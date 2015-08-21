Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Тимошкина

22 августа: День флага России, суворовские училища и ВТО

3:26
Общество » День в истории » Август

22 августа

День Государственного флага Российской Федерации

День в истории 22 августа
Фото: Pravda.Ru
День в истории 22 августа

Православный календарь

День памяти апостола Матфия (63). После вознесения Иисуса он по жребию был избран и причислен к 12 апостолам взамен предателя Иуды.

Народные традиции

День Матфея — змеесоса коров. Считают, что в этот день змей сосет коров, поэтому их не выгоняют на паству.

Сбор сливы. Поспевает брусника. Появляются осенние опята.

Именинники: Антон, Алексей, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиан, Матвей, Петр, Фотий, Юлиан и Яков.

События

22 августа 565 года — первое явление Несси народу.

Читайте также: В Якутии найдена Несси?

22 августа 1943 года учреждены суворовские училища.

Читайте также: Когда генералы были мальчишками

22 августа 1962 года у деревушки Пти-Кламар близ Парижа совершено покушение на президента Франции Шарля де Голля, следовавшего на аэродром в сопровождении двух мотоциклистов и одной машины охраны.

Читайте также: Великое наследие Де Голля: что "проматывает" Саркози?

22 августа 1988 года Президиум ВС СССР прекратил повторное присвоение званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.

Читайте также: Герои Труда возродились. Кто они?

22 августа 2005 года впервые россиянка возглавила теннисный рейтинг планеты: 18-летняя Маша Шарапова сменила на вершине американку Линдсей Дэвенпорт.

Читайте также:

Высокий рост — залог рекордов?

Мария Шарапова: "Многие стесняются говорить об этом в открытую, а я — нет"

Кто заменит АННУ КУРНИКОВУ в роли секс-символа?

Мы писали раньше:

Шарапова останется россиянкой

"Мне 16, я на Уимблдоне, в четвертом круге"

22 августа 2012 года Россия официально стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). У этого шага было немало противников. Теперь, в связи с известными событиями, опять возникает вопрос: ВТО — инструмент развития и сотрудничества или средство давления?

Читайте также: ВТО: РФ защитит экспортеров, открыв тыл?

Дни рождения

22 августа 1904 года родился Дэн Сяопин, руководитель китайских реформ.

Читайте также:

Китай: великий прорыв или великий провал?

Всеволод Овчинников: путь Китая — эволюция

22 августа 1979 года родился Марк Тишман, певец, участник телешоу "Две звезды", "Повтори!".

Читайте также: Музыкант и альтруист — близнецы-братья

Скорбные даты

22 августа 1991 года скончался Борис Пуго, член Политбюро, министр внутренних дел СССР, жертва ГКЧП. Ушел из жизни вместе с женой, покончив с собой после провала августовской авантюры, и тем самым остался до конца честен.

Читайте также:

Август-91: трагедия или победа демократии?

Как я защищал Белый дом. Записки участника "великой августовской революции"

22 августа 1999 года умер Александр Демьяненко, киноактер.

Читайте также:

Вспоминая Демьяненко. "Я все равно — Шурик!"

Демьяненко сделал из Шурика легенду

Александр Демьяненко: до и после Шурика

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы вто
Новости Все >
Учёный Инго Фробёзе: тренироваться с мышечной болью можно, но не стоит
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
Ночные кремы и сыворотки помогают поддерживать упругость кожи после 40 — косметологи
Тихие разрушители: вредители, которые могут превратить дом в опасную ловушку
Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни
Бержерак ждет вас: винный регион Франции, который умеет удивлять
Фигурист Авербух перенёс операцию по коррекции зрения: подробности
Эксперты: кот просит еду при полной миске из-за выветрившегося запаха корма
Учёные представили покрытие, которое превосходит тефлон без вреда для здоровья
Россельхознадзор: объёмы экспорта мёда в Китай растут благодаря включению новых компаний
Manager Magazin: Mercedes и BMW обсуждают альянс по совместному производству двигателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.