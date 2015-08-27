28 августа: Успение Девы Марии, самый громкий развод и последние дни МКС

Православный календарь

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Успение — это конец земной жизни Богородицы и переселение ее в жизнь небесную.

Фото: Pravda.Ru День в истории 28 августа

После вознесения Иисуса Христа на небо Пресвятая Богородица жила на земле 15 лет. Она жила в Иерусалиме у евангелиста Иоанна Богослова, которому Иисус завещал заботиться о своей матери и быть при ней вместо сына, а ей для него вместо матери. Мария проповедовала о Христе Спасителе. Часто посещала те места, где был ее сын во время земной жизни. Однажды ей явился архангел Гавриил и сказал, что она умрет через три дня. Так и случилось. Богородица как бы заснула на одре. Тело было погребено в Гефсиманской пещере. Но через три дня было обнаружено, что гроб пуст, а сама Божия Матерь вознеслась на небо.

Конец Успенского поста.

"Вечером в тот же день (исезновения тела из погребения), когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: "Радуйтесь! Я с вами — во все дни".

Народные традиции

Успение. Успенье. Успение Пресвятой Богородицы. Успенщина. Большая Пречистая. Первая Пречистая. Госпожин день. Госпожинки. Дожинки. Отжинки. Обжинки. Оспожинки. Жнивка. Сапожинки. Выжанки.

Божья Матерь считается народной заступницей. Название дня связывают с именем Богоматери, называемой Госпожою, и временем сельхозработ. Госпожинки, Госпожин день — один из главных земледельческих праздников. Сапожинки — обряд окончания жатвы. Название Выжанки отражает взаимопомощь при окончании жатвы, вознаграждением служит угощение.

Успенщина — великий осенний праздник. Конец Успенского поста. Кончают вспашку, дожинают хлеб. Начинают заготовки на зиму. "На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби".

День проводов лета и окончания уборки урожая. Варят пиво, пекут пироги, убивают барана, созывают гостей пировать и празднуют окончание жатвы.

До Петрова дня взорать (вспахать), до Ильина заборонить, до Спаса посеять.

Оканчивается уборка и посев озимого хлеба. Обряд окончания жатвы называется сапожинками. По старому общерусскому обычаю на поле оставляли небольшую горсть несрезанных колосьев, перевязывали их лентой — "завивали бороду" — и приговаривали: "Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай!" Делалось это, чтобы вернуть земле силу, потраченную на выращивание урожая. Перевязанные колосья свивали в венок, пригибали его к земле и слегка присыпали землей; под эти стебли клали хлеб с солью, низко кланялись и скрепляли сделанное словами: "Батюшка, Илья-борода! Уроди ржи, овса, ячменя и пшеницы!"

Последний сноп жали молча. Девушки жали сноп-молчанушку: если заговорит, то жених будет слепой (Костромская губ.). Последний сжатый сноп — "именинник", он пользуется особым почетом: его наряжают в сарафан или обвивают ситцевыми платками и с песнями несут на пир честной, называемый "складчинами" или "братчинами", так как устраивается он на собранные со всего мира деревенские деньги. Последний сноп ставят на тябло (полка для икон), под иконы. Затем делают пожинальницу (яичницу). Последний сноп овсяной жнивы на Покров скармливают скотине или дают курам, овцам, свиньям, коровам и лошадям — всем по горсточке (Костромская губ.). Во многих местах последний сноп сохраняется до Нового года.

Сельское товарищество проявляется в "выжанках", во взаимопомощи при окончании жатвы. Единственным вознаграждением лиц, явившихся на "выжанку", служит угощение. Заранее оповещается, что у такого-то тогда-то будет "выжанка". Женщины охотно идут на "выжанку", имея в виду несколько повеселиться в разгар полевых работ, обеспечить себе подобную же помощь. Работают с песнями и шутками, один другого подбодряя".

Если молодое Бабье лето "ведряное — жди ненастья на строе" (с 14 по 21 сентября).

