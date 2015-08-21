22 августа: День флага России, суворовские училища и ВТО

3:26 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Август

22 августа

День Государственного флага Российской Федерации

Фото: Pravda.Ru День в истории 22 августа

Православный календарь

День памяти апостола Матфия (63). После вознесения Иисуса он по жребию был избран и причислен к 12 апостолам взамен предателя Иуды.

Народные традиции

День Матфея — змеесоса коров. Считают, что в этот день змей сосет коров, поэтому их не выгоняют на паству.

Сбор сливы. Поспевает брусника. Появляются осенние опята.

Именинники: Антон, Алексей, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиан, Матвей, Петр, Фотий, Юлиан и Яков.

События

22 августа 565 года — первое явление Несси народу.

Читайте также: В Якутии найдена Несси?

22 августа 1943 года учреждены суворовские училища.

Читайте также: Когда генералы были мальчишками

22 августа 1962 года у деревушки Пти-Кламар близ Парижа совершено покушение на президента Франции Шарля де Голля, следовавшего на аэродром в сопровождении двух мотоциклистов и одной машины охраны.

Читайте также: Великое наследие Де Голля: что "проматывает" Саркози?

22 августа 1988 года Президиум ВС СССР прекратил повторное присвоение званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.

Читайте также: Герои Труда возродились. Кто они?

22 августа 2005 года впервые россиянка возглавила теннисный рейтинг планеты: 18-летняя Маша Шарапова сменила на вершине американку Линдсей Дэвенпорт.

Читайте также:

Высокий рост — залог рекордов?

Мария Шарапова: "Многие стесняются говорить об этом в открытую, а я — нет"

Кто заменит АННУ КУРНИКОВУ в роли секс-символа?

Мы писали раньше:

Шарапова останется россиянкой

"Мне 16, я на Уимблдоне, в четвертом круге"

22 августа 2012 года Россия официально стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). У этого шага было немало противников. Теперь, в связи с известными событиями, опять возникает вопрос: ВТО — инструмент развития и сотрудничества или средство давления?

Читайте также: ВТО: РФ защитит экспортеров, открыв тыл?

Дни рождения

22 августа 1904 года родился Дэн Сяопин, руководитель китайских реформ.

Читайте также:

Китай: великий прорыв или великий провал?

Всеволод Овчинников: путь Китая — эволюция

22 августа 1979 года родился Марк Тишман, певец, участник телешоу "Две звезды", "Повтори!".

Читайте также: Музыкант и альтруист — близнецы-братья

Скорбные даты

22 августа 1991 года скончался Борис Пуго, член Политбюро, министр внутренних дел СССР, жертва ГКЧП. Ушел из жизни вместе с женой, покончив с собой после провала августовской авантюры, и тем самым остался до конца честен.

Читайте также:

Август-91: трагедия или победа демократии?

Как я защищал Белый дом. Записки участника "великой августовской революции"

22 августа 1999 года умер Александр Демьяненко, киноактер.

Читайте также:

Вспоминая Демьяненко. "Я все равно — Шурик!"

Демьяненко сделал из Шурика легенду

Александр Демьяненко: до и после Шурика