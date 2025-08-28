29 августа: Хлебный спас, первая индейская резервация и Георгий Жуков

Православный календарь

"Это — праздник СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО. Предание свидетельствует, что во все времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь, пораженный по всему телу проказой. До него дошел слух о великих чудесах, творимых Господом; не видя Спасителя, он уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя.

День в истории 29 августа

Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воды и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатался Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. Получив желанное исцеление, Авгарь написал на Нерукотворном Образе "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. В 944 году Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены в Константинополь. Этот праздник — перенесение Спаса — и празднуется 29 августа".

Народные традиции

Третий Спас. Хлебный Спас. Спас на полотне. Спас на холстах. Сполжинки. Ореховый (поспевают орехи).

"Первый Спас (14 августа) — на воде стоять, второй Спас (19 августа) — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продавать". "Третий Спас — хлеба припас". Пекут пироги из урожая нового хлеба. В этот день ходят к святым источникам.

Последний отлет ласточек. Считают, что ласточки отлетают в три Спаса. Журавль отлетает к третьему Спасу. Если он отлетит к этому сроку, "то на Покров (14 октября) жди мороз, если нет, то зима будет позже". У смородины обрывают листья, пораженные болезнью "ржавчина".

Именинники: Аким и Демид.

События

29 августа 1758 года в Нью-Джерси создана первая индейская резервация. Америка еще сама была колонией, но закабаление коренных жителей уже началось.

29 августа 1831 года английский ученый Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. У него ушло на это 10 лет упорной работы.

29 августа 1842 года Нанкинским договором между Великобританией и Китаем окончилась "опиумная" война, длившаяся с 1839 года. По договору, Китай уступил Великобритании Гонконг и открыл для ее судов пять портов, а также выплатил 23 миллиона долларов военных контрибуций.

29 августа 1862 года во время военного похода на Папскую область в сражении у Аспромонте (Калабрия) был ранен и арестован Джузеппе Гарибальди. От ампутации ноги Гарибальди спас русский хирург Пирогов, а волна протестов во всем мире с требованиями освобождения Гарибальди вынудила сардинские власти "амнистировать" его и выслать на остров Капрера.

29 августа 1870 года 15-летний Артюр Рембо бросил родительский дом и из Шарлевиля отправился в Париж. Но едва он сошел в столице с поезда, как его одиссея закончилась. У него не оказалось денег на билет до Парижа, контролеры задержали его, а комиссар полиции отправил в камеру предварительного заключения тюрьмы на бульваре Мазас. Выручать беглеца из заточения пришлось его учителю Изамбару.

29 августа 1883 года только через двое с лишним суток рассеялся мрак после катастрофического извержения вулкана Кракатау в Индонезии — и жители близлежащих островов в радиусе 50-80 километров поверили, что жизнь продолжается и они не низвергнуты в ад.

29 августа 1885 года немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл, который был впервые продемонстрирован в ноябре.

29 августа 1898 года в Огайо основана компания "Гудийр" (The Goodyear Tire and Rubber Co) по производству автопокрышек и резиновых изделий.

29 августа 1910 года - аннексия Кореи Японией.

29 августа 1912 года в Москве открылась панорама Франца Рубо "Бородинская битва". Первоначально располагавшаяся на Чистых прудах, в 1962 году она была перенесена на Кутузовский проспект.

29 августа 1929 года дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.

29 августа 1930 года на базе аэромеханического факультета МВТУ создан новый вуз — Московский авиационный институт. В настоящее время в нем обучаются свыше 14 тысяч студентов.

29 августа 1939 года Георгий Жуков в первый раз удостоен звания Героя Советского Союза.

29 августа 1949 года Советский Союз провел первое испытание ядерного оружия. Мощность взорванного устройства была от 10 до 20 килотонн.

29 августа 1988 года в полет отправился космический корабль "Союз ТМ-6", в экипаж которого входили Владимир Ляхов, Валерий Поляков и афганский космонавт Абдул Ахад Мохманд.

29 августа 2005 года на американский город Новый Орлеан обрушился ураган Катрина. Он унес жизни 1836 человек и причинил ущерб, оцениваемый в 115 миллиардов долларов.

Дни рождения

29 августа 1632 года родился Джон Локк (John Locke), английский философ-просветитель.

29 августа 1927 года родился Володя Дубинин, пионер-герой. Он был членом партизанского отряда, воевавшего в каменоломнях вблизи Керчи. Как самый маленький, выискивал лазы и проходы, когда фашисты пытались замуровать отряд под землей. Погиб уже в освобожденном городе, помогая разминировать подходы к каменоломням. Посмертно был награжден орденом Красного Знамени.

27 августа 1936 года родился Джон Маккейн (John Sidney McCain III), сенатор от штата Аризона, кандидат в президенты США от республиканской партии на выборах 2008 года, осколок холодной войны.

29 августа 1958 года родился Майкл Джексон (Michael Jackson), американский певец, прозванный друзьями королем поп-музыки.

29 августа 1958 года родился Сергей Справцев, офицер-подводник, капитан 1-го ранга, Герой России (1999). Высокое звание получил за то, что 150 часов подряд скрытно следил в океане за американской стратегической подводной лодкой.

29 августа 1982 года родилась Марина Александрова, киноактриса ("Азазель", "Звезда эпохи"). Только-только снялась в первой заметной роли, как едва не стала Последней героиней.

Скорбные даты

29 августа 1868 года умер Х(К)ристиан Фридрих Шёнбейн, немецкий химик, открывший озон и давший ему имя (1840). В 1845 году он получил пироксилин (нитроцеллюлозу).

29 августа 1893 года умер Алексей Апухин, поэт. Многие его стихи были положены на музыку Петром Чайковским ("Забыть так скоро", "Ночи безумные" и др.).

