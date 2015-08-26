27 августа: российское кино, Третьяковка и пакт Келлога-Бриана

27 августа

Всероссийский день кино

Фото: Pravda.Ru День в истории 27 августа

Православный календарь

День пророка Михея. Ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.

Народные традиции

Михей-Тиховей. Михей. Михеев день.

Тихий ветер в этот день — к ясной осени. Михей с бурей — к ненастному сентябрю. День ясный — к ведренной осени. Михеев день "с бабьим летом бурей-ветром перекликаются". "Михеев день Успенский пост кончает, осеннему Мясоеду навстречу идет, с бабьим летом бурей-ветром перекликается".

"Тихий ветер в сад — сухая осень в лес. Средний срок начала листопада".

Именинники: Аркадий, Маркел, Феодосий.

События

27 августа 1859 года полковник Эдвин Дрейк близ американского города Тайтасвилла (шт. Пенсильвания) пробурил первую нефтяную скважину глубиной 21 метр. С этой даты начинается отсчет современной нефтедобычи.

Читайте также:

Саудовская Аравия: нефть, кровь, страх…

Эпоха "легкой" нефти в России ушла

Нефтянка США рушится с грохотом и забастовками

Нефтяной сговор. Все концы ведут в Эр-Рияд

Сечину и 40 долларов за баррель хорошо. А России?

27 августа 1883 года в 10 часов утра взрыв вулкана Кракатау (Индонезия) взметнул вверх каменную породу на высоту 55 километров. Пепел выпал спустя 10 дней на расстоянии 5330 километров. Взрыв был услышан спустя четыре часа на острове Родригес (расстояние — 4776 километров). Мощность взрыва в 26 раз превышала самое мощное испытание советской водородной бомбы. Цунами, вызванном взрывом, было уничтожено 163 деревни, погибло 36 380 человек.

Читайте также:

Как вулкан репетировал "ядерную зиму"

Йеллоустонский вулкан-гигант не убьет и мухи

Извержение Кракатау вызвала комета?

Солнце пробуждает вулканы, Юпитер — усыпляет

Вулканологи — учёные-экстремалы

Вулканическая угроза миру пострашнее ядерной

Мы писали раньше: Вулкан-убийца Кракатау очнулся от векового сна

27 августа 1893 года — официальное открытие для всеобщего обозрения Третьяковской картинной галереи, которую Павел Михайлович Третьяков годом ранее передал в дар Москве.

Читайте также:

Третьяковы: собаки лают, а караван идет

Третьяковка — музей с русским размахом

Мировые шедевры в одном клике от нас

Мы писали раньше:

ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 145 ЛЕТ!

На кого работает руководство Третьяковки?

Странные идеи Третьяковской галереи

27 августа 1919 года Совнарком принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года эта дата отмечалась как День советского кино, ныне — как День российского кино.

Читайте также:

У глянца и актерства — неприятная изнанка

"Актеры в Голливуде — микробы в бегущей воде"

С кем вы и за кого, работники культуры?!

Сергей Гинзбург: есть продюсер, есть киновор

"Жизнь продюсера всегда висит на волоске"

В минкульте круглый год первое апреля?

27 августа 1928 года в Париже представителями 15 государств подписан пакт Келлога — Бриана об отказе от войны как орудия национальной политики и решения всех спорных вопросов между государствами мирными средствами. Название пакт получил по именам его инициаторов — министра иностранных дел Франции Аристида Бриана и госсекретаря США Фрэнка Келлога. Прошло 11 лет, и мир оказался ввергнут во Вторую мировую войну.

Мы писали раньше: Хроника деградации Нобелевской премии мира

27 августа 1930 года известный американский литературный критик Генри Менкен в возрасте 50 лет женился на Саре Хаардт, с которой он познакомился в городке Таусон (Мэриленд), когда читал дамам лекцию "Как поймать мужа".

Читайте также: Самый известный "свадебный марш" сочинил закоренелый холостяк?

