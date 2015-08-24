25 августа: победа над Ла-Маншем, покушение на Столыпина и Орден Святого Георгия

Православный календарь

День памяти мучеников Фотия, Аникиты и др. (306).

Фото: Pravda.Ru День в истории 25 августа

Народные традиции

25 августа — 10 сентября — первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена. Сбор яблок сортов Мелба, Боровинка; груши Бессемянки.

Именинники: Александр, Капитон, Панфил и Фотий.

События

25 августа 1875 года 27-летний капитан английского торгового флота Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим разделяющий Англию и Францию пролив Ла-Манш (32 километра в самом узком месте).

25 августа 1906 года около трех часов дня произошло покушение на председателя Совета министров России П. А. Столыпина на его служебной даче на Аптекарском острове.

25 августа 1916 года командир 2-го истребительного авиаотряда Евграф Крутень в бою над городом Несвиж подбил немецкий "Альбатрос", одержав свою первую победу. Ученик Нестерова сбил в последующих боях свыше 15 самолетов противника, став одним из лучших русских асов 1-й мировой войны. Он погибнет в июне следующего года, когда при посадке у него кончится горючее.

25 августа 1930 года экспедиция советских полярников на ледокольном судне "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.

25 августа 1935 года на экранах появился фильм "Новый Гулливер", поставленный режиссером Александром Птушко по мотивам романа Джонатана Свифта.

25 августа 1942 года ледокольный пароход "Сибиряков" (под названием "Лед-6") принял в Карском море бой с немецким тяжелым крейсером "Адмирал Шеер". В неравном бою "Сибиряков" был потоплен. В 1945 году именем "Сибиряков" был назван новый ледокол Северного ледокольного флота.

25 августа 1991 года Республика Беларуcь провозгласила свою независимость.

25 августа 2000 года обнародован указ президента России об утверждении статута Ордена Святого Георгия - высшей воинской награды. Так же, как и столетия назад, Георгиевский Крест вручается за военные подвиги при нападении внешнего врага. И орден, и знак, как и раньше, имеют четыре степени отличия, а имена кавалеров ордена станут высекать на мраморных досках в Георгиевском зале Кремля.

Дни рождения

25 августа 1530 года родился Иван IV Васильевич Грозный, первый царь всея Руси.

25 августа 1818 года родилась Лола Монтес (Lola Montez (Eliza Rosanna Gilbert)), самая знаменитая куртизанка середины XIX века.

25 августа 1912 года родился Эрих Хонеккер (Erich Honecker), бывший глава ГДР (1976-89).

25 августа 1918 года родился Леонард Бернстайн (Leonard Bernstein), американский композитор.

25 августа 1930 года родился Георгий Данелия, кинорежиссер ("Мимино", "Осенний марафон").

25 августа 1930 года родился Шон Коннери (Sean Connery), шотландский актер, Джеймс Бонд всех времен и народов.

25 августа 1938 года родился Фредерик Форсайт (Frederick Forsyth), английский писатель.

25 августа 1942 года родилась Маргарита Терехова, актриса театра и кино. Диапазон созданных ею образов простирается от Клеопатры до наших современниц.

25 августа 1944 года родился Сергей Соловьев, кинорежиссер ("Сто дней после детства", "Асса").

25 августа 1970 года родилась Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), немецкая топ-модель.

Скорбные даты

25 августа 1270 года умер Людовик IX Святой (Louis IX), король Франции с 1226 года.

25 августа 1688 года скончался Генри Морган (Henry Morgan), самая одиозная фигура в истории пиратства.

25 августа 1819 года умер Джеймс Уатт, Ватт (James Watt), шотландский изобретатель, создавший эффективный универсальный паровой двигатель.

25 августа 1822 года скончался Уильям (Фридрих Вильгельм) Гершель (Friedrich Wilhelm Herschel), английский астроном, открывший планету Уран.

25 августа 1867 года умер Майкл Фарадей (Michael Faraday), английский физик-экспериментатор, открывший явление электромагнитной индукции и установивший законы электролиза. В его честь названа единица электрической емкости.

25 августа 1900 года скончался Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche), немецкий философ.

25 августа 1921 года умер Николай Гумилев, поэт.

25 августа 1938 года умер Александр Куприн, писатель. Автор "Олеси", "Поединка" и "Гранатового браслета" за год до смерти вернулся в Советский Союз из эмиграции.

25 августа 1975 года скончалась Лидия Фотиева, личный секретарь Ленина.

25 августа 1985 года погибла Саманта Смит (Samantha Smith), американская школьница, написавшая письмо Генеральному секретарю КПСС Ю. В. Андропову и приезжавшая в СССР по его приглашению.

25 августа 2009 года умер Эдвард Кеннеди (Edward Moore Kennedy), американский сенатор, младший из братьев.

25 августа 2012 года скончался Нил Армстронг (Neil Armstrong), американский астронавт, первым из землян ступивший на поверхность Луны.

