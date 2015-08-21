22 августа: День флага России, суворовские училища и ВТО

День Государственного флага Российской Федерации
День памяти апостола Матфия (63). После вознесения Иисуса он по жребию был избран и причислен к 12 апостолам взамен предателя Иуды.
День Матфея — змеесоса коров. Считают, что в этот день змей сосет коров, поэтому их не выгоняют на паству.
Сбор сливы. Поспевает брусника. Появляются осенние опята.
Именинники: Антон, Алексей, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиан, Матвей, Петр, Фотий, Юлиан и Яков.
22 августа 565 года — первое явление Несси народу.
22 августа 1943 года учреждены суворовские училища.
22 августа 1962 года у деревушки Пти-Кламар близ Парижа совершено покушение на президента Франции Шарля де Голля, следовавшего на аэродром в сопровождении двух мотоциклистов и одной машины охраны.
22 августа 1988 года Президиум ВС СССР прекратил повторное присвоение званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.
22 августа 2005 года впервые россиянка возглавила теннисный рейтинг планеты: 18-летняя Маша Шарапова сменила на вершине американку Линдсей Дэвенпорт.
22 августа 2012 года Россия официально стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). У этого шага было немало противников. Теперь, в связи с известными событиями, опять возникает вопрос: ВТО — инструмент развития и сотрудничества или средство давления?
Дни рождения
22 августа 1904 года родился Дэн Сяопин, руководитель китайских реформ.
22 августа 1979 года родился Марк Тишман, певец, участник телешоу "Две звезды", "Повтори!".
22 августа 1991 года скончался Борис Пуго, член Политбюро, министр внутренних дел СССР, жертва ГКЧП. Ушел из жизни вместе с женой, покончив с собой после провала августовской авантюры, и тем самым остался до конца честен.
22 августа 1999 года умер Александр Демьяненко, киноактер.