27 августа 1930 года в газете "Вечерняя Москва" некий В. Блюм в статье "Пора убрать исторический мусор с площадей" написал: "В Москве, напротив Мавзолея Ленина, и не думают убираться восвояси "гражданин Минин и князь Пожарский" — представители боярского торгового союза, заключенного 318 лет назад на предмет удушения крестьянской войны".

Читайте также:

Из Москвы купеческой в Москву развлекательную

Москва хаотична, но ей это идет

Память о вожде, или "Ленинопад" остановлен

"Ленинопад" в головах, или Прощай, история!

Сносом памятника Ленину по перемирию

27 августа 1953 года в Лондоне и Нью-Йорке прошла премьера фильма Уильяма Уайлера "Римские каникулы" с Грегори Пеком и Одри Хепберн в главных ролях.

Читайте также: Настоящая фея любви и красоты

27 августа 1955 года вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса на 198 страницах. Сначала книга походила на солидный справочник, но со временем в нее стали включаться также забавные и экстравагантные достижения.

Читайте также:

Невезучие бандиты в книгу Гиннесса забиты

Рекорд Гиннесса толкает Бельгию к развалу

Ужасно опасная Книга рекордов Гиннесса

Архаровцы стратосферы, или Хроника летающего унитаза

Коллекция секс-рекордов

Коллекция секс-рекордов. Продолжение

27 августа 1964 года в прокат вышел фильм Александра Птушко "Сказка о потерянном времени". Картина, поставленная по пьесе Евгения Шварца, имела вовсе не сказочный антураж, вполне фантастический сюжет и рассказывала о школьниках-лентяях, которых пожелавшие вернуть молодость злые волшебники превратили в стариков. Сумеют ли герои снять наложенное на них заклятие или снова бездарно потратят время? Среди взрослых актеров немало знакомых и любимых имен: Олег Анофриев, Савелий Крамаров, Рина Зеленая, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин, Людмила Шагалова.

Читайте также:

Кинематограф СССР 70-х: женщины и язычество

Почему у нас и детское кино "18+"?

Александр Птушко — режиссер сакрального кино

Золотой век от хоббитов — переворот для хиппи

27 августа 1966 года постановлением ЦК КПСС организован Институт военной истории.

Читайте также:

Владимир Губарев: Япония никогда не простит США

Андрей Фурсов: Скрытые причины Второй мировой

Евгений Примаков: Советский период вычеркивать нельзя

27 августа 1973 года на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Совсем пропащий" по роману Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна". Гека сыграл юный Роман Мадянов, его папашу — Владимир Басов, жуликов Короля и Герцога — Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе.

Читайте также:

Галина Данелия: Они сломали соцреализм

"Ку! Кин-дза-дза". Плюк спустился на Землю

Георгий Данелия: "Сделать из классики киношедевр можно, написав сценарий-шедевр"

Георгий Данелия: "Тостуемый пьет до дна"

Георгий Данелия: "Оскар" за иностранный фильм — это "Оскар" для дикарей

27 августа 1991 года Республика Молдова провозгласила свою независимость.

Читайте также:

Гагаузы: Зря мы не воевали с Молдавией

Саакашвили пойдет на ПМР с одной пушкой

Кто отдаст приказ об атаке на Приднестровье

Удар в спину России нанесут из Приднестровья

Нас душит гордиев узел Беловежских соглашений

27 августа 1999 года в Санкт-Петербурге, в кинотеатре "Аврора", прошла российская премьера фильма Алексея Германа "Хрусталев, машину!" с Юрием Цурило в главной роли. Годом ранее фильм показали на Каннском кинофестивале, состоялся его прокат во Франции.

Читайте также: Любовь и смерть "советских камикадзе"

27 августа 2000 года в 15:08 вспыхнул пожар внутри Останкинской телебашни. Потушили его к вечеру следующего дня. В огне и дыму погибли три человека.

Мы писали раньше: "Седьмое небо" готовят в конкуренты Sixty

Читайте также: "Черные лебеди" рокового августа

Дни рождения

27 августа 1896 года родилась Фаина Раневская, великая актриса, народная артистка СССР.

