Елена Тимошкина

30 августа: начало Северной войны, наводнение в Петербурге и покушение на Ленина

5:36
Общество » День в истории » Август

Православный календарь

День памяти мученика Мирона пресвитера (250).

День в истории 30 августа
Фото: Pravda.Ru
День в истории 30 августа

Народные традиции

Мирон.

Начало листопада (первой уронила лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т. д.).

Вырезать отплодоносившие побеги малины. Подкормить калием.

Именинники: Иулиания, Куприан, Павел, Филипп и Ульяна.

События

В 1579 году, во время Ливонской войны, польско-литовские войска под водительством короля Стефана Батория взяли Полоцк.

29 авгсута 1700 года - начало Северной войны, длившегося 21 год военного противостояния России и Швеции.

30 августа 1703 года произошло первое в истории Петербурга наводнение. Вода поднялась на два с половиной метра, затопила расположение войск и смыла заготовленные лес и стройматериалы, причинив немалые убытки.

30 августа 1873 года во время дрейфа затертого льдами судна "Тегетгоф" австрийская полярная экспедиция во главе с Карлом Вайпрехтом и Юлиусом Пайером наткнулась на большой архипелаг, не обозначенный на картах. Они дали ему название Земля Франца Иосифа в честь австрийского императора. Их открытие стало делом случая, но еще за десять лет до этого события князь Петр Александрович Кропоткин предсказал существование массива суши между Шпицбергеном и Новой Землей, который удерживает полярные льды.

Читайте также: Арктика - русская. Крест - свидетель

30 августа 1903 года состоялось венчание Александра Блока и Любови Менделеевой в церкви села Тараканова.

Читайте также: Мучительный треугольник Александра Блока

30 августа 1918 года состоялось покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина на московском заводе Михельсона.

Читайте также: Фанни Каплан: почему убийца Ленина осталась в России после ареста

30 августа 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан. Отмечается как День Республики Татарстан.

30 августа 1991 года Азербайджан провозгласил свою независимость.

30 августа 1993 года на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

Читайте также: Эйфелева башня - развязка мрачной драмы

30 августа 2008 года на кинофестивале в американском городе Теллурайд (шт. Колорадо) прошла премьера фильма Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб", завоевавшего в дальнейшем восемь "Оскаров".

Дни рождения

30 августа 1797 года родилась Мэри Шелли, английская писательница.

Читайте также: "Франкенштейн" создавался как научный роман

30 августа 1860 года родился Исаак Левитан, художник.

Читайте также: Великая любовь художника Левитана

30 августа 1902 года родился Георгий Прокофьев, воздухоплаватель, командир стратостата "СССР-1", на котором в сентябре 1933 года был совершен рекордный полет в стратосферу. 

Читайте также: Покоритель стратосферы Георгий Прокофьев

30 августа 1954 года родился Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.

30 августа 1972 года родилась Камерон Диас (Cameron Diaz), американская топ-модель и киноактриса. 

Читайте также: Кто может сравниться с Камерон Диас?

30 августа 1975 года родилась Марина Анисина, олимпийская чемпионка 2002 года в танцах на льду.

Читайте также: Никита Джигурда: Нас с Мариной оболгали

Скорбные даты

30 августа 30 г. до н. э. умерла Клеопатра, царица Египта.

Читайте также: Секреты красоты от царицы Клеопатры

30 августа 2011 года умерла Алла Баянова, певица, исполнительница русских песен и романсов.

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы наводнение владимир ленин санкт-петербург
