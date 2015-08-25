26 августа: Владимирская икона Божией Матери, День баррикад и убийственный вулкан

Православный календарь

День памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца (1724 — 1783).

Фото: Pravda.Ru День в истории 26 августа

Святитель Тихон был духовным писателем. Его книги "Правила монашеского жития", "Об истинном христианстве", "Сокровище духовное, от мира собираемое" являются "учебниками" благочестия. Он заботился об образовании духовного юношества. Для народа установил открытое преподавание закона Божия. Сочинение святителя Тихона издавались в разное время. Полное собрание сочинений издано в 1926 году в 16 томах.

День перенесения мощей Максима исповедника (662).

День памяти преподобного Адриана Адрусовского (Ондрусовского) — (конец XV века — 15 мая 1550, деревня Обжа) — русский православный святой, преподобномученик, основатель Андрусовской пустыни, где погиб мученической смертью от рук разбойников. Память совершается 17 мая (перенесение мощей) и 26 августа (по юлианскому календарю).

Народные традиции

Максим исповедник.

Посадка луковиц лилий. Созревание розовой вишни.

Именинники: Авундий, Ипполит, Конкордия, Максим и Тихон.

События

26 августа 55 год до нашей эры два римских легиона (около десяти тысяч человек) под предводительством Юлия Цезаря пересекли разделявший континент и Британию пролив. На скалах их поджидали готовые к бою воины, поэтому высадка произошла на следующий день, когда был отыскан подходящий пляж. Римлянам противостоял серьезный противник, на вооружении которого имелись боевые конные повозки. Цезарь же не дождался своей конницы из-за ухудшения погоды. Отремонтировав суда, римляне ни с чем вернулись назад. Годом позже будет предпринята новая попытка вторжения, но сильный шторм сорвет и ее. Почти столетие Рим не будет после этого тревожить островитян.

26 августа 1395 года в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Божией Матери.

26 августа 1498 года 23-летний Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. "Пьета", или "Оплакивание Христа", выполненная из цельного блока каррарского мрамора, стала одним из самых знаменитых его творений.

26 августа 1648 года — "День баррикад" в Париже.

26 августа 1770 года в "Трудах" Вольного экономического общества (ВЭО) были напечатаны заметки "Примечания о картофеле", ставшие первой научной статьей о выращивании картофеля в России.

26 августа 1813 года в двухдневном сражении на реке Эльба у Дрездена 165-тысячная армия французского императора победила Богемскую армию (227 тысяч человек) антинаполеоновской коалиции (Пруссия, Австрия и Россия) под командованием австрийского фельдмаршала Карла Филиппа Шварценберга. От гибели армию союзников спасли успешные действия прикрывавшего ее отход 15-тысячного русского арьергарда, который разбил преследовавших французов в сражении у Кульма 29-30 августа. А в октябре в Лейпцигском сражении, прозванном "битвой народов", Наполеон потерпит жестокое поражение, после которого русские войска вскоре вступят в Париж и Наполеон будет вынужден отречься от престола.

26 августа 1847 года провозглашена Республика Либерия - первое независимое государство в черной Африке. Отцами-основателями стали иммигранты — вывезенные (начиная с 1821 года) из США освобожденные негры, занявшие господствующие позиции во всех сферах деятельности.

26 августа 1883 года — начало извержения вулкана Кракатау в Индонезии - одного из самых мощных и трагичных по своим последствиям в истории Земли.

С 26 по 30 августа 1896 года в городах Турции прошла очередная резня армян.

26 августа 1907 года закованный в цепи и брошенный в воду Гудини всплыл на поверхность через 57 секунд (Аквапарк в Сан-Франциско).

26 августа 1920 года декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Казахская АССР; с 1936 года — союзная ССР, ныне независимый Казахстан.

26 августа 1945 года Южный Сахалин освобожден от японских захватчиков.

26 августа 1946 года Норма Джин Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century Fox. Ее стали звать Мэрилин Монро (Монро была девичьей фамилией ее матери, а имя было взято у известной танцовщицы Мэрилин Миллер).

26 августа 1946 года вышел в свет "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

26 августа 1957 года — сообщение ТАСС об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.

26 августа 1970 года на рок-фестивале, проводившемся на острове Уайт, в последний раз выступил Джими Хендрикс.

26 августа 1988 года известная американская пловчиха Линн Кокс провела очередной рекордный заплыв в открытой воде, преодолев Байкал за 4 часа 20 минут.

26 августа 1994 года на экраны США вышел фильм Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы".

Дни рождения

26 августа 1451 года родился Христофор Колумб, мореплаватель.

26 августа 1740 года родился Жозеф Мишель Монгольфье (Michel Joseph de Montholfier), старший брат, один из изобретателей воздушного шара, пригодного для воздухоплавания. Всего в семье было 16 детей, но прославили ее Жозеф и Этьен.

26 августа 1838 года родился Джон Уилкс Бут, американский актер, убийца президента Линкольна.

26 августа 1915 года родился Борис Сафонов, летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.

26 августа 1919 года родился Юрий Кучиев, капитан атомного ледокола "Арктика", Герой Социалистического Труда, почетный полярник. На ледоколах с 1944 года, начиная со знаменитого "Ермака" и далее на всех его не менее известных собратьях. В 1964 году стал капитаном атомного ледокола "Ленин", а в 1971 принял под свою команду "Арктику". Звания Героя удостоен за первый в мире поход надводного корабля на Северный полюс.

26 августа 1925 года родился Петр Тодоровский, кинорежиссер. Снял такие популярные фильмы, как "Любимая женщина механика Гаврилова", "Интердевочка", "Анкор, еще анкор! ", а его "Военно-полевой роман" был номинантом на "Оскар" в 1984 году.

26 августа 1937 года родился Геннадий Янаев, бывший вице-президент СССР, возглавивший ГКЧП.

26 августа 1941 года родился Валентин Иванов, горовосходитель (физик по профессии), капитан первой советской гималайской экспедиции, покорившей в 1982 году Эверест, "снежный барс", заслуженный мастер спорта.

26 августа 1947 года родился Александр Кальянов, певец, композитор.

26 августа 1967 года родился Олег Тактаров, двукратный чемпион мира по самбо, киноактер. Выиграв в 1995 году в США чемпионат мира по боям без правил, он стал знаменит в Америке, назвавшей его Русским медведем, и неожиданно для всех востребован Голливудом. Он снимается у знаменитостей, со знаменитостями, и даже плохие русские, которых приходится играть, у него имеют человеческие черты.

26 августа 1976 года родилась Земфира Рамазанова, певица.

26 августа 1980 года родился Маколей Калкин (Macaulay Culkin), американский киноактер, бывший на гребне успеха, пока оставался один дома.

Скорбные даты

26 августа 1723 года скончался Антони ван Левенгук, голландский натуралист, основоположник микроскопии.

26 августа 1795 года умер Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо) (Alessandro Cagliostro/ Giuseppe Balsamo), граф, шарлатан и авантюрист.

26 августа 1982 года скончалась Анна Герман (Anna German), польская певица.

26 августа 1989 года умер Ирвинг Стоун (Тенненбаум) (Irving Stone), американский писатель, прославившийся художественными биографиями известных личностей. Сначала он писал пьесы и детективные рассказы, пока в 1934 году смог опубликовать "Жажду жизни" — роман о жизни Винсента ван Гога, отвергнутый до того 17 издателями. Среди его героев Микеланджело, Зигмунд Фрейд, Чарльз Дарвин, Джек Лондон.