Ласточки отлетают. С Успенья солнце засыпается. Озимь сей за три дня до Успенья и три после Успенья. До Успенья пахать — лишнюю копну нажать.

События

28 августа 1850 года в Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин". Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера, так как сам Вагнер был вынужден покинуть Германию после выдачи ордера на его арест из-за участия в Дрезденском восстании в мае 1849 года, которое было жестоко подавлено прусскими войсками.

28 августа 1904 года в американском городе Ньюпорт автоводитель впервые приговорен к тюремному заключению за превышение скорости.

28 августа 1933 года английская полиция впервые использовала радио для поимки преступника. По BBC были переданы приметы преступника, подозреваемого в убийстве.

28 августа 1937 года основана автомобильная компания "Тойота". Отцом-основателем стал Киичиро Тойода. Первые автомобили были выпущены годом раньше, но тогда автомобильное производство было лишь подразделением гигантской корпорации "Тойода" по производству ткацкого оборудования, хозяином которой был отец Киичиро Сакичи Тойода.

28 августа 1947 года в Линаресе во время корриды был смертельно ранен знаменитый тореадор Манолето. На следующий день он скончался.

28 августа 1963 года более 200 тысяч американцев — участников марша борцов за гражданские права — собрались в Вашингтоне у Мемориала Линкольну и выслушали Мартина Лютера Кинга, произнесшего знаменитую речь "У меня есть мечта" (о дне, когда он скажет: "Я свободен, свободен, наконец-то свободен"). Эти слова высечены на его надгробном камне.

28 августа 1963 года в прокат вышел первый фильм Владимира Мотыля "Дети Памира", снятый на киностудии "Таджикфильм".

28 августа 1964 года во время турне по США "Битлз" встретились с Бобом Диланом, который впервые предложил им попробовать марихуану.

28 августа 1986 года Тина Тернер удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде.

28 августа 1996 года состоялся развод принца Чарльза и принцессы Дианы.

28 августа 1998 года, накануне 30-летия режиссера Гая Ричи, в Великобритании в прокат вышел его дебютный фильм "Карты, деньги, два ствола". Успех картины привел к знакомству режисссера с певицей Мадонной и вывел на мировую орбиту другого дебютанта — актера Джейсона Стэтема.

28 августа 1999 года в ночь с 27 на 28 августа 1999 года последний экипаж покинул орбитальную станцию "Мир", законсервировав ее.

Дни рождения

28 августа 1749 года родился Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт.

28 августа 1925 года родился Аркадий Стругацкий, писатель.

28 августа 1939 года родился Владимир Ивашов, киноактер ("Герой нашего времени", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Через Гоби и Хинган"). Первой же и самой известной его работой стала роль Алеши Скворцова в знаменитом фильме Г. Чухрая "Баллада о солдате".

28 августа 1948 года родилась Наталья Гундарева, актриса театра и кино, народная артистка России.

28 августа 1969 года родился Даниил Спиваковский, актер театра и кино. Служит в Московском театре им. Маяковского, первая большая роль в кино — у Валерия Тодоровский в фильме "Мой сводный брат Франкенштейн", а следом — ряд работ в телесериалах.

Скорбные даты

28 августа 430 года скончался Аврелий Августин Блаженный, крупнейший христианский теолог своего времени.

28 августа 1645 года умерла Евдокия Стрешнева, царица, вторая жена царя Михаила Федоровича.

28 августа 1853 года скончался Федор (Фридрих Йосиф) Гааз, врач-филантроп и общественный деятель.

28 августа 1943 года умер Борис III, болгарский царь (1918-43). Во время Второй мировой войны Болгария примкнула к странам фашистской Оси, но царь сумел противостоять объявлению войны Советскому Союзу. Он скончался вскоре после бурного разговора с Гитлером. Подозревают, что причиной смерти мог быть не сердечный приступ, а убийство.

28 августа 1979 года скончался Константин (Кирилл) Симонов, писатель.

