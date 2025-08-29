30 августа: начало Северной войны, наводнение в Петербурге и покушение на Ленина

День памяти мученика Мирона пресвитера (250).

Народные традиции

Мирон.

Начало листопада (первой уронила лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т. д.).

Вырезать отплодоносившие побеги малины. Подкормить калием.

Именинники: Иулиания, Куприан, Павел, Филипп и Ульяна.

События

В 1579 году, во время Ливонской войны, польско-литовские войска под водительством короля Стефана Батория взяли Полоцк.

29 авгсута 1700 года - начало Северной войны, длившегося 21 год военного противостояния России и Швеции.

30 августа 1703 года произошло первое в истории Петербурга наводнение. Вода поднялась на два с половиной метра, затопила расположение войск и смыла заготовленные лес и стройматериалы, причинив немалые убытки.

30 августа 1873 года во время дрейфа затертого льдами судна "Тегетгоф" австрийская полярная экспедиция во главе с Карлом Вайпрехтом и Юлиусом Пайером наткнулась на большой архипелаг, не обозначенный на картах. Они дали ему название Земля Франца Иосифа в честь австрийского императора. Их открытие стало делом случая, но еще за десять лет до этого события князь Петр Александрович Кропоткин предсказал существование массива суши между Шпицбергеном и Новой Землей, который удерживает полярные льды.

30 августа 1903 года состоялось венчание Александра Блока и Любови Менделеевой в церкви села Тараканова.

30 августа 1918 года состоялось покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина на московском заводе Михельсона.

30 августа 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан. Отмечается как День Республики Татарстан.

30 августа 1991 года Азербайджан провозгласил свою независимость.

30 августа 1993 года на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель.

30 августа 2008 года на кинофестивале в американском городе Теллурайд (шт. Колорадо) прошла премьера фильма Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб", завоевавшего в дальнейшем восемь "Оскаров".

Дни рождения

30 августа 1797 года родилась Мэри Шелли, английская писательница.

30 августа 1860 года родился Исаак Левитан, художник.

30 августа 1902 года родился Георгий Прокофьев, воздухоплаватель, командир стратостата "СССР-1", на котором в сентябре 1933 года был совершен рекордный полет в стратосферу.

30 августа 1954 года родился Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.

30 августа 1972 года родилась Камерон Диас (Cameron Diaz), американская топ-модель и киноактриса.

30 августа 1975 года родилась Марина Анисина, олимпийская чемпионка 2002 года в танцах на льду.

Скорбные даты

30 августа 30 г. до н. э. умерла Клеопатра, царица Египта.

30 августа 2011 года умерла Алла Баянова, певица, исполнительница русских песен и романсов.