Читайте также: Фаина Раневская: "Я ненавижу зиму, как Гитлера!"

27 августа 1903 года родилась Наталья Сац, детский театральный режиссер.

Мы писали раньше: Юбилей "матери" детских театров

27 августа 1910 года родилась Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу) (Mother Teresa/ Agnes Gonxha Bojaxhiu), лауреат Нобелевской премии мира 1979 года.

Читайте также: Мистики: мать Тереза — христианка в сари

Мы писали раньше:

Мир отмечает 100-летие матери Терезы Калькуттской

Для канонизации нужно второе чудо. Первое признано официально. — 2 октября 2002 г.

О МАТЕРИ ТЕРЕЗЕ НАПИСАН МЮЗИКЛ

"Неудобные" святые: Ватикан собирается канонизировать мать Терезу

27 августа 1924 года родился Гордон Лонсдейл (настоящее имя — Конон Молодый), советский разведчик, в марте 1961 года приговоренный британским судом к 25 годам тюрьмы.

Читайте также:

Пароль — Абель: я арестован, но молчу

"Полоний-210" из шпионских мемуаров

КГБ: Тайный юмор советской разведки

27 августа 1941 года родился Богдан Ступка, украинский актер театра и кино ("Белая птица с черной отметиной", "Молитва о гетмане Мазепе", "Водитель для Веры", "Тарас Бульба", "Дом").

Мы писали раньше: Бульба с шашкой наголо

27 августа 1941 года родилась Сезария Эвора (Cesaria Evora), певица с островов Зеленого Мыса, прозванная "босоногой дивой". Прежняя португальская колония обрела название Республика Кабо-Верде, а Сезария стала одним из самых ярких ее музыкальных талантов.

Мы писали раньше:

СОБЕРЕТ ЛИ СЕЗАРИЯ ЗАЛ?

Здравствуй, бабушка, твой прицел верен

27 августа 1958 года родился Сергей Крикалёв, космонавт, Герой Советского Союза, Герой России, рекордсмен по пребыванию на околоземной орбите.

Читайте также: Новый год в космосе, над землей и под водой

Скорбные даты

27 августа 1576 года умер Тициан (Tizian), итальянский художник.

Мы писали раньше: Поздний Тициан поставил рекорд

27 августа 1681 года скончался Никон (Никита Минов), патриарх. Церковные реформы, проведенные Никоном, вызвали раскол в православной церкви, а его вмешательство в жизнь государства привело к разрыву с царем, в результате которого Никон был лишен сана патриарха и сослан, а роль церкви стала подчиненной.

Читайте также: Никон — последний "великий государь" Церкви

27 августа 1731 года умерла Евдокия Лопухина, царица, первая жена Петра I.

Читайте также: Маски русских императриц

27 августа 1965 года скончалась Эллен Чёрч (Ellen Church (MARSHALL)), американская медсестра, ставшая в 1930 году первой в мире стюардессой.

Читайте также: Стюардессы — "гасящие" страх полета

27 августа 1981 года погиб в автоаварии Валерий Харламов, выдающийся советский хоккеист.

Читайте также: Феномен. ХАРЛАМОВ

27 августа 1991 года умер Майк Науменко, лидер группы "Зоопарк".

Читайте также: Культовые рок-маршруты Питера

27 августа 2007 года скончался Вальтер Запашный, артист цирка, дрессировщик хищников, народный артист России.

Мы писали раньше:

75 лет риска, борьбы и любви

27 августа 2009 года умер Сергей Михалков, детский писатель, баснописец, драматург, автор слов гимнов СССР и России, отец братьев-кинорежиссеров, главный редактор сатирического киножурнала "Фитиль", лауреат Ленинской, трех Сталинских и Государственной премий СССР, Герой Социалистического Труда. Отец кинорежиссеров Андрея (Андрона) Михалкова-Кончаловского и Никиты Михалкова.

Читайте также: Сергей Михалков — не конформист, а интуит

Мы писали раньше:

Сергей Михалков наконец-то увидел своих потомков вместе

Сергей Михалков празднует юбилей

Сергею Михалкову — 95!