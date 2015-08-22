Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
23 августа: Русалочка, Древо желаний, Сакко и Ванцетти

Общество » День в истории » Август

23 августа

День воинской славы России — День победы советских войск в Курской битве

Фото: Pravda.Ru
Общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

Православный календарь

День памяти мученика архидиакона Лаврентия и др. (258). Мученик архидиакон Лаврентий, будучи на суде, сказал судимому Папе, что выполнил его волю и раздал сокровище. Враги захотели завладеть сокровищами. Лаврентий показал на народ — вот сокровища. Лаврентия жестоко пытали. Он и умер под этими пытками (258).

В этот день отмечается память блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского (1515).

Народные традиции

Лаврентий. Лаврентий считается в народе целителем глазных болезней, "глазоцелителем". Ему молятся о прозрении ослепших глаз. Он исцелял всех, кто бы с какими болезнями, недугами к нему ни обращался.

Лаврентия называют целителем, водоколебателем. "Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется — осень будет тихой, а зима без злых метелей".

Начинает изменяться окраска листьев липы (длится примерно месяц). Обрезают верхушки малины.

Именинники: Лаврентий и Роман.

События

23 августа 1913 года в Копенгагене открыт памятник Русалочке - героине сказки Ханса Кристиана Андерсена. Как не было и нет более прославленного в мире человека среди подданных Датского королевства, так и Русалочка стала главной достопримечательностью его столицы.

23 августа 1927 года в США в тюрьме штата Массачусетс казнены Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти - итальянские эмигранты-анархисты, приговоренные к смерти по сфабрикованному обвинению в двойном убийстве.

23 августа 1939 года министры иностранных дел СССР и Германия Вячеслав Молотов и Иоахим Риббентроп подписали в Москве Договор о ненападении, вошедший в современную историю как Пакт Молотова-Риббентропа. Одновременно был подписан секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе между двумя державами.

23 августа 1977 года на экраны вышел фильм Тенгиза Абуладзе "Древо желания".

23 августа 1998 года президент Ельцин отправил в отставку правительство Cергея Кириенко, назначив и. о. председателя правительства Виктора Черномырдина.

Дни рождения

23 августа 1754 года родился Людовик XVI (Louis XVI), король Франции. Казнивший его народ провозгласил свободу, равенство, братство.

23 августа 1769 года родился Жорж Кювье (Georges Cuvier), французский зоолог. Родоначальник сравнительной анатомии и палеонтологии был сторонником неизменности видов и вместо их эволюции предлагал теорию катастроф, когда в результате катаклизмов на Земле погибало все живое — и Богу приходилось творить все заново.

23 августа 1809 года родился Николай Муравьев-Амурский, граф, государственный деятель и дипломат.

23 августа 1880 года родился Александр Грин (Александр Степанович Гриневский), писатель ("Алые паруса", "Бегущая по волнам").

23 августа 1912 года родился Алексей Судаев, конструктор стрелкового оружия.

23 августа 1941 года родился Дмитрий Шпаро, организатор и руководитель лыжных полярных экспедиций.

23 августа 1948 года родился Лев Зеленый, физик, академик РАН (2008).

23 августа 1964 года родилась Алена (Елена Евгеньевна) Апина, поп-певица.

