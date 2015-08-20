21 августа: знаменитая кража, вторжение в Чехословакию и крах ГКЧП

Православный календарь

День памяти святителя Мирона, чудотворца, епископа Критского. В молодости был семейным, занимался земледелием, славился добротой. Его избрали епископом, и он получил от Господа дар чудотворения. Скончался в 100-летнем возрасте около 350 года.

Фото: Pravda.Ru День в истории 21 августа

"Однажды, застав на своем гумне воров, Мирон сам помог им поднять мешки с зерном на плечи. Своим великодушием святой так устыдил воров, что в последующем они стали вести честную жизнь".

Народные традиции

Мирон Ветрогон. Мироны Ветрогоны. Ветрогоны. День Мирона-ветрогона.

"Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут", так как в этот день бывают сильные ветры. Каковы Мироны — таков январь". Ранние инеи в это время — к урожаю будущего года. Поспела ежевика.

Именинники: Емельян, Григорий, Зосим, Леонид и Савватий.

События

21 августа 1824 года поэт Александр Пушкин прибыл в ссылку в село Михайловское.

21 августа 1911 года совершена самая знаменитая кража XX века — из Лувра похищен портрет Моны Лизы, или Джоконды, работы великого Леонардо да Винчи. Картина, работа над которой была закончена 500 лет назад, в 1516 году была продана автором королю Франции Франциску I за 4000 тысячи золотых экю.

21 августа 1924 года открылся Государственный пушкинский заповедник (Михайловское и Святые горы).

21 августа 1968 года — вторжение в Чехословакию.

21 августа 1973 года академик Андрей Дмитриевич Сахаров провел первую пресс-конференцию для иностранных журналистов. За пять дней до этого его вызывали к заместителю Генерального прокурора СССР, а вскоре в печати было опубликовано письмо 40 академиков во главе с президентом АН СССР М. В. Келдышем с осуждением Сахарова. Капица отказался подписать это письмо, Зельдовичу не предлагали, а Александров уклонился ("Анатолий Петрович не может подойти, у него запой").

21 августа 1981 года ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле.

21 августа 1981 года на экраны вышел фильм режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова "Тегеран — 43" с Игорем Костолевским и Наталией Белохвостиковой в главных ролях и Аленом Делоном в качестве приглашенной звезды.

21 августа 1991 года — крах ГКЧП.

21 августа 1991 года Латвия объявила о восстановлении своей независимости.

21 августа 2000 года официально признана гибель экипажа АПЛ "Курск".

Дни рождения

21 августа 1929 года родилась Вия Артмане (Vija Artmane), латышская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1969). Всесоюзное признание пришло к ней после роли Сони в фильме "Родная кровь", не менее ярким было ее участие в фильмах "Никто не хотел умирать", "Эдгар и Кристина", "Театр".

21 августа 1967 года родилась Кэрри-Энн Мосс (Carrie-Anne Moss), канадская киноактриса. Славу ей принесла роль Тринити (Троицы) в уже ставшем культовом фильме "Матрица". Интересно, что одна из ее первых работ была в сериале с таким же названием, а после выхода фильма на экраны она не может появиться на публике в солнечных очках, чтобы ее сразу не признали поклонники.

21 августа 1973 года родился Николай Валуев, боксер-тяжеловес, первый российский чемпион мира в тяжелом весе. 17 декабря 2005 года в тяжелом равном бою он одолел американца Джона Руиса и стал обладателем чемпионского пояса по версии WBA. Получивший прозвища Русский гигант и Зверь с Востока, наводил на соперников ужас своим обликом и габаритами (213 см, 150 кг), а сам тем временем прорвался в кино и Государственную думу РФ.

Скорбные даты

21 августа 1940 года умер Лев Троцкий, революционер, до Октября был меньшевиком, примиренцем, вновь принят в ВКП(б) и избран в ее центральные органы в августе 1917 года. За измену большевикам В. И. ЛЕНИН даже как-то назвал его Иудушкой Троцким.

21 августа 1997 года скончался Юрий Никулин, клоун, киноактер, телеведущий, народный артист СССР.

