его личные заслуги весьма сомнительны.

Читайте также: Мельница мифов: кто придумал Америку?

4 сентября 1797 года (или 18 фрюктидора по республиканскому календарю Великой французской революции) во Франции произошел государственный переворот, организованный группой членов Директории и республикански настроенных генералов, среди которых был и Наполеон Бонапарт. Режим Директории будет свергнут в результате следующего государственного переворота 18 брюмера 1799 года, во главе которого Наполеон будет уже единолично.

Читайте также:

Как Багратион победил на любовном фронте Наполеона

Истории любви: Наполеон и Жозефина

4 сентября 1913 года самым великим географическим открытием XX века стало обнаружение экспедицией под руководством Бориса Вилькицкого Северной Земли в Северном Ледовитом океане.

Читайте также: Северный морской путь: c Россией навсегда

4 сентября 1940 года в Румынии установлена фашистская диктатура Йона Антонеску.

Читайте также: Кишинев обзавелся "позорной" улицей?

4 сентября 1943 года впервые после Октябрьской революции иерархи православной церкви были приглашены на встречу с советским руководством. Аудиенции у И. В. Сталина были удостоены митрополиты Киевский, Ленинградский и Московский. Этому в немалой степени способствовала патриотическая деятельность русской церкви во время войны, возглавляемая Сергием, митрополитом Московским, патриаршим местоблюстителем. Собранные верующими средства в Фонд обороны, созданные на них танковые части и госпитали, как видно, стали лучшим аргументом в пользу того, что религия не только опиум для народа. Результатом встречи стало разрешение на открытие ряда семинарий и проведение выборов патриарха всея Руси.

Читайте также:

Гонения на Церковь: записки осужденной

В стране победившего православия…

Тайные богослужения: свой своему не брат

Москву отмолили тайные святые

Святые покровители Москвы

4 сентября 1944 года Финляндия заявила о разрыве отношений с Германией. Через полмесяца финское правительство подпишет перемирие с Англией и СССР.

Читайте также: Финляндия: трудный путь к независимости

4 сентября 1945 года в связи с окончанием мировой войны упразднен Государственный Комитет обороны СССР и прекращено чрезвычайное положение в стране.

Читайте также: Сколько стоила война? Сейчас она дешевле

4 сентября 1948 года королева Нидерландов Вильгельмина отреклась от престола в пользу своей дочери Юлианы.

Читайте также: Отречение Беатрикс закрывает "эпоху королев"

4 сентября 1976 года — первое появление в эфире передачи "В гостях у сказки" с ведущей Валентиной Леонтьевой.

Мы писали раньше:

Сегодня легенде советского телевидения Валентине Леонтьевой исполнилось бы 85 лет

Став родной для всех детей, она потеряла сына

4 сентября 1987 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства художественному руководителю, солистке Государственного республиканского русского народного ансамбля "Россия" Людмиле Зыкиной присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Читайте также: Талант и бриллианты Людмилы Зыкиной

4 сентября 1991 года Свердловск вновь стал Екатеринбургом.

Читайте новости Екатеринбурга

4 сентября 1999 года в дагестанском городе Буйнакск взорван многоэтажный жилой дом. В результате теракта погибли 62 человека, более 100 получили ранения. Задержанные подозреваемые в организации взрыва показали, что эта акция была осуществлена по приказу полевого командира Хаттаба.

Читайте также:

Уроки недавнего прошлого: Как США поощряли сепаратистов в России

День общенациональной скорби

Всегда ли готовы?…

Дни рождения

4 сентября 1768 года родился Франсуа Рене де Шатобриан (Francois Rene de Chateauabriand), французский писатель и политик.

Читайте также: Истории любви: ангел Жюли и Шатобриан

4 сентября 1874 года родился Александр Вишневский, хирург, создатель научной школы. Предложил метод новокаиновой блокады, придумал антисептическое средство — мазь Вишневского, применяющуюся для лечения ран, трофических язв, пролежней.

Читайте также: Мазь Вишневского: Даже ее запах — убивает любую заразу!

4 сентября 1877 года родился Карлис Улманис (Karlis Ulmanis), президент Латвии, ставший диктатором.

Читайте также: Тень сепаратизма нависла над Латвией

4 сентября 1909 года родился Валентин Плучек, режиссер, народный артист СССР, более 40 лет возглавлявший Московский театр сатиры, ученик Всеволода Мейерхольда, двоюродный брат английского режиссера Питера Брука.

Мы писали раньше: УМЕР ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК

4 сентября 1929 года родилась Нина Ургант, актриса театра и кино ("Белорусский вокзал").

Читайте также: Актерские байки или "Эх!" — отдает цыганщиной!

4 сентября 1931 года родился Александр Спирин, биохимик, академик (1970), лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РФ.

Читайте также:

Александр Спирин: Монстры выходят из пробирок

От Демидовской премии до Нобелевской — один шаг

4 сентября 1934 года родился Эдуард Хиль, эстрадный певец.

Читайте также: Мистер Трололо, птичка на проводе и другие

4 сентября 1976 года родился Алексей Герман, кинорежиссер.

Читайте также: "Трудно быть богом" — две экранизации знаменитой повести

Скорбные даты

4 сентября 1989 года умер Жорж Жозеф Кристиан Сименон (Georges Simenon), французский писатель, мэтр детективного жанра.

Мы писали раньше: Жорж Сименон. Неудачное бегство от комиссара Мегрэ

4 сентября 1997 года скончался Ханс Юрген Айзенк (Hans Jurgen Eysenck), немецко-английский психолог, автор знаменитого теста IQ.

Читайте также: Загадка Айзенка: интеллект или смекалка

4 сентября 1998 года погиб Игорь Сорин, бывший участник группы "Иванушки International". До прихода в коллектив работал на телевидении в составе бригады передачи "Сам себе режиссер".

Мы писали раньше: Игорь Сорин: Приглашение к жизни