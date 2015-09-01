2 сентября: марафон, Одесса и большая дубинка

2 сентября

День патрульно-постовой службы полиции

Фото: Pravda.Ru День в истории 2 сентября

День российской гвардии

Православный календарь

День пророка Самуила.

"ПРОРОК САМУИЛ, пятнадцатый и последний судья Израильский, жил за 1146 лет до Рождества Христова. Родился он, испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и получил имя Самуил, что значит "испрошенный"), и еще до рождения был посвящен Богу".

Народная традиция

Самуил. Самойлин день. Пророк Самуил считается в народе покровителем и заступником перед Господом. "Самойло пророк сам Бога о мужике молит".

Собираются в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. В садах обрезают красную и белую смородину.

События

2 сентября 490 года до нашей эры древнегреческий воин Фитипид пробежал от местечка Марафон в Афины с вестью о победе греков над персами. Вбежав на главную площадь Афин, посланец смог только произнести: "Ликуйте! Мы победили" — и замертво рухнул на землю.

2 сентября 1752 года Великобритания и ее колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день наступило не третье, а 14 сентября по григорианскому календарю.

2 сентября 1794 года основана Одесса.

2 сентября 1831 года вышла первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Н. В. Гоголя, принесшая славу 22-летнему писателю. В письме А. С. Пушкину он делился своими впечатлениями в этот день: "Любопытнее всего было мое свидание с типографией: только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило; я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что "штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву". Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни".

2 сентября 1836 года Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный".

2 сентября 1901 года во время ярмарки в штате Миннесота вице-президент США Теодор Рузвельт дал совет, процитировав африканскую пословицу: "Вы добьетесь всего, если будете говорить спокойно и держать в руках большую дубинку". Вскоре он станет самым молодым президентом в истории США и станет претворять в жизнь политику "большой дубинки".

2 сентября 1945 года провозглашена Демократическая Республика Вьетнам.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Тем самым была завершена Вторая мировая война, в которой Япония была главным союзником фашистской Германии в Тихоокеанском регионе.

2 сентября 1965 года на совместном заседании президиума АН СССР, коллегии министерства сельского хозяйства и президиума ВАСХНИЛ под председательством президента АН СССР Мстислава Келдыша нанесен сокрушительный удар по Т. Лысенко и его приспешникам.

2 сентября 1969 года на телеканале NBC завершился показ сериала Star Trek, начавшийся тремя годами ранее.

2 сентября 1978 года — свадьба Эмилио и Глории Эстефан.

2 сентября 1991 года США признали независимость балтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии.

2 сентября 1993 года США и Россия пришли к соглашению о совместном создании орбитальной космической станции.

2 сентября 2001 года В Москве, в сквере на Болотной площади, была открыта скульптурная композиция Михаила Шемякина "Дети — жертвы пороков взрослых". Двух играющих в жмурки детей с завязанными глазами окружают трехметровые аллегорические монстры — жутковатые человеческие фигуры с головами зверей и рыб. Как пояснил скульптор, именно так, по исторически сложившейся традиции, и принято изображать пороки.

Дни рождения

2 сентября 1887 года родился Роберт Гамильтон Брюс Локкарт, английский дипломат-разведчик.

2 сентября 1908 года родился Валентин Глушко, космический академик, создатель ракетных двигателей. С 1974 года генеральный конструктор НПО "Энергия", создатель многоразового ракетно-космического комплекса "Энергия" — "Буран".

2 сентября 1925 года родился Юрий Смирнов, гвардии младший сержант, Герой Советского Союза. Участник ночного танкового десанта был тяжело ранен во время прорыва вражеской обороны и попал в плен. Сутки фашисты его пытали, исколов все тело штыками. Не добившись ни слова, распяли на на стене блиндажа.

2 сентября 1930 года родился Борис Мясоедов, химик, академик РАН (1994).

2 сентября 1935 года родился Валентин Гафт, актер театра и кино. Вот такое совпадение, что в один день родились исполнители ролей главных героев фильма Эльдара РЯЗАНОВА "О бедном гусаре замолвите слово" и композитор, написавший к фильму музыку, - Леонов, Гафт и Петров.

2 сентября 1944 года родился Александр Филиппенко, актер театра и кино, народный артист России, лауреат Государственной премии, выпускник Физтеха 1967 года.

2 сентября 1953 года родилась Елена Проклова, актриса театра и кино ("Звонят, откройте дверь", "Единственная", "Мимино").

2 сентября 1964 года родился Киану Ривз, американский киноактер ("Дракула", "Скорость", "Джонни Мнемоник", "Адвокат дьявола").

2 сентября 1979 года родился Александр Поветкин, боксер, олимпийский чемпион 2004 года в тяжелом весе (свыше 91 кг), успешно начавший и профессиональную карьеру.

Скорбные даты

2 сентября 1937 года умер Пьер де Кубертен, барон, французский педагог — родоначальник современных Олимпийских игр.

2 сентября 1973 года скончался Ширали Мислимов, азербайджанский чабан-долгожитель. В 60-е годы прошлого века о нем много писали, брали интервью, но официально рекордсменом по числу прожитых лет так и не признали из-за отсутствия документов, доказывающих данный факт.

2 сентября 1973 года умер Джон Рональд Руэл Толкиен, английский писатель — "властелин колец".

2 сентября 1984 года скончался Сергей Мартинсон, актер театра и кино, народный артист РСФСР (1964).

